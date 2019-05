Morisi slavi 60. rođendan: Srpski fanovi o omiljenom mizantropu

Image copyright PA Natpis na slici Morisi

U intervjuu radiju Eks FM 2009, britanski muzičar Morisi je izjavio da su šanse da nastavi da se bavi muzikom nakon 55. godine male, jer muzičari u nekom trenutku prestaju da budu relevantni.

Nekadašnji frontmen grupe The Smithsdanas slavi 60. rođendan, a za dva dana biće objavljen njegov novi album s obradama California Sun.

Lojalni fanovi Morisija širom sveta obeležavaju ovaj datum, a među njima ima i ljudi iz Srbije, gde je nastupao dva puta - 2006. na festivalu Egzit i 2014. u Bel Ekspo centru.

„Kada sam ga otkrila, njega i Smitse, značio mi je sve ono što mu je u tom trenutku bilo neophodno, da mi neko kaže da se oseća slično kao ja, da je to u redu, da se i drugi ljudi usamljeni, da se stide, ta muzika mi je pružila više od same muzike, gomile dobrih pesama, ponudila mi je utehu, stav, uvid u nove svetove", kaže Ognjenka Lakićević, pesnikinja i pevačica grupe Autopark.

U Britaniji Morisija smatraju jednom od najvećih živih kulturnih ikona.

Albumi ove grupe i njegova solo karijera obeležili su popularnu muziku širom sveta u poslednje dve decenije 20. veka.

Pišući o opusu ove grupe u tekstu „Neke grupe su veće od drugih" u magazinu Ritam 1989, Gordan Paunović (kasnije muzički urednik radija B92) o albumu The Meat is Murder napisao je da ova ploča „spaja odrastanje jedne velike pop grupe sa ranjivošću i osetljivošću čoveka čije iskustvo stalno generiše nesigurnost i nemogućnost kontakta u modernom svetu".

Upravo je to pružanje utehe svima koje su se ponekad osetili ranjivo i usamljeno trajno vezuje Morisija i živote njegovih slušalaca.

Irena Mihajilović je pod uticajem starijeg brata počela da sluša grupu The Smiths, koja ju je potpuno „omađijala".

„Ceo moj svet se delio na nas i na sve ostale. Posle toga došao je Moz, kao logična posledica. Biti tinejdžer i savremenik njegovih najboljih albuma sa početka karijere, ozbiljno je uticalo na mene kao ličnost", kaže ona za BBC na srpskom.

Za razliku od prosečne rok zvezde, Morisi je imao interesovanja izvan sveta muzike, njegovi tekstovi su izrazito literarni i sadrže reference na filmove iz pedesetih i šezdesetih godina.

„Meni su oni i poezija i sat engleskog jezika i muzika i film i zezanje i humor i strah i tuga i ljubav i odrastanje .. rijetko koji bend ima sve to u jednom", kaže Tanja Brešan, koja ih je otkrila tokom srednje škole devedesetih godina u Splitu.

Na njenom ramenu ispisan je stih Some Girls Are Bigger than Others po istoimenoj pesmi iz 1986.

Image copyright BBC/privatna arhiva Natpis na slici Morisijevi stihovi kao tetovaža

Ko je Morisi

Stiven Patrik Morisi rođen je u mestu Dejvihalm u oblasti Lankašir 22. maja 1959, kao sin irskih imigranata.

Odrastao je u predgrađu Mančestera u radničkom kraju.

U ranoj mladosti idoli su mu bili Oskar Vajld i Džejms Din, a kasnije je otkrio muziku, posebno je voleo bend New York Dolls.

Sa gitaristom Džonijem Marom osnovao je The Smiths 1982. Melodični gitarski rifovi su u kombinaciji s Morisijevim ironičnim i knjiškim stihovima osvojili srca publike širom sveta. Grupa se raspala nakon tri albuma, a Morisi je započeo solo karijeru albumom Viva Hate 1988.

1988. Nikad se nije uzdržavao od izražavanja političkog stava, bilo da je u pitanju bilo protivljenje politici Margaret Tačer (Margaret on the Guilotine), antirojalistički sentiment (The Queen is Dead) ili radikalno vegetarijanstvo (Meat is Murder).

