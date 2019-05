Evrovizija 2019: Britanija pala još niže

Image copyright Reuters Natpis na slici Bez obzira na loš plasman, Britanac Majkl Rajs kaže da je uživao u takmičenju

Ukupan plasman Velike Britanije na takmičenju za Pesmu Evrovizije, smanjen je za pet poena, navode organizatori.

Promena rezultata dovela je do toga da pesma Bigger Than Us Majkla Rajsa u finalu osvoji samo 11 poena.

Organizatori tvrde da je došlo do pogrešne računice, nakon što je otpušten žiri iz Belorusije.

Prva četiri mesta su ostala nepromenjena - Dankan Lorens iz Holandije ostaje pobednik ovogodišnjeg takmičenja sa pesmom Arcade.

Britanac Majkl Rajs je prvobitno osvojio 16 poena u Tel Avivu, uključujići i tri glasa publike - završivši tako na 26. mestu.

Pet lekcija sa ovogodišnje Evrovizije

Evrovizija 2019: Momenti za pamćenje

Nakon promene rezultata, umesto prvobitnih 13 poena od sudija iz drugih zemalja, Britanija je spala na osam.

Beloruski žiri je isključen nakon što je utvrđeno da su njihovi glasovi sa prve polufinalne večeri bili protiv pravila takmičenja.

Iz Unije emitera Evrovizije (EBU) tvrde da su formirali „zamenski ukupni rezultat", zasnovan na rezultatima zemalja koje su u finalu glasale slično kao Belorusija.

Ipak, „zbog ljudske greške, poeni su pogrešno sračunati".

„EBU i njeni partneri... duboko žale što ova greška nije uočena ranije i postaraće se da se ovakve greške više ne ponove."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Promena rezultata nije uticala na finalistu

Nakon ispravke, pobednička pesma iz Holandije osvojila je dodatnih šest poena - što ukupno iznosi 498 poena.

Italija, Rusija i Švajcarska su ušle u top četiri, osvojivši dodatne poene.

Norveška je jedna od zemalja kojoj su oduzeti poeni, pa je tako sa petog spala na šesto mesto.

Bez obzira na loš rezultat, Majkl Rajs kaže da je uživao u takmičenju, dodavši: „Jako sam zahvalan fanovima... kao i čitavom timu na podršci tokom ovog neverovatnog putovanja".