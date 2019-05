Image copyright Getty Images Natpis na slici Deo ekipe „Osvetnika" - Džo i Entoni Ruso, Kevin Fejdž, Robert Dauni Džunior, Džeremi Rejner i Bri Larson

Film „Osvetnici: Kraj igre" tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio je više od milijardu dolara.

Rekordna zarada je samo jedan od pokazatelja da Marvel veoma dobro zna da napiše priču.

Reditelji Kraja igre, braća Džo i Entoni Ruso, navode da su „definitivno iznenađeni" uspehom filma, ali i najavljuju pauzu od superheroja.

Njih dvojica su tokom proteklih sedam godina radili na dva filma o Osvetnicima i dva u kojima je glavni junak bio Kapetan Amerika.

„Jedna od najvažnijih stvari koje smo naučili, jeste da kad dva najveća filma snimate jedan za drugim... To ne treba da radite", kaže Entoni za BBC.

Prva dva dela Osvetnika režirao je Džos Vidon koji ima slična iskustva.

„Zašto bih, zaboga, snimio još jedan film o Osvetnicima? Veoma su teški", izjavio je Vidon u DVD dodatku za film Osvetnici: Doba Ultrona.

„Loše su me savetovali. Sada to shvatam", dodao je on.

Međutim, Marvelov filmski univerzum nastavlja da teče svojim tokom - slede novi delovi Spajdermena i Čuvara galaksije koji će jednog dana činiti novu postavu Osvetnika.

Zbog toga, ako nekako baš vi sednete u rediteljsku stolicu, evo 11 ključnih saveta kako da se pripremite za veliki posao koji je pred vama.

U ovom tekstu nema spojlera za film Osvetnici: Kraj igre, ali ima detalja o ranijim filmovima.

1) Počnite od neke serije

Image copyright Fox Natpis na slici Braća Ruso su režirala pilot epizodu serije Arested Development (Arrested Development)

Sva trojica reditelja Osvetnika su karijere počeli na televiziji.

Džos Vidon je radio na seriji Bafi, ubici vampira i naučno-fantastičnoj seriji Fejrflaj(Firefly), dok su braća Ruso snimala kultne komedije Zajednica(Community) i Arested development (Arrested Development).

Džo Ruso kaže da su ta iskustva bila i te kako vredna, naročito kada je reč o biranju glumaca za više od 20 likova.

„To su bile epizode koje su morale da traju 21 minut, da budu smešne i da imaju zaplet, a ponekad imate čak 30 likova koji nešto govore - sve je to dobra vežba".

„Privlači nas da radimo na grupnim projektima, odrasli smo u veoma velikoj italijansko-američkoj porodici, pa smo uvek voleli da radimo sa čitavim ansamblom", dodaje Entoni.

2) Morate da dobro poznajete likove

Image copyright Disney Natpis na slici U prvim „Osvetnicima" videli smo grupu od šest superheroja, a sada ih ima više od 20

Lepa stvar kod Osvetnika je videti kako različiti likovi i glumci sarađuju.

„Postoji prirodna konkurencija kada spojite likove dve franšize i oni moraju da sarađuju - tako da je to divno", izjavio je prošle godine Kris Markus, scenarista filma Osvetnici: Rat beskraja.

„Tu je veoma važno ko ima 'prvenstvo prolaza'. Svi su lideri i svi su navikli da budu glavni, pa je pitanje ko odlučuje kad ih stavite u istu sobu. Time smo se više puta bavili", dodaje on.

Ipak, i dalje je veliki izazov učiniti da svaki od 23 lika bude koliko-toliko poseban u filmu koji traje „samo" tri sata.

Srećom, postoje stari saveti scenarista koji bi mogli da vam budu od pomoći.

Na primer, ako su likovi dobro napisani, trebalo bi da znate kako će svaki od njih reagovati ako slučajno upadne u bazen.

„Tor iz Rata beskraja bi sigurno potpuno uništio bazen", kaže Entoni Ruso.

„Sa druge strane, Roketa bismo videli kako kašlje i pljuje vodu. Bio bi iznerviran".

