Četiri filma o Ratovima zvezda, osam Marvelovih ostvarenja, četiri nastavka Avatara i novi film o Indijani Džonsu - sve će to u narednim godinama stići na bioskopska platna.

Kompanija Dizni objavila je plan i program objavljivanja njihovih filmova sve do 2027. godine.

Na primer, već smo znali da Ratovi zvezda: Uspon Skajvokera stiže u bioskope krajem godine, ali nismo da će odmah uslediti nova trilogija.

Nakon trogodišnje pauze, nova tri filma iz univerzuma Ratova zvezda stižu u bioskope u periodu od 2022. do 2026. godine.

Dugoočekivani nastavak Avatara, čija je premijera ponovo odložena, stiže 2021. godine, nakon čega će uslediti još tri nastavka. Drugi deo svetskog hita iz 2009. trebalo je da stigne još 2014. godine, ali je taj datum pomeren prvo na 2017, pa na 2020 godinu.

Zbog svega toga će svakog 25. decembra između 2021. i 2027. godine u bioskopima naizmenično biti neki od četiri Avatar filmova ili iz trilogije Ratova zvezda.

Ratovi zvezda

20. decembar 2019. - Uspon Skajvokera

16. decembar 2022. - naziv nepoznat

20. decembar 2024. - naziv nepoznat

18. decembar 2026. - naziv nepoznat

Avatar

17. decembar 2021. - Avatar 2

22. decembar 2023. - Avatar 3

19. decembar 2025. - Avatar 4

17. decembar 2027. - Avatar 5

Prvi Avatar iz 2009. i dalje drži svetski rekord po zaradi, koja iznosi 2,8 milijardi dolara, ali ga polako stižu Osvetnici: Kraj igre.

Završetak epske sage iz Marvelovog univerzuma trenutno je na 2,2 milijardi dolara i ta cifra svakodnevno raste.

Imajući to u vidu, Dizni je zakazao i datume premijera osam neimenovanih Marvelovih filmova, koji će u bioskope stići između 2020. i 2022. godine.

Tu je i neimenovani film o Indijani Džonsu, koji će biti objavljen u septembru 2021. godine, kada će Harison Ford imati već 79. godina.

Žongliranje blokbasterima

Lizo Mzimba, BBC dopisnik za svet zabave

Jedna od posledica toga što je Dizni kupio studio Tventi senčuri foks (20th Century Fox) jeste što novi „superstudio" sada u rosteru ima veliki broj franšiza i filmova.

Zbog toga moraju pažljivo da isplaniraju datume premijera, jer ne žele da se njihovi filmovi međusobno takmiče na bioskopskim blagajnama.

Međutim, neke stvari i dalje nisu jasne.

Na primer, prvi nastavak Avatara je zakazan za 2021. godinu, pa se postavlja pitanje da li će nastavak, koji u bioskope stiže 12 godina nakon originala, i dalje imati publiku - naročito ako se uzme u obzir da Avatar ne izaziva toliku nostalgiju kod gledalaca kao što to rade Ratovi zvezda.

Nastavci Avatara su i veoma skupi zbog mnogo specijalnih efekata i animacije, pa bi u slučaju slabih rezultata na blagajnama bili veliki finansijski rizik za Dizni.

Kada je reč o Ratovima zvezda, Rajan Džonson, koji je režirao Poslednjeg džedaja, radi na novoj trilogiji.

Nakon relativno slabog uspeha filma Solo, i usred priča o prezasićenju Ratovima zvezda, iz studija Lukasfilm - koji radi na serijalu - već su naveli da preispituju plan o izbacivanju jednog filma svake godine.

BBC je prošlog novembra objavio da su četiri naziva u opticaju za nastavke Avatara - The Way of Water, The Seed Bearer, The Tulkun Rider i The Quest for Eywa.

Reditelj Avatara Džejms Kameron je pre nekoliko meseci to javno potvrdio za Entertejment tunajt.

„Ti nazivi su među onima koje razmatramo", rekao je, ističući da odluka još nije doneta.

