Stensil delo se preko noći pojavilo na Marbl Arču

Da li je Benksi bio na protestima aktivista okupljenih u pokret Pobuna protiv istrebljenja (Extinction Rebellion) u Londonu - pitanje je koje muči mnoge otkako se na postolju čuvenog Marbl Arča pojavio mural nalik na njegove radove.

Delo načinjeno stensil tehnikom karakterističnom za uličnu umetnost prikazuje devojčicu koja kleči pored tek iznikle biljke uz natpis „Od ovog trenutka, očaj prestaje i taktike će zaživeti".

Aktivisti su zauzeli ovu lokaciju pre skoro dve nedelje, sve do četvrtka kada su privremeno okončali proteste.

Benksi još nije potvrdio da se radi o njegovom delu.

Aktivisti grupe iz Brisela - mesta odakle je, navodno, tajanstveni umetnik - tvitovali su da misle da je Benski naslikao ovaj mural dok su demonstranti držali „završne govore" na drugom kraju čuvenog Hajd parka.

Benksi nije potvrdio da je autor dela

Međutim, neki od aktivista koji su ostali u blizini poznatog mermernog luka i preko noći tvrde da su „100 odsto sigurni" da je mural naslikao tajanstveni grafiti umetnik.

Kalvin Benson, 48-godišnjak iz Londona, rekao je da se neće pomeriti od spomenika jer „umetničko delo mora da bude sačuvano."

„Desio se prelomni istorijski događaj u poslednjih deset dana", rekao je Benson.

Stiv Džons, 53-godišnjak iz Londona, kaže da se posle protesta vratio do spomenika, a „stensil se pojavio iznenada."

„Čovek koga smo upoznali prethodne večeri nam je rekao da je fotografisao Benksijevo delo kada je bilo završeno, i to je odgovor na sva pitanja," rekao je on.

Zvaničnici opštine Vestminster saopštili su da su „upoznati da je postoji mogućnost da se radi o Benksijevom" delu i da istražuju o čemu se radi.

Aktivisti su okončali proteste u Hajd parku

Više od 1,000 ljudi je uhapšeno otkako su demonstranti 15. aprila blokirali saobraćaj na centralnim londonskim ulicama.

Poslednjeg dana protesta, u četvrtak, demonstranti su blokirali Siti, finansijsku četvrt u Londonu, zaustavši saobraćaj, blokirajući metro i „zalepivši se jedni za druge" ispred Ministarstva finansija. and gluing themselves together

Šestoro ljudi je optuženo za ometanje gradskog saobraćaka u Londonu.

Na završnom skupu, aktivisti su saopštili da nastupa „pauza" u protestima.

Ministarstvo finansija

Ovaj pokret poziva britansku Vladu sa „saopšti istinu" o tačnim detaljima klimatske krize. Oni traže da Velika Britanija smanji ispuštanja ugljen dioksida na nulu do 2025, kao i da se uspostavi „građanski parlament" koji će nadgledati promene neophodne da se ostvari ovaj cilj.