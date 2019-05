Image copyright TeleTula Natpis na slici U tenku ima pet sedišta

Mladi tadžikistanski stolar napravio je drvenu verziju legendarnog sovjetskog tenka T-34 taman na vreme za godišnju proslavu kojom se obeležava kraj Drugog svetskog rata u Evropi.

Muhamadšarif Jalilov živi u ruskom gradu Tuli, istorijskom centru oružane industrije koji se nalazi južno od Moskve, i na predlog prijatelja odlučio je da napravi drveni tenk.

„Rekao mi je - hajde, napravi T-34, to niko do sada nije napravio", rekao je Jalilov lokalnoj televiziji TeleTula.

Trebalo mu je tri godine da radi na tome u slobodno vreme, a za kupovinu materijala potrošio je oko pola miliona rubalja (7,700 dolara).

„Nije poenta u novcu, već do uzbuđenja koje osećam dok to radim", kaže Muhamadšarif. "Ono što drugi troše na piće i cigarete, ja trošim na tenk. To mi pričinjava zadovoljstvo."

„Sve je u mojoj glavi"

Muhamadšarif, koji već sedam godina živi u Tuli i potiče iz stolarske porodice u Tadžikistanu, kaže da nije morao da gleda nikakve skice. "Sve mi je u glavi", kaže on.

Njegov odlazak do tenka T-34 koji se nalazi u parku u Tuli kako bi izmerio veličinu točkova naveo je sumnjičave prolaznike da pozovu policiju.

Kaže da je najteži bilo raditi na gusenicama i točkovima, ali jedina stvar koju nije mogao sam da uradi je da pokrene tenk.

Image copyright TeleTula Natpis na slici Muhamadšarifovi finalni radovi

Na sreću, uspeo je da ubedi svog ujaka, mehaničara koji radi u Lenjingradskoj oblasti, da mu pomogne.

„Godinu dana me gnjavi da dođem i ugradim motor, tako da sam ove godine odlučio da mu pomognem", rekao je Šamsidin Muhidinov za TeleTulu.

On je takođe podesio točkove ispod šasije, jer drvene gusenice nisu praktične.

Zbog ovog rada Muhamadšarif je postao poznat u Rusiji, i u vestima u Tadžikistanu.

Plan je bio da tenk pokloni predsedniku Rusije Vladimiru Putinu na Dan pobede a sve u duhu "večnog tadžičkistansko-ruskog prijateljstva, ali to se nije dogodilo", kaže Muhidinov.

Jedan korisnik društvenih mreža predložio je da se tenku dodeli počasno mesto u novoosnovanom memorijalnom parku Patriot-Tula, a sajt Tulske novosti navodi da gradsko veće razmatra tu mogućnost.

„Ratne pesme"

U međuvremenu, drveni T-34 dolazi opremljen zvučnicima, a Jalilov kaže da je njegov „san da ga provoza ulicama Tule, dok sviraju ratne pesme".

Za to bi bila potrebna dozvola saobraćajne policije pa on je pokrenuo tu proceduru.

Muhamadšarifov tenk nije prvi model T-34 u Tulskom regionu, jer je penzioner Aleksej Molčalin iz obližnjeg grada Novomoskovsk pre nekoliko godina napravio taj model za svog unuka - ali ne u punoj veličini, i od čelika.

Image copyright TeleTula Natpis na slici Sve može da se koristi, osim puške

Izveštavaju Marufion Ismatov i Martin Morgan