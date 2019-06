Image copyright QUETZALLI BLANCO/AFP/Getty Images Natpis na slici Pripadnici Nacionalne garde već patroliraju duž granice

Grupi policajaca koji žele da se pridruže Nacionalnoj gardi Meksika rečeno je da bi trebalo da smršaju kako bi se bavili migrantskom krizom u zemlji, preneli su mediji.

Najmanje 625 policajaca koji nisu ispunili zahteve o telesnoj težini moraju da posećuju kontrolne punktove Nacionalnog imigracionog instituta na severnoj i južnoj granici tokom šest meseci„ ili dok traje hitan slučaj", piše dnevnik El Finansiero.

Ako policajci i nakon toga ne prođu test, oni će morati da ostanu u imigrantskoj službi, da budu deo Državne službe zaštite, ili će ostati bez posla, jer će krajem juna policija biti spojena sa Nacionalnom gardom.

„Plata bolja nego u policiji"

Priču je pokrenuo tonski snimak na kome komandant federalne policije Raul Avile Ibare pokušava da ubedi grupu oficira da se pridruže imigracionoj službi, uz obrazloženje da im je očajnički potrebna dodatna profesionalna pomoć i da „plaćaju više od policije."

Snimak je dobio časopis El Universal.

„Oni koji su preteški imaće šest meseci da osmisle realan plan kako da ispune uslove koje smo im dali", rekao je Avila Ibara.

El Finansiero piše da kandidati Nacionalne garde moraju imati indeks telesne mase manji od 28, da nemaju pirsing, a da tetovaže ne smeju da budu vidljive kada nose uniformu.

Istraživanje Nacionalne agencije za statistiku i geografiju za 2017. utvrdilo je da 79% policijskih službenika u zemlji ima prekomernu težinu ili je gojazno, objavio je Meksiko Njuz Dejli.

Međutim, opcija da budu deo imigracionog servisa nije prihvatljiva za sve, jer kako La Vangardia svakodnevno objavljuje službenici na društvenim mrežama žale se da moraju da „spavaju na otvorenom i da se bez vatrenog oružja suočavaju sa incidentnim situacijama".

Predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je početkom ove godine od Kongresa dobio odobrenje za novu Nacionalnu gardu koja će imati 60.000 vojnika, čime je ispunio obećanje da će se koncentrisati na borbu protiv organizovanog kriminala i opšteg bezakonja.

Međutim, kritičari tvrde da se Nacionalna grada ne bavi organizovanim kriminalom i bezakonjem, već imigracionom krizom, pošto ljudi iz zemalja u Srednjoj Americi pokušavaju da doću do Sjedinjenih Država preko Meksika.to the United States via Mexico