3) Idite na mnogo pauza za toalet

Image copyright Shutterstock Natpis na slici Čak u superheroji moraju da idu u toalet

Skot Derikson je nedavno tvitovao da je 2015. godine, tokom rada na Doktoru Strejndžu, jednog dana ispred toaleta „naleteo na Džoa Rusoa".

„Ispričao mi je tada otprilike glavni zaplet za Rat beskraja i Kraj igre. Rekao sam mu da ako prvi film bude dobar, drugi će biti neverovatan", ističe Derikson.

To dovodi do pitanja - koliko je Džo naterao kolegu reditelja da čeka ispred toaleta?

„Mislim da smo pričali desetak minuta", kaže Ruso uz osmeh.

„Najsmešnija stvar je da ljudi stalno pitaju 'da li se vi iz Marvela okupljate i pričate o tome šta će se desiti u filmovima'."

„Odgovor je - ne, sve se dogodi na putu do toaleta. Tamo naletiš na nekog i počnete pričate".

Drugim rečima, ako vam se ide u toalet - nemojte trpeti.

4) Neka priča bude jednostavna

Image copyright Disney Natpis na slici Potraga za „Kamenjem beskraja" je ključna u filmu „Osvetnici: Rat beskraja"

Rat beskraja je dobio dosta pohvala, a zaplet se može svesti na tri reči - Tanos želi kamenje.

„Toliko je likova i znali smo da će nam, ukoliko zaplet bude komplikovan, biti potrebno mnogo vremena da sve objasnimo, zbog čega ćemo izgubiti dosta akcije i likova", kaže scenarista Kris Markus u DVD dodatku.

Čak je i broj Kamenja beskraja izazivao glavobolje, dodaje jedan od scenarista Stiv Mefili.

„Da smo mogli da biramo, sigurno ne bismo odlučili da bude Kamenja beskraja. Šest Mekgafina - detalja ili predmeta koji likove teraju na akciju - je mnogo za jedan film".

Kako bi sve bilo brže, braća Ruso su odlučila da svaka scena mora da utiče na nekoliko stvari.

Na primer, početna scena - u kojoj Tanos zgromi Hulka, ubije Lokija i ukrade jedan od Kamen beskraja - u samo dva minuta pokazuje tri tačke zapleta.

„Zbog toga Hulk odlazi - poražen je i ne želi baš da pomogne (Brusu) Baneru tokom filma", objašnjava Entoni Ruso.

„Isto tako, Tor onda želi da se osveti, a naučimo nešto i o zapletu oko skupljanja kamenja".

5) Šanse bi trebalo da deluju nemoguće

Image copyright Disney Natpis na slici Samo još običan jedan dan na poslu superheroja

„Želeo sam da snimim film gde vam to što ste superheroj ništa ne olakšava", kaže Džos Vidon o pisanju scenarija za prve Osvetnike iz 2012.

„Da situacija bude toliko ozbiljna da čak ni oni u najboljem izdanju možda nisu dovoljni.

„A ulozi su uvek isti - da li ćete preživeti".

6) Prihvatite ono što je smešno i nema smisla

Image copyright Disney Natpis na slici Pazi leđa!

Kada se vaši heroji bore protiv robota koji je ceo jedan grad otkinuo i odneo, jasno je da u filmu nije sve baš toliko realno.

Tako pred kraj filma Doba Ultrona, Hokaj preuzima stvar u svoje ruke i kaže: „Borimo se protiv vojske robota, a ja imam samo luk i strelu. Ništa od ovoga nema smisla".

„On tu kaže stvari koje svi mislimo i to prolazi", objašnjava Vidon.

7) Komunicirajte sa animatorima

Image copyright Disney Natpis na slici Animirani likovi Hulk i Tanos zasnovani su na glumi Marka Rufala i Džoša Brolina

U Osvetnicima smo videli neke od najboljih specijalnih efekata u istoriji, a čak četiri bitna lika - Tanos, Hulk, Roket i Grut - stvorena su animacijom.

Učiniti da oni izgledaju verodostojno je ključni zadatak, ističu i Vidon i braća Ruso. Zbog toga su dosta radili sa animatorima.

