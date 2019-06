Image copyright Getty Images Natpis na slici Kluni režira, producira i glumi u novoj adaptaciji Kvake 22

Džordž Kluni se do sada čvrsto držao filmskog platna.

Devedesetih se proslavio ulogom u medicinskoj televizijskoj drami Urgentni centar, ali se poslednje dve decenije držao glume u bioskopskim hitovima kao što su Gravitacija i Igraj svoju igru.

U međuvremenu je nekoliko puta gostovao na televiziji, uglavnom u emisijama uživo. Sada se Kluni uhvatio u koštac sa nečim mnogo većim - Kvakom 22.

Nova adaptacija klasičnog satiričnog romana Džozefa Helera iz 1961. godine uskoro će se pojaviti i na malim ekranima, sa Klunijem ne samo kao jednim od glavnih glumaca, već i kao režiserom i producentom.

Slavni glumac pridružio se kolegama kao što su Ričard Gir, Džulija Roberts, Džejn Fonda i Dženifer Aniston, preselivši se na male ekrane zbog novog projekta.

„Džordž Kluni je došao na televiziju sa dobrim razlogom", napisao je Danijel D'Adario za Varajeti.

„To je bio način da se savlada nezgodan pripadnik američkog književnog kanona, ali sa prednošću od šest sati i novcem od striming servisa."

Kluni i sam priznaje da je striming omogućio da se ispriča priča koja je bila oslobođena ograničenja filma.

„Velika većina tipova priča koje želim da ispričam ne podrazumevaju supeheroje", kaže on za BBC Njuz.

Image copyright Channel 4 Natpis na slici Kluni u novoj adaptaciji igra poručnika Šajskopfa

„Tako da nije tako loše kad možete da ispričate ovakvu priča na strimingu, zapravo je sjajno."

„Pročitao sam Kvaku 22 pre 40 godina... baš u vreme kad sam se rodio", šali se on, "i sećam se da je to bila jedna veoma posebna knjiga. Nisam zapamtio mnogo u vezi sa njom, ali onda se pojavio scenario i pomislio sam da je to sjajna, fantastična priča."

Da li je njegov krajnji cilj da gledaoci požele da pročitaju Helerov književni predložak?

„Ako ikad uradite nešto što će podstaći ljude da čitaju, to je verovatno dobra stvar, jer ne dešava se tako često", odgovara Kluni.

„Zašto čitati kad ima toliko dobrih TV serija?!"

Šta je Kvaka 22?

Image copyright Channel 4

Iako je Kvaka 22 prevashodno naslov romana Džozefa Helera, njeno značenje počelo je da živi vlastitim životom u engleskom jeziku.

Kvaka se desi kad sve vaše opcije u nekoj situaciji vode do istog izluđujućeg ishoda. Šta god da uradite, ne možete da pobedite.

U Helerovoj knjizi, američki pilot bombardera u Drugom svetskom ratu po imenu Josarijan našao su u prvobitnoj Kvaki 22.

Služeći u Italiji u stalnom strahu da će biti oboren, želeo je da bude proglašen ludim kako bi mogao da bude poslat kući.

Ali vojna pravila nalažu da je strah od smrti racionalna reakcija, tako da svako ko traži da bude povučen sa letačkih misija ne može da bude istinski lud. A oni koji jesu ludi nikad ne bi tražili da budu poslati kući, jer se ne bi plašili opasnosti.

I stoga, praktično niko ne može da bude poslat kući.

Filmska adaptacija Kvake 22 iz 1970. godine u režiji Majka Nikolsa doživela je podeljenu reakciju publike i kritičara.

Mnogi su smatrali da bi izlaženje na kraj sa jednim takvim gigantom književnosti u samo dva sata bio gotovo nemoguć zadatak.

„Suština je da je roman jedan krupan velelepni, prelepi haos od knjige", režiser i zvezda serije Grant Heslov kaže za BBC Njuz.

Image copyright EPA Natpis na slici Elen Kuras, Grant Heslov, Džordž Kluni, Kristofer Abot, Kajl Čendler i Tesa Ferer

„I mislim da bi vam i sam Majk Nikols rekao da dva sata nije dovoljno da se ispriča ta priča. Dakle, mi smo imali priliku da se zaista posvetimo razvojnim putevima svih većih likova, a to prosto niste mogli da uradite na filmu."