Tanka linija između ljubavi i mržnje

Morisi izaziva podeljene stavove među publikom - ljudi ga ili obožavaju ili ne mogu da smisle.

„Moza sam, mislim, gledao četiri puta - dvaput u Srbiji, jednom u Parizu i jednom u Beču", kaže Slobodan Vujanović, autor podkasta Moć veštica, koji ga je slušao uživo više puta.

„Na Egzitu je bio arogantni paun bez mnogo zanimanja za publiku, par godina kasnije, u Bel Ekspo centru, je bolje osetio koliko ga volimo, pa je taj koncert proglasio drugim najboljim na turneji. Kao i svi narcisi, mislim da i on nastupa isključivo za svoju publiku", kaže Vujanović o koncertima u Srbiji.

Iako su njegove opsesije i teme pesama izrazito britanske, voljen je u najrazličitijim delovima sveta. U Meksiku već nekoliko godina postoji tribute bend Mexrrissey, koji izvodi njegove najveće hitove na španskom.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Morisi

Čuveni su njegovi stavovi o zaštiti prava životinja i štetnosti konzumiranja mesa.

"Osećam miris mesa koje gori, i molim se Bogu da je ljudsko", rekao je Morisi tokom nastupa na festivalu Koačela 2009, iziritiran mirisom koji je dopirao s obližnjih štandova sa hranom.

Zahtev da „miris roštilja ne ide ka njegovoj garderobi", kao i da svi članovi benda i tehničke ekipe očekuju vegetarijansko posluženje imao je i pred nastup na Egzit festivalu 2006, seća se Dragan Ambrozić, programski menadžer glavne bine na festivalu, u dnevniku o događanjima iza scene koji je vodio za portal Popboks.

Na drugom koncertu u Srbiji, održanom 2014. u BelEkspo centru, emitovani su video snimci životinja u klanicama.

„Ljudi su sklanjali glavu, nisu baš hteli da se suoče sa onim šta ljudska rasa radi kao jedan organizovani zločin", kaže Ognjenka Lakićević.

Političke kontroverze

Više od muzike danas pažnju privlače njegovi politički stavovi.

Oduvek je bio protiv Konzervativne stranke - iako godinama ne govori s kolegom Džonijem Marom, podržao je njegovo pismo bivšem premijeru Dejvidu Kameronu u kome mu „zabranjuje" da sluša The Smiths.

Međutim, skandal je izazvao izjavom u magazinu NME 2007. da je Britanija izgubila identiteta zbog doseljenika.

Kasnije je rekao da je zamalo glasao za Nezavisnu partiju Velike Britanije (UKIP), a podržao je izlazak Britanije iz Evropske unije.

U emisiji američkog komičara Džimija Felona 13. maja nosio je bedž desničarskog pokreta Za Britaniju (For Britain Movement) koji predvodi Eni Meri Voters, poznata po antiislamskim stavovima.

I fanovi su primetili promenu u ponašanju. „Sada ga više slušam iz emotivnih razloga, pre svega zato što se pretvorio u svoju negaciju, zbog čega mi je iskreno žao," kaže Irena Mihajilović.

Za Ognjenku Lakićević, Morisi je „postao lik koji se igra opasno, sa ideologijama koje su meni neprihvatljive. Sad je to ipak više od samo pričanja neumerenih gluposti radi provokacije."

„Najteže od svega mi pada što ovakva grđ stiže u trenutku kada po njemu već padaju oluje i kamenja zbog ne-muzičkih aktivnosti. Neće trebati puno pameti da se od dve nule sabere još manje. Čak i kod najdobronamernijih", sumira utiske Slobodan Vujanović pišući o novom albumu koji ocenjuje negativno.

Iako ne opravdavaju njegove stavove, neki fanovi su ipak spremniji da mu progledaju kroz prste.

„Moz solo je nešto drugo (u odnosu na Smitse), neki drugi čovjek koji se malo opustio, živi u Holivudu pored Nensi Sinatre i sigurno voli filmove koje i ja volim. Svašta lupeta, ali to je ko sa roditeljima, ne biraš ih, dobiješ ih i moraš da ih voliš," zaključuje Tanja Brešan.

