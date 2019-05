Image copyright Studio Canal Natpis na slici Areta Frenklin je preminula 2018. godine

Do sada neprikazani film o snimanju najuspešnijeg albuma Arete Frenklin bio je skriven skoro 50 godina, delom i zbog frustracije pevačice što Holivud nije uspeo da je učini filmskom zvezdom, ako je verovati na reč autorima filma.

Amazing Grace, film sniman nekoliko noći u crkvi u Los Anđelesu 1972. godine, trebalo je da bude put kojim Kraljica soula postaje Kraljica Holivuda, kaže producent Alan Eliot.

Film je režirao Oskarovac Sidni Polak. Ali zbog tehničke greške nije bilo moguće sinhronizovati zvuk i sliku, pa je projekat nevoljno prekinut.

Image copyright Studio Canal Natpis na slici Areta Frenklin nije želela da film bude objavljen

U digitalnoj eri, kada je Eliot izjavio da film može da bude obnovljen, Areta je i dalje odbijala objavljivanje, sve do smrti 2018. Njena porodica je nakon toga odlučila da bi film trebalo da bude prikazan.

„Areti je obećano da će uz pomoć ovog filma postati filmska zvezda, dok njene savremenice Dajana Ros i Barbara Strajsend nastavljaju da snimaju filmove. Ros je snimila Lady Sings the Blues, a Strajsend Funny Girli The Way We Weresa sa Sidnijem Polakom", objašnjava Eliot.

„Areti je oduzeta šansa da postane filmska zvezda i to je bio njen glavni problem kada je o objavljivanju filma reč. Nije bila protiv njega, ali je samo imala velika očekivanja, a htela je i da zaradi mnogo više novca."

Image copyright Studio Canal Natpis na slici Pred smrt ga je pogledala ponovo i dopao joj se

„Bila je pripadnica stare škole, želela je keš i postavila nam visoke standarde koje je trebalo da ostvarimo kako bismo je popeli na vrh", kaže Džo Bojd, koji je tokom snimanja filma obavljao funkciju muzičkog producenta.

Frenklin je pogledala film pre smrti „i svideo joj se", kaže Eliot.

„Znali smo da je Areta bolovala od karcinoma i složili smo se oko toga da priču oko filma privremeno stopiramo sve dok porodica ne bude spremna. Ali Areti se film svideo. To je zanimljiv deo priče. Znajući da je bolesna, bilo mi je drago da joj se film dopao."

Bojd sumnja u to da je 1972. godine Holivud „bio spreman... da napravi zvezdu od Afroamerikanke", iako je Frenklin, koja je tada imala 29 godina bila na vrhuncu karijere, sa hitovima kao što suI Never Loved A Man, Respect i Baby I Love You.

Čak i bez filma,album Amazing Grace prodat je u više od dva miliona primeraka. Prema Bojdu, dokumentarac je „vremenska kapsula iz 1972".

Eliot veruje da je film „hvalospev" o superzvezdi.

Film je od 10. maja na repertoaru britanskih bioskopa.