Posebno složeni glavni lik Josarijan, koga ovde igra Kristofer Abot, dobija sasvim dovoljno mesta da prodiše u ovoj verziji.

„Želeli smo da dobijemo najbolje glumce koje smo mogli za ovaj projekat", objašnjava Kluni.

„Ali", dodaje on, sa savršenim osećajem za komediju, „nismo mogli da ih platimo, pa smo onda dobili ove."

„A Hju Lori nam je učinio uslugu", kaže on za drugo veliko ime projekta. „Deo smo istog bratstva, mi koji smo igrali doktore."

Lori (slavan po tome što je igrao doktora u seriji Haus, baš kao što je Kluni radio u seriji ER), slično je dobro raspoložen kad je u pitanju prihvatanje ponude da igra u ovom projektu.

„Kad car pošalje po vas preko vode, smesta prestajete da radite to što ste radili i odazivate se pozivu", kaže on.

„Kad sasvim slučajno u tom trenutku ne radite ništa, malko je lakše."

Image copyright Getty Images Natpis na slici U Kvaki 22 igraju Tesa Feret, Hju Lori i Kajl Čendler

Lori igra Majora de Kaverlija u Kvaki 22 - adaptaciji koja je u velikoj meri dobro prošla kod kritičara.

„Kvaka 22 je skoro savršena serija", napisao je Meril Bar u Forbsu.

„Svaki glumac je dao sve od sebe, a scenario je apsolutno vrhunski."

„I zbog malog broja epizoda, serija će poslužiti i kao živahna vožnja koju neće skorije zaboraviti oni koji odluče da joj se priključe."

Pišući za Valčer, Met Coler Sajc je rekao da Kvaka 22 „funkcioniše bolje kao TV serija nego što biste mogli da pomislite"

„Mada ne dovoljno dobro da potisne osećaj da tek treba da dočekamo adaptaciju koja će biti jednako žestoka kao i izvornik", dodao je Coler Sajc.

Ali, Majk Hejl iz Njujork Tajmsa kaže da „izgleda da je kvaka 22 Kvake 22 da morate da je rasparate da biste je prebacili na ekran."

„Ako niste preterano vezani za knjigu a volite melodrame smeštene u vreme Drugog svetskog rata sa mnogo muzike big bendova u pozadini, onda bi ova Kvaka 22 mogla savršeno da vam paše."

On je dodao da je odluka da se priča ispriča hronološki kao u knjizi „za posledicu imala umanjenje Josarijanove važnosti".

„Rezultat je da tokom većeg dela serije Josarijan deluje prosto razdražljivo i plačljivo - umesto da se nalazite u središtu njegovog nervnog sloma, kao u knjizi, vi samo čekate da se on konačno desi."

Image copyright Channel 4 Natpis na slici Zvezda serije Svetla petkom uveče Kajl Čendler u Kvaki 22 igra pukovnika Katkarta

Govoreći o tome kako je započeo proces adaptacije knjige za male ekrane, koscenarista Luk Dejvis se šali: „Počeo sam sa strahom, bolom i teskobom."

„Bila je velika stvar samo pokušati prokljuviti kako se izboriti s njim da biste joj dali neki oblik, pošto se radi o ogromnom, zgusnutom tekstu. I tako sam krenuo sa belom tablom."

Producentkinja i režiserka Elen Kuras objašnjava da je ovaj klasični roman „bio obavezna lektira u američkim srednjim školama."

„Sećam ga se kao rasplinutog. Imao je jaku temu, ali je istovremeno bilo veoma teško pratiti ga."

I zaista, kad je u pitanju proučavanje izvornika kao pripremu za njenu ulogu sestre Daket, Tesa Ferer se okrenula modernijoj tehnologiji da joj pomogne da ga savlada.

„Prebacivala sam se konstantno između slušanja audio knjige i čitanja na Kindlu, da bih mogla to da postignem na vreme!"

Pitamo sve glumce i kreativne saradnike kako je bilo raditi sa Klunijem i svi kažu da je bilo potpuno zadovoljstvo. Dobro, skoro svi.

„Jezivo je. On je nesrećan, stalno nešto kuka, nema nikakvog šarma", šali se izvršni producent Ričard Braun.

„Čak ni ne izgleda dobro. Sve je to laž."

Kvaka 22 počinje da se emituje u četvrtak 20. juna na Kanalu 4.