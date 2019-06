Image copyright Ei Samay Natpis na slici Čančal Lahiri je nastupao pod umetničkim imenom Mandrejk

Mađioničar koji je pokušao da izvede čuveni Hudinijev trik i skoči u vodu vezanih ruku i nogu, nestao je u reci Hugli u Indiji.

Mnogi strahuju da mađioničar Čančal Lahiri - Mandrejk nije uspeo da se odveže i da se udavio.

Gledaoci koji su se okupili kako bi ga bodrili, odmah su obavestili policiju i započeta je potraga.

Mandrejk je bio obmotan lancem koji je bio zaključan sa šest katanaca. Tako vezan - spušten je s broda u reku.

Pošto nije uspeo da izroni, policija i tim ronilaca pretražili su deo reke, ali nisu pronašli mađioničara.

Iz policije kažu da ne mogu da ga proglase mrtvim dok ne pronađu telo.

Džajant Šou koji radi kao fotograf u lokalnim novinama, gledao je kako Mandrejk pokušava da izvede trik. On je u izjavi za BBC rekao da je razgovarao sa mađioničarem pre predstave.

„Pitao sam ga zašto rizikuje život zbog magije, a on mi se samo nasmešio i rekao da ako uradi sve kako treba, onda je za to zaslužna magija, a da ako napravi grešku - to će biti tragedija", kaže Šou.

Mađioničar mu je rekao da želi da uradi ovaj trik kako bi zainteresovao ljude za magiju.

Ovo nije prvi put da je Mandrejk pokušao da izvede trik pod vodom.

Prvi put se vezan spustio u reku u staklenoj kutiji pre 20 godina. Tada je trik izveo uspešno.

Šou kaže da je i tada gledao Mandrejka i da je i ovog puta mislio da će uspeti.

„Nisam ni mislio da ovaj put neće izaći iz vode", rekao je on.