Image copyright Reuters Natpis na slici Sandra Bulok igra glavnu ulogu u filmu „Kućica za ptice"

Osvetnici: Kraj igre i Igra prestola osvojili su najviše priznanja na dodeli MTV filmskih nagrada.

Blokbaster nastao na osnovu Marvelovog stripa dao nam je i najboljeg heroja - Robert Dauni Džunior osvojio je nagradu za Ajronmena - i najvećeg zlikovca - Džoša Brolina u ulozi Tanosa.

Lejdi Gaga dobila je nagradu za najbolju ulogu u filmu Zvezda je rođena, dok je Elizabet Mos izabrana za najbolju glumačku izvedbu u TV seriji za ulogu u Sluškinjinoj priči.

Od 2017. godine, kategorije za nagrade nisu podeljene po polu.

Film Osvetnici: Kraj igre postigao je neverovatan komercijalni uspeh i trenutno se nalazi iza Avatara na listi filmova koji su ostvarili najveću zaradu.

Entoni Ruso, koji je režirao ovaj film s bratom Džoom, primio je nagradu za najbolji film. U konkurenciji su bili filmovi BlacKkKlansman, Spajdermen: Novi svet, Svim momcima koje sam volela i Mi.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Entoni Ruso režirao je film „Osvetnici: Kraj igre"

„Moguće je snimiti ovakav film zato što smo se oslanjali na sjajna dela nastala ranije, čiji su tvorci neverovatno talentovani umetnici u poslednjih nekoliko generacija. Sve do samih početaka koje je osmislio neverovatni Sten Li", rekao je Ruso.

Iako su kritike poslednje sezone Igra prestola bile podeljene, ova serije je odnela nekoliko nagrada.

Image copyright HBO Natpis na slici Deneris Targarjen

„Holivud je hteo da me slomi"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Dvejn Džonson poznatiji kao „Rok"

Glumac Dvejn Džonson prisetio se početaka karijere kada mu je uručena „generacijska" nagrada, što je MTV ekvivalent nagrade za životno delo.

Nekadašnji rvač, koji je postao glumac, imao je prvu glavnu ulogu u filmu Kralj škorpiona iz 2002, a izjavio je da kad je stigao u Holivud, filmska industrija nije znala šta da radi s njim".

Glumac i otac troje dece popeo se na binu uz muziku pesme We Will Rock You grupe Kvin.

Doprinos za decu

Sandra Bulok osvojila je nagradu za izvedbu koja nas je najviše uplašila za ulogu u horor filmu „Kućica za ptice" na platformi Netfliks.

U ovom filmu Bulok pokušava da zaštiti decu od monstruma, čiji pogled čini da ljudi polude.

Ovaj film, objavljen 21. decembra na platformi Netfliks imao je 45 miliona pregleda u prvoj nedelji prikazivanja i trenutno je najgledaniji film na tom servisu.

Prilikom primanja nagrade, glumica je rekla kako je snimila ovaj film zbog svoje dece, kako bi im pokazala šta bi sve uradila za njih.

"Rekla sam im 'ovaj film je mama snimila zbog vas, ali nećete moći da ga vidite dok ne napunite 21 godinu", izjavila je Bulok.