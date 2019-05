Image copyright Eurovision.tv Natpis na slici U smeru kazaljke na satu, od vrha ka dnu: Tamta, Bilal Hasani, Sara Makternan, Tulija, Hatari

U Tel Avivu se takmiči 41 jedna zemlja, mada će posle dva polufinala ovaj broj biti smanjen na 26 za veliko finale u subotu.

Ni ova godina nije prošla bez kontroverzi - Ukrajina se povukla iz takmičenja, a postavilo se i pitanje da li je Izrael prikladan domaćin.

Ali to neće sprečiti milione obožavalaca da se ovog vikenda nacrtaju ispred televizijskih ekrana za godišnju dozu glamura, kiča i spektakla.

Poslušali smo ovogodišnje odabrane pesme i izabrali za vas 20 koje odskaču iz gomile.

Australija

"I've been aching/Feeling low/You're so heavy/I have got to let you go"

Image copyright Jo Duck

Obratite pažnju na Katarinu Dženkins: australijska Kejt Miler-Hajdke bacila je oko na krunu operskog krosovera.

Napisana zajedno sa mužem Kejrom Natalom, njena trilerima ispunjena pesma Zero Gravity - delom inspirisana njenim iskustvom postporođajne depresije - kombinuje pop i operu sa fascinantnim rezultatima.

Australiji, koja će nastupiti 12. na prvom polufinalu u utorak, dozvoljeno je da se takmiči na Evroviziji zato što australijski emiter SBS emituje ovo takmičenje Tamo dole.

Prvi put je pozvana da učestvuje 2015. godine kad je takmičenje napunilo 60 godina i već naredne godine osvojila drugo mesto.

Srbija

Dvadesetpetogodišnja Nevena Božović je predstavnica Srbije u Izraelu.

Ona se na takmičenje plasirala sa pesmom Kruna pobedom na Beoviziji pre dva meseca.

Ovo joj nije prva Evrovozija - 2007. na Dečijoj pesmi Evrovizije osvojila treće mesto, a učestvovala je i na „velikoj" 2013. sa bendom Moje tri.

Najveći uspeh Srbije na ovom takmičenju postigla je Marija Šerifović 2007. kada je pobedila sa pesmom Molitva.

Zahvaljujući tome, Beograd je bio domaćin Evrovozije naredne godine.

Belgija

"I came to fight, I came to fight over you/Don't want your lies, don't want your lies, I need truth"

Image copyright Wouter Struyf

Samo sa 18 godina, belgijski predstavnik Eliot Vasamilet jedna je od najmlađih nada na ovogodišnjoj Evroviziji.

Ali tinejdžer Vasamilet uz sebe ima iskustvo u vidu koautora Pjera Dumolina, čiji je pesma City Lights pre dve godine osvojila impozantno četvrto mesto.

Eliotova pesma Wake Up inspirativna je pop himna sa zvučnim refrenom koja poziva mlade ljude da se ujedine i stvore bolji svet.

Eliot će nastupiti deseti u utorak i trebalo bi da se kvalifikuje za finale bez problema.

Kipar

"We keep it undercover/I know you miss the taste/Heart beats like an 808/You need my love on replay"

Image copyright Ioannis Renesis

Bez pobede posle 35 pokušaja, Kipar drži rekord zemlje sa najviše nastupa na Evroviziji bez trijumfa.

Replay, koju peva 38-godišnja Tamta Goduadze, verovatno to neće promeniti, ali je ovo u svakom slučaju veoma zarazna stvar koja će naterati ljude na ples u Tel Avivu, a i šire.

Kipar, koji će prvi izvoditi pesmu na prvom polufinalu u utorak, ostvario je najbolji plasman prošle godine, završivši na drugom mestu sa plesnom numerom Fuego.

Tekst pesme odnosi se na Roland TR-808, popularnu ritam mašinu prvi put proizvedenu osamdesetih.

Češka Republika

"She was my neighbour when we were 13. She moved back in/There's not much between us now, do you know what I mean?"

Image copyright Tomas Gal

Češka Republika je najbolji rezultat na Evroviziji ostvarila prošle godine kad je u Lisabonu završila na šestom mestu.

Oni se nadaju da će ove godine to nadmašiti veselom pop pesmicom sastava Lake Malawi, trija mladolikih momaka koji izgledaju kao Trinecov odgovor na Years and Years.

Glavni vokal Albert Černi bio je nadahnut da počne da se bavi pevanjem nakon što je čuo pesmu The Scientist od Coldplay, što bi moglo da objasni engleski akcenat kojim se služi tokom govornog dela u pesmi Friend Of A Friend.