„Tanosa je bilo teško napraviti", kaže Džo Ruso.

„Znamo da od filma neće biti ništa ako Tanos ne bude izgledao realno, tako da smo dve godine istraživali i razvijali njegov lik, kako bismo bili sigurni da će biti dobar".

Za debi u ulozi Hulka, u prvim Osvetnicima, glumac Mark Rufalo je čak animatorima napisao pismo, ističući da je njegova gluma samo prvi deo stvaranja lika.

„Svi igramo ovu ulogu", napisao je.

„Uradio sam šta sam mogao i sada je na vama da uradite ono što vi možete. Zaboravite na mene i postanite Hulk", naveo je.

„To je bilo veoma inspirativno za animatore", priseća se Vidon.

„Ono što sam kasnije saznao jeste da niko od njih nije mogao da pročita scenario, tako da nisu bili pod bilo kakvim spoljnim uticajem. To je bilo neverovatno produktivno".

8) Uvek stavite rakuna na stolicu*

Image copyright Disney Natpis na slici Nekada mišići nisu toliko bitni

Da li ste primetili da Roket - prgavi rakun kojeg u Kraju igre igra Bredli Kuper - gotovo uvek stoji na stolici?

„Kada radite sa likovima koji su znatno različitih veličina, to može da predstavlja problem za kadriranje", kaže Entoni Ruso.

„Počnite da učite trikove za postavljanje scene, kako bi svi bili u istoj visini".

*ili na sto, ili prvi plan ili samo snimajte sve široko

9) Zabranite majice

Kada u prvim Osvetnicima upoznamo Crnu udovicu, koju igra Skarlet Johanson, vezana je za stolicu, bosa i obučena u crnu majicu bez rukava.

Naravno, ubrzo se na spektakularan način oslobodi. Ipak, njena odeća tu scenu učinila jednom od najtežih za koreografe čiji je posao od osmisle scene borbe.

„Kad koordinatoru kaskadera kažete 'ona nema rukave', obavezno mu pođu suze", kaže Džos Vidon.

10) Prihvatite tamu

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džos Vidon je tokom snimanja „Doba Ultrona" imao sukob sa Marvelom

Snimanje ovih filmova je „neverovatno fizički zahtevno", kaže Džo Ruso i dodaje da će sigurno biti teških, mračnih dana.

„Kada počnete, u mislima vam sve deluje savršeno, a kad radite sa glumcima, postane još bolje", pričao je Vidon za BBC 2015. godine.

„Onda u nekom trenutku dugog montiranja počnete da se pitate 'ko sam ja', 'šta se dešava' i zaboravite zašto ste uopšte tu i šta želite da kažete. Onda budete očajni. To je veoma loše iskustvo".

11) Emocija je bolja od akcije

Image copyright Disney Natpis na slici Tor je tužan...

Više detalja o karakteru nekog lika je uvek bolje od akcionih scena - time se Vidon vodio još od Bafi, ubice vampira.

Takvih detalja je imao i tokom bitke u Dobu Ultrona, kada Hokaj stane sa prašenjem negativaca.

„Znaš šta još moram da uradim? Trpezariju", kaže Crnoj udovici. „Ukoliko srušim istočni zid, moći ću da napravim dobar radni prostor... Šta misliš?"

„Ta scena je, za mene, razlog zbog kojeg sam radio taj film", kaže Vidon u DVD dodatku.

„Trenutak u kom dve osobe tokom apokalipse pričaju o preuređenju trpezarije... To više govori o njihovom odnosu neko bilo šta drugo što sam mogao da uradim".

Tim iz Rata beskraja je imao nešto slično - njihov film se završava tako što Tanos pucne prstima i mnoge gledaoce ostavi u suzama?.

Šta će onda gledaoci osetiti kad odgledaju Kraj igre?

„Katarzu", kaže Džo Ruso.

„Shvatili smo koliko je kraj 'Rata beskraja' uticao na ljude", dodaje njegov brat.

„Videli smo da je mnogima to teško palo i to zaista poštujemo. Zbog toga smo želeli da priča vredi".

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk