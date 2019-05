Ponedeljak je, početak nove nedelje.

Evo četiri najvažnijih i najzanimljivijih stvari koje se dešavaju u narednih sedam dana.

1) Festival kiča

Image copyright Reuters Natpis na slici Pobednica 63. evrovizijskog izdanja za najbolju pesmu je Neta Barzilaj

Priznajte da ste bar jednom gledali Evroviziju i uživali!

Tokom vikenda sledi finale ove muzičke manifestacije, a ova nedelja ja zapravo „evrovizijska nedelja".

Finale Evrovizije se održava u Tel Avivu, jer je prošle godine na 63. evrovizijskom izdanju pobedila Neta Barzilaj.

Šta da očekujemo ove godine?

Madona će nastupiti tokom izbora za najbolju pesmu Evrope i tom prilikom otpevati dve pesme.

Islandska metal grupa otvoreno je kritikovala ovogodišnje domaćine.

Favorit takmičenja je Dankan Lorens (pravo ime Dankan de Mur) i njegova pesma Arcade, prava staromodna balada.

2) Svi na crveni tepih

Svako ko je važan u sveti filma, pristustvovaće 72. filmskom festivalu u Kanu.

Ove godine predsednik žirija je oskarovac Alehandro Injatu.

Kan je pravo mesto na kome možemo da saznamo koji filmovi će biti važni u ovoj godini, jer su reakcije kanske publike „agresivnije" od reakcija prosečnih gledalaca.

Obratite pažnju na film Kventina Tarantina Bilo jednom u Holivudu, sa ubistvima Čarlsa Mensona u pozadini priče.

Drama britanskog režisera Kena LoučaSorry We Missed You, o vozaču koji radi kao dostavljač takođe treba da se nađe na vašem spisku.

Nemojte ništa očekivati od Netfliksa, jer organizatori ne prihvataju filmove sa servisa za strimovanje, iako smo proteklih godina u prilici da dosta dobrih filmova gledamo upravo odatle.

Takođe, ove godine biće prikazano više filmova čiji su autori žene.

3) Vreme je za izbore u Australiji

Sa parlamentarnim mandatom od samo tri godine, Australija ima više izbora nego mnoge druge zemlje (premijera menjaju i češće).

I zato, eto ih opet na izborima u subotu.

Sadašnji premijer Skot Morison se nada da će konzervativnoj vladi doneti treći mandat zaredom.

Najveći izazov sa kojim će se susresti je Bil Šorten koji je na čelu opozicione stranke.

Tema na kojoj se izbori zasnivaju su klimatske promene, jer se 29 odsto glasača izjasnilo da im je to najveća briga.

4) Mančerster siti i Votford

Mančester Siti je imao nekoliko dana da stane na noge nakon iscrpljujuće sezone u Premijer ligi, koju su osvojili, posle duge borbe sa Liverpulom.

Sada su pred novim izazovom zvanom kup Engleske gde će igrati protiv Votforda, koji za njih predstavlja pravu pretnju.