Tviter sklanja postove političara koji krše pravila

Image copyright Getty Images Natpis na slici Logo kompanije Tviter

Kompanija Tviter saopštila je da će sakriti postove svetskih lidera i političara koji krše njihova pravila, ali da će vidljivi ostati oni „u javnom interesu".

Tvitovi vladinih zvaničnika koji se kose sa pravilima ove platforme biće sakriveni iza upozorenja.

Kompanija priznaje da nije dovoljno jasno predstavila javnosti slične odluke koje je donela ranije.

Nova upozorenja su već počela da se primenjuju.

Nejasno

Kritičari Tvitera tvrde da ova kompanija nije dosledno primenjivala sopstvena pravila i da su dozvoljavali političarima da krše norme o psovkama, pretnjama i zlostavljanju.

Ranije se Tviter branio navodima da i te poruke „zavređuju da budu vesti".

Na primer, u septembru 2017. kompanija je saopštila da će ostaviti kontroverzne tvitove američkog predsednika Donalda Trampa.

U jednom od tvitova Tramp je rekao:

„Upravo sam čuo govor ministra spoljnih poslova Saverne Koreje u UN. Ako nastavi da ponavlja misli Malog Čoveka-rakete, neće to moći još dugo da radi".Mnogi su to razumeli kao otvorenu pretnju Severnoj Koreji.Iako je Tviter odlučio da je taj tvit „vredan da bude vest", to nije bilo navedeno nigde na sajtu ili Tviter aplikaciji.

Kršenje pravila

Kompanija nije saopštila da li je na ovu odluku uticalo ponašanje nekog konkretnog političara.

Sporni tvitovi više se neće pojavljivati u odeljku za pretragu i neće biti promovisani na ovoj platformi.

Image copyright Twitter Natpis na slici Sporni tvitovi biće sakriveni iza ovakvih upozorenja

Nova pravila odnosiće se samo na ljude koji:

su zvanični predstavnici vlade, kandiduju se za funkcije u vladi ili ih drugi razmatraju za ta mesta.

imaju više od 100.000 pratilaca

poseduju verifikovan zvanični nalog

Ipak, saopšteno je i da će u nekim slučajevima, poput direktne i momentalne pretnje nasiljem, poruke odmah biti uklonjene.

Većina korisnika društvene mreže „najverovatnije se neće često sretati" sa porukama o novim pravilima.

„Ovo je mali korak u pravom smeru", rekla je Zoetanja Sudžon sa Londonskog Koledža za komunikaciju.

„Naravno, to neće zaustaviti meke oblike rasizma ili aktivno plasiranje političkih dezinformacija. I efekti na rešavanje problema zlostavljanja neće biti vidljivi".

„Nadajmo se da će dovesti do rešenja problema dezinformisanja i iskorenjivanja govora mržnje, kao i do poboljšanja kvaliteta javne diskusije na Tviteru".

Ipak, sva je prilika da će se kompanija Tviter zbog ovakvog poteza naći na meti kritike zbog navodne cenzure čim novo pravilo bude primenjeno prvi put.

Kompanija je saopštila i da stari tvitovi neće potpadati pod novo pravilo.