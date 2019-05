Evropski izbori: Trenutak istine za nacionaliste

Image copyright Getty Images Natpis na slici Salvini je putovao po Evropi u pokušaju da pridobije podršku za nacionalistički savez

Za nešto više od pet godina, Italijan Mateo Salvini preobratio se od lidera poluzaboravljene regionalne partije u vođu populističke ekstremne desnice u Evropi.

Lider desničarske Lige postao je najmoćniji političar u Italiji i dok se Evropljani pripremaju da glasaju na izborima za Evropsku uniju, njegova sledeća ambicija je da osnuje pan-evropski nacionalistički savez.

Mnoštvo nacionalističkih lidera pojavilo se mitingu koji je Salvini imao u Milanu, ali za neke od njih to je jedna vrlo nezgodna koalicija. Njen konačni ispit uslediće tek posle glasanja.

Salvini poziva Evropu na ujedinjenje

Džejms Rejnolds, BBC Njuz, Torino

Mateo Salvini ne voli kad ga prekidaju. Nekoliko minuta posle početka mitinga kampanje u ovom gradu na severu Italije, njegovu pažnju je privukla mala grupa protivnika.

On je digao prst.

„Ako taknete bilo koga od ovih dobrih ljudi u masi", povikao je Mateo Salvini izgrednicima, „naljutiću se kao zver. U redu? U redu?"

Bio je to kratak, ali upečatljiv pokazatelj njegove nezgodne naravi, a masa koja se okupila da ga gleda, uglavnom iz radničke klase, činilo se da podržava šta god da Salvini uradi.

Njegov preobražaj u evropskog političkog teškaša desio se ponavljanjem napada na dosledan niz neprijatelja: ekstremistički Islam, ilegalne migrante i propise Evropske unije.

Njegov sledeći korak je da ujedini raznoliku evropsku desnicu. Ovi izbori su test njegove atraktivnosti u rođenoj zemlji, ali i na širem kontinentu.

Image copyright EPA Natpis na slici Selfiji sa Mateom Salvinijem su važan elemenat za njegove pristalice

Od Francuske, Italije i Nemačke u srcu EU do Skandinavije i Baltika na severu, uzimajući u obzir Mađarsku i Slovačku na istoku, Salvini želi da se suprotstavi glavnotokovskoj politici EU.

„Salvini je budućnost Evrope", rekla mi je jedna žena.

Na stotine njih stali su u redove da se slikaju sa njim. Deo događaja sa selfijima trajao je najmanje duplo duže od samog Salvinijevog govora. Njegova spremnost da se slika veliki je deo njegovog imidža.

Rogobatni savez počinje da poprima oblik

Betani Bel, BBC Njuz, Beč

Ovo nije prvi put da evropska ekstremna desnica i populističke stranke žele da nastupe u ujedinjenom frontu.

Salvini je bio među liderima koji su se sastali u januaru 2017. u nemačkom gradu Koblencu kako bi zahtevali „Evropu otadžbina".

Bila je tu i Marin Le Pen iz francuske ekstremne desnice, holandski anti-islamistički političar Gert Vilders i vođa nemačke ultradesničarske Alternative za Nemačku.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Sastanak u Koblencu dočekali su anti-fašistički demonstranti

Upadljivo je bilo odsustvo Hajnca Kristijana Štrahea, lidera ultra-desničarske Slobodarske partije Austrije, koja je verovatno najbolje organizovan ultradesničarski pokret u Evropi.

On je odabrao da umesto toga leti na inauguraciju predsednika Trampa - i u Koblenc poslao zamenika.

Sa anti-imigrantskim, anti-muslimanskim porukama, Slobodarska partija je bila izvor inspiracije za mnoge evropske populističke pokrete, najpre za Alternativu za Nemačku, Stranku Finaca i Dansku narodnu partiju.

Sve te stranke pridružile su se Salvinijevom savezu.

Štrahe, čija se Slobodarska partija Austrije trenutno nalazi u koaliciji sa konzervativcima Sebastijana Kurca, gaji srdačne odnose sa Mateom Salvinijem.

Ali oni su se sukobili oko predloga Slobodarske partije da se dodeli dvojno državljanstvo manjini koja govori nemački u Južnom Tirolu u severnoj Italiji. To je jedan primer, kažu analitičari, kad nacionalizmi postaju oprečni.

Mnoge od ovih stranaka možda se slažu oko toga čemu se protive u Evropi, ali analitičari tvrde da će biti teže dogovoriti se o zajedničkom pravcu delovanja.

Severne i južne partije imaju vrlo različite stavove oko budžeta EU. I dok Salvini, Štrahe i Le Pen zanimaju bliskiji odnosi sa Rusijom, to se nimalo ne dopada strankama u Istočnoj Evropi, pogotovo u Poljskoj.