Lake Malawi, koji nastupaju šesti u utorak, ubedljiv su favorit fanova, tako da ne bi trebalo da imaju velikih problema da se probiju do finala.

Estonija

"A storm like this/Can break a man like this/But when it all calms down/We're still safe and sound"

Image copyright Stina Kase

SuRie je predstavljala Veliku Britaniju 2018. godine pesmom po imenu Storm i završila je na 24. mestu.

Dvanaest meseci kasnije, Estonija na Evroviziju šalje još jednu pesmu po imenu Storm. Hoće li oni proći malo bolje?

Pevač Viktor Kron rođen je u Švedskoj i pokušao je da predstavlja tu zemlju na Evroviziji 2014. godine.

Ovaj 27-godišnjak nastupiće 14. u utorak i biće mu potreban dodatni vetar u leđa ako želi da stigne do subotnjeg finala.

Francuska

"Who are we/When we hurt, when we fight for free/Only God can judge you and me"

Image copyright Fifou

Urbani pop sreće klasičnu šansonu u Roi, inspirativnoj pesmi o prihvatanju samog sebe koju ove godine na Evroviziju šalje Francuska.

Peva je Bilal Hasani, LGBT aktivista i zvezda društvenih mreža sa kolekcijom glamuroznih perika koje imaju vlastita imena.

Bilal, koji je želeo da se takmiči na Evroviziji još kao dete, našao se na udaru sajber napada i homofobičnog zlostavljanja otkako je odabran da učestvuje.

A opet je trolove prihvatio nonšalantno, nazvavši svoje učešće „najboljim odgovorom svim hejterima".

Kao jedna od „velike petorke" - zemalja koje u najvećoj meri finansiraju takmičenje, Francuska ima automatski prolaz do subotnjeg velikog finala.

Nemačka

"I'm sorry for the drama/I tried to steal your thunder/Turns out I don't wanna"

Image copyright NDR/Hendrik Lüders

Nemačka pesma na Evroviziji je Sister, koju izvodi ženski duet po imenu S!sters.

Karlota Truman i Laurita Spineli nisu stvarno sestre. Štaviše, upoznale su se tek u januaru ove godine.

Dobro je što njihova pesma - koja sugeriše da žene treba da prestanu da se trude i samo da se slažu sa svim - nije zamišljena da se shvati bukvalno.

Prošlo je devet godina otkako je Nemačka - koja takođe ima status „velikih pet" - poslednji put osvojila Evroviziju, a završila je na poslednjem mestu i 2015. i 2016. godine.

Ali je zato dobro prošla prošle godine, završivši na četvrtom mestu pesmom You Let Me Walk Alone Majkla Šultea.

Island

"Hate will prevail/And Europe's heart impale/Burn off its web of lies/Now from that conflagration/Rise in unity"

Image copyright Íris Dögg Einars

U maskama sa šiljcima, sado-mazo opremi i čizmama na visoke štikle, islandski bend Hatari ćete ove godine teško propustiti na Evroviziji.

Za neke će njihova pesma Hatrio Mun Sigra (Mržnja će nadvladati) - bučna mešavina urlikanja, sablasnog naricanja i ubitačnog tehna - biti ništa manje teška za slušanje.

Osnovani u Rejkjaviku 2015. godine, Hatari su performans art kolektiv čija je misija da uništi kapitalizam.

Oni takođe nisu preterani ljubitelji Izraela i izazvali su lokalnog premijera Benjamina Netanjahua na „prijateljski meč glime" (islandsko rvanje u pantalonama) u centru Tel Aviva.

Island, koji u utorak nastupa 13. po redu, tek treba da pobedi na Evroviziji, iako jeste bio drugi 1999. i 2009. godine.

Irska

"Every time I'm with somebody I'm confusing him with you/Anywhere I go reminds me of the things we used to do"

Image copyright RTÉ 2019/Lili Forberg

Nijedna zemlja nema bolji evrovizijski učinak od Irske, koja je takmičenje osvojila sedam puta između 1970. i 1996. godine.

Ali od tada nisu imali mnogo sreće, sa prošlogodišnjom nadom - Rajan O' Šonesi - kao prvim izvođačem koji je prošao polufinale od 2013. godine.

Sara Maktirnan iz okruga Kler nada se da njena retro pop numera „22" ima sve što je potrebno da prođe polufinale u četvrtak.

Ova 25-godišnjakinja kaže da je njena pesma - koja nema nikakve veze sa Tejlor Svift - pomalo kao „aperitiv", što

će reći „popična, zabavna i veoma radiofonična".

