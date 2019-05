Igra prestola: Da li je kraj najuspešnije serije uništen

UPOZORENjE: U OVOM TEKSTU IMA SPOJLERA

Ostale su još samo tri epizode do kraja serije

„Zima dolazi". Ovaj slogan obožavaoci Igre prestola dobro znaju - opasnost koja dolazi sa ledenog severa provlači se kroz seriju od kada je počela da se emituje 2011. godine.

Borba između mrtvih i živih, svetla i tame, glavna je tema knjiga Pesma vatre i leda na osnovu kojih je nastala serija.

U trećoj epizodi poslednje sezone, zima je konačno stigla, a sa njom i epska borba protiv Noćnog kralja (zamislite Darta Mola iz Ratova zvezda), Belih hodača i vojske mrtvih.

Borba je izgledala... pa, poprilično dobro.

Zima dolazi, ali izgleda da uopšte neće biti toliko strašna

Noćni kralj može da ustane iz mrtvih, da u led pretvori vatru koju bljuje zmaj, da razbije zid visok 200 metara koji stoji na istom mestu hiljadama godina, ali ne i da pobedi ubicu koji vešto barata nožem.

A do kraja sezone ostalo je još tri epizode.

Da li su autori Dejvid Beniof i D. B. Veis upropastili kraj jedne od najgledanijih serija u istoriji televizije time što su ovako rano prikazali bitku između dobra i zla i jeftino ubili glavnog zlikovca?

Kad se sretnu vatra i led

U poslednjoj epizodi Duga noć videli smo kako je Noćni kralj sa vojskom mrtvih opkolio u Zimovrelu ujedinjene ljude kojima je pretilo istrebljenje.

Baš kada je delovalo da će ljudi izgubiti bitku, iz mraka se pojavila Arja Stark i ubila Noćnog kralja, koji je još od četvrte sezone prikazivan kao najveća opasnost po čovečanstvo.

Strašni Beli hodač nije dočekao epsku bitku

Arja je ubila jednog od glavnih likova, a za mnoge obožavaoce sa njim je nestao i razlog postojanja knjiga i serije - borba leda i vatre.

Nismo uspeli ni da vidimo Noćnog kralja kako vadi svoje strašno oružje, mač vezan za leđa (koji je delovao kao da je umotan u kondome), jer je tako brzo nastradao.

Čemu ovakvo iznenađenje?

Serija Igra prestola je poznata po tome što u njoj stradaju glavni likovi. Na kraju prve sezone, našeg heroja, uzora (ali smrtno glupog) Neda Starka ubio je obični dželat.

Ali Noćni kralj je bio vrhovni zlikovac. Serija nas je naučila da se plašimo i njega i strašne, duge zime koju donosi.

Noćni kralj definitivno nije planirao hiljadama godina kako da istrebi čovečanstvo i da onda nastrada na „brzaka"

Mnogi zapleti bili su istkani oko njega - scene na Zidu, Branov čitav život, sve što je Melisandra rekla - sve je to osmišljeno kako bi za gledaoce Noćni kralj bio oličenje zla.

Od prve scene prve epizode u kojoj Beli hodač otkida glavu čoveku, učeni smo da je neprijatelj veći i jači i da dolazi po nas.

Sada je Noćni kralj mrtav, njegova vojska se raspala, a do kraja serije ima još tri epizode.

Ostalo je još samo da vidimo ko će se uvaliti u loše dizajniran presto u kom će ostati pet godina u najboljem slučaju - dok ne dođe sledeći igrač.

Glupost Džona Snoua ga je već ubila u jednoj od epizoda

Ima tu još mnogo toga što treba rešiti, još uvek imamo mnogo zlikovaca u igri, poput kraljice Sersei Lanister.

Ona i njen brat Džejmi, s kojim je u ljubavnoj vezi, sigurno imaju mnogo toga da razreše. Džejmi ju je napustio i otkrio njene planove zakletim neprijateljima u Zimovrelu.

Tu je i Tirion Lanister kog Sersei želi da ubije jer je njihovog oca ubio samostrelom.

Tiriona juri i njegov nekadašnji prijatelj Bron, naravno naoružan samostrelom. Ruski pisac Čehov jednom je rekao da ako se na početku prvog poglavlja pominje puška koja visi na zidu, u drugom ili trećem delu ta puška mora da opali. Mi smo ovaj samostrel viđali vrlo često.

Ima tu još nekoliko nerazjašnjenih odnosa, poput onog između Sendora Kleganija poznatog kao Haund i njegovog besmrtnog brata Planine. Planina mu je spalio lice tokom grube igre kada su bili deca.

I na kraju - tu je i heroj Džon Snou koji pravi greške iz gluposti i njegova ljubavnica, a možda i tetka, Deneris Targarjen. Njih dvoje sada treba da odluče da li će nastaviti kao par (za Targarjene incest nije ništa neobično) ili će se boriti oko trona.

Pesma leda i vatre je možda gotova, ali igra prestola je još uvek u „igri".

