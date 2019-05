Rolingstonsi pokazali koliko su veliki

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ričard Eškroft

Jedna od najvećih nepravdi u rok muzici konačno je ispravljena.

Poslednje 22 godine, grupa The Verve nije zaradila ni peni od pesme Bittersweet Symphony, nakon što su autorske tantijeme ustupljene grupi Rolingstons.

Pesma je bila predmet sudskog spora ubrzo nakon objavljivanja, jer je The Verve iskoristio semplove orkestarske verzije pesme Stonsa, The Last Time.

Zbog toga je Ričard Eškroft bio primoran da prava prepiše Miku Džegeru i Kitu Ričardsu - sve do danas.

„Prošlog meseca, Mik Džeger i Kit Ričards su prepisali sva svoja prava za Bittersweet Symphony, što je bilo zaista velikodušno i džentlmenski", rekao je Eškroft na dodeli nagrada Ajvor Novelo, tokom koje mu je uručeno priznanje za životno delo.

On je potvrdio da je za situaciju bio odgovoran pokojni menadžer Stonsa Alen Klajn, a ne muzičari.

„Nikad nisam imao lični sukob sa Stonsima", rekao je Eškroft za BBC.

„Oni su oduvek bili najveći rokenrol bend na svetu."

Eškroft se zahvalio Džegeru i Ričardsu što su priznali da je on zaslužan „za ovo remek-delo".

Prema časopisu Roling Stoun, spor oko tantijema nastao je 1997. godine kada je The Verve tražio dozvolu da iskoristi semplove simfonijske verzije pesme The Last Time, koju je 1965. godine snimio orkestar Endrjua Oldema.

Oni su pristali da daju dozvolu na segment snimka od pet nota u zamenu za 50 odsto autorskih tantijema, ali je Klajn tvrdio da je The Verve poništio sporazum kad je iskoristio veći deo pesme.

ABKCO rekords, Klajnova holding kompanija, podnela je tužbu za plagijat, nakon čega su se The Verve odrekli svih autorskih tantijema i prava na objavljivanje u korist ABKCO, a kao autori pesme potpisani su Džeger i Ričards.

Situacija je godinama mučila The Verve.

„Rečeno nam je da ćemo deliti dobit 50/50", priseća se basista Sajmon Džons.

„A onda kad su videli koliko dobro prolazi pesma, nazvali su i rekli: 'Želimo 100 odsto ili povucite pesmu iz radnji, nemate mnogo izbora.'"

Prava gorka pilula stigla je kad je pesma nominovana za Gremi - sa Džegerovim i Ričardsovim imenima navedenim u nominacijama.

Upitan 1999. godine da li smatra da se prema The Verve postupilo pošteno, Ričards je odgovorio: „Tu nisam u svom elementu, radi se o ozbiljnim advokatskim pitanjima."

Međutim, on je dodao: „Ako The Verve mogu da napišu bolju pesmu, mogu da zadrže sav novac."

Podsticajan čin

Eškroft je za BBC rekao da je spor okončan posle pregovora sa Klajnovim sinom i novim menadžerom Stonsa Džojsom Smitom.

„To je fantastičan razvoj događaja", rekao je on. „Radi se o gotovo podsticajnom činu."

Jedna neočekivana korist od čitave stvari je što on ponovo može da uživa u međunarodnim fudbalskim utakmicama.

„Bittersweet Symphony puštaju pre svakog meča sa Engleskom. Konačno, dakle, mogu da sednem i gledam Englesku i uživam u tome."

Eškroft je primio nagradu za Izuzetni doprinos na dodeli nagrada Ajvor Novelo, kojim se nagrađuju dostignuća u pisanju pesama.

Drugi dobitnici su Dip Parpl, Dajdo i Maraja Keri, koja je dobila specijalnu međunarodnu nagradu.

„Retko dobijam priznanja za pisanje pesama, a to je ono što, u stvari, najviše volim da radim", rekla je diva u video poruci - zbog činjenice da nastupa na AIDS gali u Kanu u četvrtak uveče.

„Prelepo je dobiti priznanje za muziku koju stvaram tokom čitave karijere."

Keri je napisala sama ili u saradnji 17 singlova koji su se našli na prvom mestu top lista u SAD, uključujući pesme Vision of Love, Hero, We Belong Together i Fantasy.

Njen praznični hit All I Want For Christmas Is You je savremeni klasik i samo prošle godine strimovan je neverovatnih 38 miliona puta u Velikoj Britaniji.

Vajli, pionir grajma, dobio je nagradu za „inspiraciju" i odmah je predao svom ocu, rege muzičaru Ričardu Kouviju.

„Zbog njega ovo i radim", rekao je Vajli. „Želim da odam veliku počast ćaletu."

Društveno angažovani pank bend Idles osvojio je nagradu za album godine, dok su The 1975 kući poneli dva priznanja - kao autori pesama godine i za najbolju savremenu pesmu za pop himnu Love It If We Made It.

Organizatori su pohvalili „briljantno raznoliki" raspon autorskih talenata u Velikoj Britaniji, istakavši da je 70 odsto nominovanih ove godine dobilo priznanje te vrste prvi put u životu.

Kompletan spisak dobitnika i nominovanih

Najbolji autori pesama godine - The 1975

Specijalna međunarodna nagrada - Maraja Keri

Nagrada za inspiraciju - Vajli

Najbolja pesma muzički i tekstualno

Nica Libres At Dusk - Ben Hauard (pobednik)

Four Out Of Five - Arktik Mankis

- Arktik Mankis Nina Cried Power - Hozier

Najbolja savremena pesma

Love It If We Made It - The 1975 (pobednik)

(pobednik) Black Rose - Ghetts ft Kojey Radical

Blue Lights - Džordža Smit

PRS mjuzik - najizvođeniji rad

These Days - Rudimental ft Jess Glynne, Macklemore and Dan Caplen (pobednik)

(pobednik) Shotgun - Džordž Ezra

Breathe - Džeks Džons i Ina Vroldsen

Najbolji album

Joy As An Act of Resistance - Idles (pobednik)

(pobednik) Cocoa Sugar - Young Fathers

I'm All Ears - Let's Eat Grandma

Najbolja originalna filmska muzika

Fantomska nit - Džoni Grinvud (pobednik)

(pobednik) Američke životinje - Anne Nikitin

Spajdermen: Novi svet - Danijel Pemberton

Najbolja televizijska muzika

Requiem - Nataša Kan i Dominik Šerer (pobednik)

(pobednik) Flowers (Series 2) - Artur Šarp

Happy New Year, Colin Burstead -Klint Mansel

Najbolja originalna muzika za video igru

Sea of Thieves - Robin Binlend (pobednik)

(pobednik) Assassin's Creed Odyssey - Džo Henson i Aleksis Smit (The Flight) i Majkl Džordžijades

Q.U.B.E. 2 - Dejvid Husden

Međunarodno dostignuće - Dip Parpl

Izvanredna kolekcija pesama - Dajdo

Izvanredno dostignuće - Ričard Eškroft

Ajvors nagrada za džez - Đango Bejts