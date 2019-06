Image copyright Getty Images Natpis na slici Kuća Tonija Sopranosa

Porodični dom mafijaškog šefa Tonija Soprana, pojavio se na tržištu, 20 godina nakon što je prvi put emitovana veoma poznata televizijska serija.

Peti i Vikor Rečija su za svoju kuću u Nju Džersiju odredili cenu od 3,4 miliona dolara (2,7 miliona funti), prenosi Nju Jork Tajms.

Sajt za procenu vrednosti nekretnina Zilou procenio je kuću na 1,63 miliona dolara, ali vlasnici navodno misle da će holivudska slava njihove imovine povećati potražnju.

Kuća ima 5.600 m2, četiri spavaće sobe i četiri kupatila.

Seriju Sopranosi voleli su i kritičari i publika, a imala je šest sezona koje su emitovane između 1999. i 2007. godine.

Donela je slavu američkom kanalu HBO, koji je kasnije producirao serije poput Bez oduševljenja, molim! (Curb Your Enthusiasm), Igra prestola (Game of Thrones) i Žica (The Wire).

Sada fanovi porodoce Soprano i glava porodice iz Nju Džersija- kojeg je igrao pokojni Džejms Gandolfini - imaju priliku da kupe kuću u kojoj su se odigrale mnoge scene.

Image copyright Huw Evans picture agency Natpis na slici Džejsm Gandolfini igrao je glavu porodice u čuvenoj seriji Sopranos

Nju Jork Tajms je objavio da je glumačka ekipa u kući snimila između 30 i 50 scena iz serije, uključujući i one iz pilot epizode.

Ostala snimanja su se odvijala u replici studija, ali se produkcijski tim vraćao kako bi snimao scene nekoliko puta tokom serijala.

Kuća je postala nezvanična turistička atrakcija. Fejsbuk stranica dobija hiljade lajkova i ima više od hiljadu posetilaca.

Zainteresovani kupci do 21. juna treba da dostave svoje ponude vlasnicima.