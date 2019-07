Image copyright Getty Images Natpis na slici Za Putinove obožavatelje

„Pogledajte me!"

Majica sa sloganom bukvalno izražava stav. Popularne su na modnim pistama, ali van njih. Svi smo ih videli, a mnogi od nas ih čak i nose.

Slgan kompanije Najk „Just Do It" ili rečenica „Evo kako izgleda feministkinja" - ove poruke mogu da otkriju mnogo o identitetu onog ko ih nosi: mogu nam reći ko je ili ko želi da bude i otkrije njegova nadanja, snove i političke stavove.

Novinar i voditelj Majkl Rozen otkriva šta nas navodi da reklamiramo vlastite misli na grudima.

Ko je izmislio odeću sa sloganima?

Teško je ukazati na tačan trenutak kada su reči prvi put počele da se nose, ali znamo da je 1948. godine slogan „Uradite to sa Djuijem" štampan na majicama za decu. Djui sa majice je bio Tomas E. Djui - republikanski kandidat za predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Kako se tehnologija razvijala, postalo je lakše praviti majice sa sloganima i njihova upotreba postala je rasprostranjenija.

Natpis na slici Britanske sifražetkinje nosile su slogane 1908. u borbi za pravo žena da glasaju, ali ne na majicama

A onda, šezdesetih i sedamdesetih, pojavila su se slova koja ste mogli sami da nanesete na tekstil peglom: bio je to ključni trenutak, kaže modna istoričarka Amber Bučhart. Ovo je omogućilo svima da „veoma, veoma brzo na majicu stave veoma ličnu poruku."

Oni koji su želeli da stvaraju vlastite slogane kod kuće odjednom su dobili mogućnost da ostvare ideje.

Politički slogani

Sedamdesete su bile „prekretnica" za majice sa političkim sloganima, kaže Amber.

Članak iz 1973. u američkom dnevnom listu Njujork tajms govorio je o majicama kao „medijumu za prenošenje poruka" i kao primer naveo majicu inspirisanu Votergejtom, „Ja sam demokrata, ne ozvučuj (gnjavi) me".

A u Velikoj Britaniji, legendarna modna kreatorka Ketrin Hemnet fotografisana je ranih osamdesetih pored tadašnje premijerka Margaret Tačer u majici sa natpisom „58 odsto njih ne želi Peršing" - što se odnosilo na vazdušnu bazu u Velikoj Britaniji u kojoj je bilo skladišteno skoro sto raketa.

Natpis na slici Majice sa likom revolucionara Ernesta Če Gevare su popularne širom sveta

„Hemnet je želela da stvori transparent koji je istinski jednostavno pročitati [...], kao i da modu pretvori u medijum za izražavanje političkih stavova", kaže Karin Frenklin, komentatorka modnog identiteta.

Ovi primeri su preteče savremenih političkih slogana: postoji li ozloglašeniji od Trampovog slogana „Načinite Ameriku ponovo velikom" koji je obeležio kampanju za američke predsedničke izbore 2016. godine?

Protestni slogani

Većina majica sa sloganima izražava „protest protiv dominantnih kulturoloških perspektiva", kaže Karin, a „slogani su način na koji marginalizovane grupe mogu da budu primećene."

Majica sa natpisom „Ovako izgleda feministkinja" iznela je pitanje jednakosti žena u javnost, pa čak i u Donji dom britanskog parlamenta kad su je nosile razne političarke visokog profila.

Slogan „Crna sila" predstavlja još jedan primer kako što ste više marginalizovani, to majica postaje važnije sredstvo koje vam pomaže da budete viđeni, kao i da vas čuju.

Natpis na slici „Ne jedem meso", poruka na grudima

„Dosta treće strane" bio je pokret koji je kritikovao britanski tabloid San zbog fotografija žena u toplesu koje su uvek objavljivane na trećoj strani lista.

I uspelo je - te majice mogle su da se vide svuda, kampanja je počela da dobija na težini i San je na kraju odustao od foto-modela na trećoj strani.

Karin kaže da sloganima možete i da „preotmete reči čija je namena da povrede i preuzmete pravo na njih - praktično ih neutrališete, oduzmete moć onima koji žele da povrede druge."

To bi moglo da važi za mnoge majice na kojima su napisane uvrede.

