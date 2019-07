Papagaj koji je dokazao da ne plešu samo ljudi

Grudvica je đubasti papagaj koji je postao internet senzacija 2009. godine, kada je na Jutjubu objavljen video njegovih plesnih veština.

Anirud Patel sa Tufts Univerziteta istraživao je skoro savršen osećaj za ritam ovog papagaja.

On i njegov tim objavili su novo istraživanje o Grudvici i njegovoj sposobnosti da izvede 14 različitih plesnih pokreta.

Proučavali su snimak iz 2009. godine, kada je Grudvica đuskao uz pesmu „Girls Just Want to Have Fun" Sindi Luper i pesmu grupe Queen „Another One Bites the Dust".

Ako ste mislili da samo ljudi mogu da plešu - treba ovo da pogledate.