„Stranger things 3“obara rekorde gledanosti na Netfliksu

Povratak serije Stranger Things na Netfliks veoma je popularna vest, a treća sezona već obara rekorde ovog striming servisa.

Serija se gledala u više od 40 miliona domaćinstava u prva četiri dana, navodi Netfliks, dok je više od 18 miliona već završilo svih osam epizoda.

Netfliks tek odnedavno objavljuje podatke o gledanosti.

Film Bird Boxbio je prvi na listi u januaru.

Osamdeset miliona ljudi odgledalo je ovaj horor-triler u periodu od četiri nedelje.

Serija Umbrella Academy, koja govori o disfunkcionalnoj porodici superheroja, imala je 45 miliona gledalaca u prvih mesec dana od premijere - što je rekord za jednu seriju u prvom kvartalu 2019. godine.

Stranger Things 3je umalo dostigla tu cifru za deset puta manje vremena.

Brojke o gledanosti ove serije tiču se broja domaćinstava u kojoj se ona gleda, što nije isto što i ukupan broj ljudi koji zapravo gleda seriju.

Netfliks kaže da jedno gledanje računa kada neko odgleda bar 80 odsto epizode ili filma.

Drama When They See Us- serija o nevinim osuđenicima zbog seksualnih napada u Central Parku - najavljena je kao najgledanija Netfliks serija u Americi nakon što je objavljena u maju.

Ali Netfliks je to merio koristeću drugačiju metodu - navode da je to serija koja je najgledanija svakoga dana od dana premijere - što je drugačije od brojeva „domaćinstava" u slučaju serije Stranger Things.

Stranger Things prati grupu dece u fikcionalnoj Indijani osamdesetih godina, gde se dešava mnogo natprirodnih stvari - i to je jedna od Netfliksovih serija koja je dobila najbolje kritike od kada je objavljena 2016. godine.

Serija je pomogla mladim glumcima kao što su Mili Bobi Braun i Fin Volfhard, a Vinonu Rajder upoznala sa novom publikom.

S obzirom na to da su brojke velike, a fanovi emotivni zbog toga kako se treća sezona završila, nemojte se iznenaditi ako ovo nije poslednja od avantura u gradiću Hoking što ćemo videti.

