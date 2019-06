Image copyright Reuters Natpis na slici Vođe protesta zahtevaju da se zakon o izručenju potpuno odbaci.

Hiljade ljudi je protestovalo u nedelju u Hong Kongu, protiveći se spornom zakonu o izručenju, uprkos odluci vlade da suspenduje predlog zakona.

Novi zakon, koji bi omogućio izručenje građana Hong Konga kineskim vlastima, podstakao je stotine hiljada ljudi da izađu na ulice tokom nedelje.

Izvršna direktorka Hong Konga, Keri Lam, izjavila u subotu da su predlozi zakona „suspendovani" na neodređeno vreme.

Ali vođe protesta su zahtevale da se zakon odbaci.

Neki su pozvali Lam da podnese ostavku.

Velike grupe demonstranata su se u nedelju u podne po lokalnom vremenu okupile na trgu Viktorija, mnogi obučeni u crno ili sa belim cvećem u rukama.

Marš se sporo kretao, kako su velke grupe ljudi blokirale ulice i preplavile železničke stanice.

Neki su nosili transparente, optužujući Kinu da „ubija" stanovnike Hong Konga, drugi su nosili belo cveće kako bi odali počast demonstrantu koji je izgubio život u subotu, penjući se na zgradu kako bi okačio baner protiv ekstradikcije.

Demonstranti su takođe nosili transparente na kojima je pisalo „studenti nisu pravili nerede", kao odgovor na to što je policija studentske proteste održane u sredu okarakterisala kao nerede - prekršaj za koji preti kazna do deset godina zatvora.

Neki demonstranti su bili skeptični po pitanju odluke Keri Lam da suspenduje predlog zakona.

„Keri Lam je ignorisala osećanja stanovnika Hong Konga", naveo je 67-godišnji gospodin Ma, jedan od demonstranata. Ma je dodao da se, nakon što je navodno milion ljudi prošetalo tokom nedelje, Lam „ponašala kao da to nije velika stvar".

„Takođe, protestujemo zbog studenata i brutalnog tretmana policije prema njima", rekao je. „Moramo da se izborimo za njihovu pravdu."

Emili Lau, zagovornica demokratije i nekadašnja liderka Demokratske stranke, izjavila je za BBC da su aktivisti samo „besni" zbog reakcija vlasti i policije.

„Misle da se ponaša jako sramno i loše i da se neće izviniti zbog ponašanja policije, kao i da insistira da se ljudi uhapšeni zbog izazivanja nereda sudski gone, a kazna za to može biti i 10 godina zatvora. To je nečuveno", rekla je.

U čemu je problem?

Hong Kong je bivša britanska kolonija, ali je vraćena Kini 1997. godine u okviru dogovora „jedna država, dva sistema", koji garantuje određeni nivo autonomije.

Kineska vlada je istakla da bi predloženi zakon o ekstradikciji „popunio rupe", tako da grad više ne bi bio bezbedna luka za kriminalce, osvrćući se na slučaj ubistva u Tajvanu.

Kritičari tvrde da bi zakon izložio stanovnike Hong Konga spornom kineskom pravosudnom sistemu i doveo do još veće erozije nezavisnog pravosuđa ovog grada.

Protest je navodno okupio više od milion ljudi

Mnogi misle da bi zakon mogao da se koristi za suočavanje sa političkim protivnicima države Kine. Velika protestna šetnja, za koju organizatori tvrde da je privukla više od milion ljudi, održana je prošle nedelje.

Desetine hiljada demonstranata je u sredu blokiralo ulice oko zgrade vlade, kako bi sprečili drugo čitanje ili raspravu o zakonu o ekstradikciji.

Došlo je do sukoba u kojima je povređeno 22 pripadnika policije i 60 demonstranata. Vlasti navode da je uhapšeno 11 osoba. Organizacije za ljudska prava optužile su policiju za primenu prekomerne sile.

Zbog čega su ljudi ljuti na Keri Lam?

Velika količina besa je usmerena ka Keri Lam - koja uživa podršku Pekinga.

Jedan od razloga za ljutnju svakako je obraćanje u kom je Lam proteste koji su se odigrali u sredu okarakterisala kao „organizovane nerede".

Image copyright AFP Natpis na slici Keri Lam nije rekla da je zakon o izručenju trajno odbačen.

Keri Lam se na nekoliko dana sklonila iz javnosti, pre nego što je u subotu objavila da je čula pozive da vlast „zastane i razmisli". Ali nije izjavila da će zakon biti trajno odbačen.

Analitičari su špekulisali o budućnosti Keri Lam, kako su se protesti nastavili, ali kinesko Ministarstvo spoljnih poslova ju je u subotu javno podržalo.

„Peking je veoma zabrinut zbog izjave Lam da ona nema mogućnosti", izjavila je Emili Lau za BBC. „Stoga mislim da je zaista u velikoj opasnosti".

Lam insistira da je zakon o ekstradikciji - i njegova suspenzija koja je usledila - predložen isključivo na njenu inicijativu, kao i da Peking nije imao nikakvog udela.

Da li je Hong Kong deo Kine?

Hong Kong je bio britanska kolonija od 1841. godine, kada je Kina ustupila ostrvo Britaniji nakon Prvog opijumskog rata - koji je izbio zbog britanskih trgovaca koji su krijumčarili opijum u Kinu. Ostao je kolonija sve dok Kina nije povratila suverenitet 1997. godine.

Sada je deo Kine po principu „jedna država, dva sistema", koji Hong Kongu omogućava da zadrži sudsku nezavisnost, sopstveno zakonodavstvo i ekonomski sistem.

Kina to naziva specijalnim administretivnim regionom - koji uživa autonomiju uz pomoć koje je postao ključni poslovni i medijski centar regiona.

Ali i dalje je pod pritiskom kopnene Kine, a Peking je i odgovoran za odbranu i spoljne poslove.