Hoće li se Le Pen uklopiti u Salvinijev plan?

Lusi Vilijamson, BBC Njuz, Pariz

Postoji izvesna napetost u vazduhu oko novog političkog saveza Marin Le Pen. To možda i ne iznenađuje; njena stranka nije navikla na društvo.

A nije da francuska populistička liderka nije puna entuzijazma zbog dolaska na vlast italijanskog partnera.

Na jednom od prvih plakata u kampanji za evropske izbore našao se ogroman portret Le Pen uz Matea Salvinija. „Širom Evrope", pisalo je na plakatu, „naše ideje osvajaju vlast."

Image copyright Twitter/@MLP_officiel Natpis na slici U aprilu Marin Le Pen je na Tviteru objavila sliku sastanka sa italijanskim ministrom unutrašnjih poslova i liderom Lige

A sve veća snaga populista širom Evrope dovela je do toga da njen Nacionali savez (Rassemblement National) promeni politiku prema članstvu u EU. Više se ne govori o „Fregzitu" ili čak referendumu na tu temu.

Partija sada govori o menjanju Evrope „iznutra".

Nema sumnje da ova stara velika evropska populistička partija daje određenu težinu Salvinijevom novom savezu, ali politika i diplomatija njene uloge malko su nezgodniji.

„Liga je italijanska Rassemblement National", viši savetnik RN rekao je jednom francuskom listu. „Salvini je napravio partiju na našem modelu. Čak i kao mlad čovek, on je tražio selfije sa Marin."

„Nema nikakvog takmičenja ega", nedavno je izjavila Le Pen. Ali nema sumnje ko sada vodi evropske nacionalističke partije - i nije baš najjasnije koliko se njena partija dobro uklapa u to.

RN nije popularna među drugim evropskim populistima. Njene simpatije prema Rusiji, njen istorijat antisemitizma i navodna prevara u rukovođenju sredstava dobijenih u Evropskom parlamentu stvorili su tenzije.

Mađarski premijer Viktor Orban nedavno je izjavio da ne želi ništa da ima sa Le Pen.

To pokazuje sa kakvim izazovima bi mogle da se suoče evropske populističke partija u pokušaju da se ujedini. A sve te političke organizacije ponose se tvrdnjom da nacionalne interese stavljaju na prvo mesto.

Čak i da osvoji poslanička mesta kojima se nada, nova grupa neće zauzeti više od četvrtine parlamenta; ono što je francuski list Le Mond ove nedelje opisao kao „blokirajuću manjinu koja će im omogućiti da nastave da podrivaju sve živo".

Hoće li se pridružiti „Trampov blizanac"?

Nik Torp, BBC Njuz, Budimpešta

A kao simbol krajnje desnice u Evropi, svaki novi nacionalistički savez izgledaće bledo bez Viktora Orbana.

Mađarski lider nedavno je pozvao i Matea Salvinija i Hajnca-Kristijana Štrahea u Budimpeštu, ali je bio suzdržan povodom pridruživanja novom „nacionalističkom bloku" posle izbora za EU.

Njegova vladajuća stranka Fides i dalje pripada najvećoj političkoj grupaciji u EU - Evropskoj narodnoj stranci desnog centra - iako je ova suspendovala njene aktivnosti zbog desničarske politike.

Image copyright EPA Natpis na slici Orban se sreo sa Trampom tokom prve posete Beloj kući

On se do sada nadao da može da povuče Evropsku narodnu stranku udesno, potom je uvede u tesnu koaliciju sa novom grupom koju predvodi Salvini, a da se ne spoji do kraja sa njom. Ali njegovi odnosi sa desnim centrom nisu ništa bolji, a mnogo se više identifikuje sa nacionalističkom desnicom.

„Partija Hajnca-Kristijana Štrahea smatrala se utradesničarkom, poljska PiS (Zakon i pravda) smatrala se ekstremističkom ili ultradesničarskom... Salvinijeva Severna liga smatra se ekstremističkom", rekao je on za BBC.

„Ali sada kada smo iskusili njihovo ponašanje i dostignuća kao vladajućih stranaka, ispostavilo se da su odgovorni, pružaju stabilnost, spremni su i sposobni da vladaju, i evropski su na vlastiti način i pristup."

Dugo očekivani prijem kod američkog predsednika Donalda Trampa u Beloj kući dala je Orbanu novi vetar u leđa.

Njegov slogan na ovim izborima je: Podržimo program Viktora Orbana, zaustavimo imigraciju.

To je populistička, popularna ali prilično zbunjujuća poruka u zemlji u kojoj ima vrlo malo imigranata, u EU u kojoj se više od 600.000 Mađara i sami smatraju imigrantima.