Italija

"He's drinking champagne during Ramadan/On TV they are airing Jackie Chan"

Image copyright Attilio Cusani

Italija - još jedna zemlja koja spada u „velikih pet" - deluje spremno za još jedan finiš u top pet ove godine sa Soldi (Novac), atraktivnom mešavinom ar-en-bija, trepa i hip-hopa milanskog pevača Mahmuda.

Pesma otpevana na italijanskom istražuje pevačev odnos prema njegovom egipatskom ocu, koji je napustio njegovu majku sa Sardinije dok je ovaj bio dete.

Njegovi tekstovi odslikavaju Mahmudovo međurasno poreklo i osećanja prema čoveku „koji je napustio dom iz vedra neba" i „samo mu je bilo stalo do novca".

„Uvrstim nešto lično u svaku pesmu koju napišem", objašnjava Mahmud, koji je rođen kao Alesandro Mahmud 1992. godine. „Kad pevam pesmu, na scenu iznosim vlastitu priču."

Malta

"Give me water I'm a swimmer/Give me fire I'm a fighter/Give me love I'm a lover/Make me cry I'll be a river"

Image copyright Jonathan Brincat

Malta je još jedna zemlja koja tek treba da pobedi na Evroviziji, mada jeste završila na drugom mestu 2002. i 2005. godine.

Vrlo je verovatno da će se još jednom plasirati među prvih deset sa Chameleon, pop numerom kroz koju provejava džez i blago podseća na Karo Emerald i Rijanu.

Mikela Pejs (18) osvojila je pravo da izvede pesmu na Evroviziji nakon što je trijumfovala u Maltinom prvom izdanju Iks faktora.

Pevačica, koja se predstavlja samo imenom Mikela, nastupiće 11. na polufinalu u četvrtak. Ali papagaj možda ima neke druge planove.

Holandija

"Small town boy in a big arcade/I got addicted to a losing game"

Image copyright Paul Bellaart

Pitajte kladioničare šta misle ko će pobediti ove godine i verovatno će vam reći Dankan Lorens iz Holandije.

Njegova pesma Arcade nadahnuta je balada o neuspešnoj ljubavi koja je već osvojila srca mnogih fanova Evrovizije.

Rođen kao Dankan De Mor 1994. godine, Lorens je bio polufinalista u holandskom takmičenju The Voice 2014. godine.

Arcade će biti 16. pesma na polufinalu u četvrtak, gde će njena kvalifikacija za finale biti puka formalnost.

Norveška

"Have you seen my spirit/Lost in the night/The violent nightshade/They took away my light"

Image copyright NRK

Ako tek treba da otkrijete joik, tradicionalnu muzičku formu koju izvodi narod Samija sa severa Skandinavije, neka se vaše uši spreme za pravu pravcatu poslasticu.

Slična naricanju nekih plemena američkih Indijanaca, to je zvonki, grleni urlik koji numeru norveškog kandidata Spirit In The Sky čini jednom od upečatljivijih na ovogodišnjem takmičenju.

Norveški trio KEiiNO oformljen je prošle godine i čine ga Tom Hugo, Aleksandra Rotan i reper Fred Buljo, pripadnik naroda Sami.

Prema Hugu, njihova pesma - 15. po redu na polufinalu u četvrtak - „odavanje je počasti istorijskim bitkama koje su dobijene, ali još traju".

Poljska

"Sitting on an iceberg/Waiting for the sun/Hoping to be rescued/Cold and alone"

Image copyright Grzegorz Gołębiowski

Poljska je još jedna zemlja koja tek treba da pobedi na Evroviziji, a najbliže tome našla se 1994. godine kada je završila na drugom mestu.

Oni ove godine sve nade polažu u četiri žene koje se kolektivno nazivaju Tulija, a čija pesma Fire Of Love koristi istočnoevropski stil pevanja po imenu beli glas.

To je krik punim plućima ponekad poznat kao „vrišteće pevanje", zbog kog će možda neke bubne opne preklinjati za milost.

U međuvremenu, ako ste gledali za Oskara nominovani film Hladni rat Pavela Pavlikovskog, prepoznaćete tradicionalnu nošnju ovih dama.

Poljska, čiji do sada najupečatljiviji evrovizijski trenutak ostaje tačka vragolastog bućkanja putera iz 2014. godine, nastupiće četvrti na polufinalu u četvrtak.

Portugal

"I broke my cell phone/When I tried to call heaven"

Image copyright Pedro Pina/RTP

Fado, tehno i bliskoistočni ritmovi čine neobičnu kombinaciju u portugalskoj pesmi Telemoveis.

