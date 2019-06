BBC radio emitovao „izgubljenu" verziju pesme Fredija Merkjurija

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pesma je prvobitno snimljena za mjuzikl

Posle decenijske potrage, do sada neobjavljena verzija pesma Fredija Merkjurija premijerno je emitovana na BBC Radiju 2.

Pesma Time Waits For No Oneprvobitno je trebalo da bude korišćena u mjuziklu Vreme (Time) iz 1986. godine.

U verziji koja je tada objavljena, Merkjuri je pevao uz nekoliko „slojeva" pratećih vokala.

Ali na prvoj klavirskoj probi za ovu pesmu, aranžman vokala bio je drugačiji i do sada nije objavljen.

Tekst pesme je napisao Dejv Klark iz pop grupe Dejv Klark Fajv.

„Otišao sam u studio Ebi Roud i probali smo sa Fredijem koji je svirao klavir. Tada sam se naježio. Bilo je magično", rekao je Klark za BBC.

„Počeli smo da snimamo i dodali još 48 glasova, što do tada nije rađeno u Ebi Roudu".

„Bilo je čarobno - ali i dalje je bilo nešto posebno kod prve probe".

Potraga za ovom verzijom pesme trajala je čitavu deceniju. Klark je 2017. godine pronašao demo snimak. Nakon što je izolovao Merkjurijev glas, doveo je prvobitnog klavijaturistu Majka Morana da snimi novu verziju.

A konačni proizvod je sveža pesma koja baca novo svetlo na Merkjurijev vokal.

„Naježio sam se kao i prvi put kada sam čuo pesmu", naveo je Klark.

Klif Ričard u mjuziklu 'Vreme'

Mjuzikl Vreme bio je ambiciozan projekat u kojem je Klif Ričard igrao rok zvezdu koji brani Zemlju pred svemirskim sudom.

Kritičari su tada ismevali hologramsku projekciju Lorensa Olivijea u mjuziklu koji je dve godine bio na repertoaru.

Merkjuri je odbio glavnu ulogu.

„Dragi, ne ustajem pre tri sata popodne, tako da matine termin otpada."

„Druga stvar, kada pevam na koncertu, tri sata rasturim i onda padnem od umora. Zato je nemoguće da igram osam puta nedeljno".

Verzija pesme iz 1986. je bila samo manji hit, a „dobacila" je do 32. mesta na top listama u Velikoj Britaniji.

Klark i Merkjuri su se upoznali 1976. godine na koncertu grupe Kvin u londonskom Hajd parku.

Postali su bliski prijatelji i ostali u dobrim odnosima sve do Merkjurijeve smrti 1991. godine.

Najbolja Merkjurijeva prijateljica Meri Ostin i Klark su bili uz pevača i tokom poslednjih sati njegovog života. Upravo je Klark bio sam u sobi sa Merjkjurijem kada je ovaj preminuo.

„Pola sata pre toga, bio je tu i lekar koji je rekao da je Frediju preostalo još nekoliko dana. Nije očekivao da umre tako brzo", kazao je Klark za Dejli mejl u intervjuu iz 2011.

„Odmah smo pozvali Meri Ostin, koja je živela u komšiluku. Niko nije očekivao da Fredi tada umre, inače bi ona bila tu. Njoj je zapao grozan zadatak da pozove Fredijeve roditelje i sestru".

Fredi Merkjuri, Dejv Klark i Klif Ričard

„Fredi je sve pokušao. Stizali su mu novi lekovi iz Kalifornije. Govorio je da će sledeća generacija lekova pomoći da se pobedi virus. Tužno je što, da je poživeo još 12 meseci, mogao je da dobije novu terapiju sa kombinovanim lekovima", naveo je Klark.

Time Waits For No One je prva „nova" pesma Fredija Merkjurija objavljena posle uspeha filma Boemska rapsodija (Bohemian Rhapsody).

Pre pet godina izdata je i kompilacija Queen Forever, a na njoj su se našle i neke neobjavljene pesme, uključujući i duet sa Majklom Džeksonom.

Članovi grupe nagovestili su i da postoji još nekoliko originalnih pesama snimljenih sa Dejvidom Bouvijem. One su nastale 1981. godine tokom snimanja albuma Under Pressure.

Film Boemska rapsodija premijerno je prikazana prošle godine, a na blagajnama je ostvario zaradu od 903 miliona dolara, što ga čini najuspešnijim biografskim ostvarenjem.

Ulogu Merkjurija tumačio je Rami Malek, koji je za to dobio Oskara i Bafta nagradu.

„Fredi bi bio oduševljen. Smejao bi se. To je neverovatan film i on ga je zaslužio", kaže Klark.