Tribalni slogani

Amberina majica na kojoj stoji natpis „Beatlemania" podsetnik je na neke od najranijih primera slogana i njihove upotrebe kao reklamne robe i „obeležavanja pripadnosti plemenu".

Majica sa imenom benda ili muzičkog festivala na kom ste bili, demonstrira pripadnost - vi ste deo klana ili pokreta.

Natpis na slici „Ti si čarobnjak, Hari"

Za devojačko veče, devojke nose majice s ispisanim tekstom „Devojačka žurka!" kako bi pokazale da pripadaju određenoj grupi - ili čak „Mladino pleme".

Suvenir-majice sa odmora često poklanjamo članovima porodice koji nam baš i nisu omiljeni, ali služe i kao podsetnik na mesta na kojima smo bili.

Slogani kao što su „Here Today, Gone To Maui" ili „Ja srce Njujork" obaveštavaju druge sa kojim plemenom se poistovećujete i gde osećate da pripadate.

Šaljivi slogani

Slogani naprosto mogu biti zabavni, a mnogi majice koriste kao priliku da podele sa drugima pošalice i igre rečima.

Jeste li ikad videli ponosnog oca kako nosi majicu sa natpisom: „Ovako izgleda jedan fenomenalan otac"?

Natpis na slici Ponekad je dobro sebe ne shvatati preozbiljno...

Tu su i „Nadao sam se borbi umova ali vidim da si došao nenaoružan" i „Iza svakog velikog muškarca... stoji žena koja prevrće očima."

Ima i onih ironičnih slogana, poput „Mrzim majice sa smešnim sloganima".

Imena brendova

„Osamdesete su definitivno bile decenija kada se trošilo, decenija u kojoj smo počeli da primećujemo i kupujemo brendiranu sportsku robu i dizajnerski džins", kaže Amber.

Brend i logo počeli su da izbijaju u prvi plan i ova garderoba dolazila je sa višom cenom, iako je sam proizvod praktično ostao isti.

Oblačeći ove stvari - mi reklamiramo brendove kao što su Najk i Adidas, ali se i priklanjamo načinu života koji ti brendovi promovišu.

Natpis na slici Koliko bi platio da te reklamiram na torzou?

Ako upadljivo nosimo garderobu sa potpisom Kelvina Klajna, možda je naš načina života opušten i slobodan i imamo „telo spremno za plažu" ...

Ili možda nesvesno stavljamo do znanja da nismo više kul i u trendu kao što smo mislili da jesmo.

Zašto su slogani toliko popularni danas?

Deo razloga zašto vidimo ovaj skok u popularnosti odeće sa sloganima, kaže Amber, jeste „zbog polarizovane prirode politike u ovom trenutku".

Ona kaže da živimo u vremenima u kojima „ljudi postaju veoma plemenski orijentisani i žele momentalno da se izjasne kojoj strani pripadaju".

„Slogan je zaista dobro sredstvo da se preskoče sve pretpostavke koje neka osoba može da ima o vama. Omogućava da odaberete izravnu poruku koju želite da prenesete", kaže Karin.

Natpis na slici „Nuklearna energija? Ne, hvala" - slogan koji povezuje mnogo ljude na svetu

A onda je tu i uticaj društvenih mreža.

Na neki način može se reći da su majice sa sloganima preteče društvenih mreža: momentalno prenose neki sentiment u najkraćoj mogućoj formi.

Sada, naravno, imamo Tviter i druge društvene platforme, tako da smo naviknuti da to radimo svaki dan - plus „za Instagram nema nečega pristupačnijeg " od reči na odeći, kaže Amber.

Hoće li slogani ostati sa nama trajno?

Apsolutno!

„Mislim da su oni jedno predivno sredstvo", kaže Karin.

„Oni su prilika da kažemo nešto o sebi, a da ne moramo da otvorimo usta."

Natpis na slici Neki logoi su postali klasika - poput logoa Rolingstounsa

Amber je saglasna: trend se možda neće zadržati dugo u oblasti visoke mode, ali „uradi-sam priroda majice i ideja da možete brzo da prenesete poruku biće prisutna još mnogo godina."

„Sama majica sa sloganom sasvim sigurno nikad neće izumreti", kaže ona.

Ovaj članak je adaptiran iz emisije sa BBC Radio 4 Od usta do usta.