Peva je Konan Oziris (pravo ime Tiago Miranda), samouki plesač, kompozitor i producent, koji je nekada radio u slavnom lisabonskom seks šopu.

Prema jednom komentatoru, njegova „hrabra i inventivna numera… slušaoca prosto obasipa multinacionalnostima."

Telemoveis (što znači mobilni telefoni) biće 15. pesma na sceni tokom polufinala u četvrtak.

Rusija

"Tears won't fall/While pride stands tall/But tears aren't quiet things/They burn and scar and sting"

Image copyright Daniil Velichko

To što je Rusija ove godine angažovala domaću superzvezdu Sergeja Lazareva da izvede njenu numeru jasan je pokazatelj ambicija zemlje koja Evroviziju smatra Olimpijskim igrama u muzici.

Lazarev je bio treći 2016. godine i očekuje se da će ostvariti još bolji rezultat sa Scream, dramatičnom baladom koja ima refren nalik himni.

Lazarev je bivši gimnastičar čija druga interesovanja uključuju biznis sa psećim poslasticama po imenu Štrudle za pudle.

Ovaj 35-godišnji Moskovljanin nastupiće 13. na polufinalu u četvrtak.

Španija

"They buy you because you are for sale/You are for sale because you are smug"

Image copyright José Irún

Španija - još jedna zemlja među „velikih pet" - nanizala je više evrovizijskih uspeha šezdesetih, ali je u međuvremenu ispala iz fazona.

Nisu imali pesmu u top pet od 1995. godine i obrukali su se pre dve godine sa neslavnih pet poena.

Živahna stvar otpevana na španskom La Venda (Povez za oči) trebalo bi da prođe mnogo bolje sa pevljivim refrenom, naglašenim trubačima i zaraznim latinskim ritmovima.

Pevač Miki, skraćeno od Miguel Nunjez Pozo, kaže da je poruka pesme da „počnete da volite sebe i prestanete da živite konvencionalno".

Švedska

"I could be the sun that lights your dark/Maybe I would lit your world with just one spark"

Image copyright Janne Danielsson/SVT

Švedska ne zabušava kad je u pitanju Evrovizija. Osvojili su je do sada ukupno šest puta, a nisu uspeli da se kvalifikuju samo jednom.

Too Late For Love, njihov ovogodišnji kandidat, tipično je besprekorno parče pauer popa sa živahnom gospel pratnjom.

Pevač Džon Lundvik je rođen u Londonu, a usvojili su ga švedski iseljenici dok je bio beba. Kad se preselio u Švedsku, postao je šampion u sprintu pre nego što se prebacio na izvođačke umetnosti.

On je jedan od tri autora potpisana na Too Late For Love, a nijedan od njih izgleda ne zna pravilno da koristi particip prošli od glagola light.

Švajcarska

"I noticed her when she arrived/Kind of lady that mama like/But mama she ain't here tonight/Gettin' rowdy rowdy"

Image copyright SRF/Lukas Maeder

Ako ste se ikad zapitali kako bi izgledala švajcarska verzija Džastina Timberlejka, ne morate da tražite dalje od Luke Hanija.

Jednako umešan u plesu kao i u pevanju, ovaj 24-godišnji vlasnik jedne čivave dići će Tel Aviv na noge svojom She Got Me, uz koju sami počinjete da njišete kukovima i tapkate prstima.

Rođen u Bernu, Hani je osvojio nemačku verziju Pop idola 2012. godine, a trijumfovao je ponovo pet godina kasnije u nemačkoj verziji emisije Dance Dance Dance.

On je zakazan kao četvrti u četvrtak i trebalo bi da otpleše u subotnje finale a da ne prolije ni kap znoja.

Velika Britanija

"Cause I can feel the universe/When I'm feeling you breathe/It's bigger than us"

Image copyright PA

Majkl Rajs je postao najnovija britanska nada koja će okušati sreću na Evroviziji, nakon što su ga gledaoci odabrali da predstavlja Veliku Britaniju na Evrovizija: Vi odlučujete.

Ovaj 21-godišnjak iz Hartlpula pojavio se u Iks Faktoru 2014. godine a prošle godine je osvojio All Together Now na BBC-ju Jedan.

Bigger Than Us - u čije autore spadaju švedska nada Džon Lundvik i Lorel Barker, koautorka nemačkih i švedskih pesama na ovom takmičenju - grandiozna je balada sa velikom promenom u ključu i velikim uskomešanim harmonijama.

Vreme će pokazati da li je dovoljno velika da Velikoj Britaniji - poslednjoj od „velikih pet" - donese prvu evrovizijsku pobedu od 1997. godine.

