Leonard Koen je preminuo 2016. godine

Kolekcija ljubavnih pisama koje je Leonard Koen pisao Marijan Ilen prodata je na aukciji za 876 hiljada dolara.

Mnogi predmeti iz arhive prodati su po više od pet puta većoj ceni od očekivane, navodi kompanija Kristis.

Pismo za koje se očekivalo da će biti prodato za 10 hiljada dolara, otišlo je za 56.250 dolara.

Glavno mesto na petodnevnoj internet aukciji pripalo je italijanskom bronzanom zvonu koje je visilo u kući Koena i Ilen. Zvonilo je dok su živeli na ostrvu Hidra.

Mislilo se da će dostići cenu 12.000 dolara, ali je prodato za 81.250 dolara.

Živeli su zajedno na ostrvu Hidra

Ilen, koju je Koen upoznao i zavoleo 1960-ih, bila je inspiracija za mnoge pesme, poput Birdon a Wire, So Long Marianne i Hey, That's No Way To Say Goodbye.

Koen i Ilen, koji su ostali prijatelji nakon raskida, preminuli su u razmaku od mesec dana 2016. godine.

Većina pisama, koju je prodala porodica Ilen, napisana je između 1960. i 1979. godine.

Kako navodi Kristis, arhiva pruža „fascinantne poglede na čežnje i umetničke borbe umetnika".

Novi dokumentarac o paru - Marianne & Leonard: Words of Love - biće prikazan u Velikoj Britaniji 26. jula.

Dogwoof

Rođen u Kanadi 1934. godine, Koen je postao pesnik i pisac pre nego što je počeo karijeru tekstopisca i muzičara.