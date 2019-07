Presuda u Peruu napisana jezikom Inka

Image copyright Áncash High Court Natpis na slici Sudija Osvaldo Ener Granados Guerero

Sud u severnom Peruu dobio je pohvalu nacije kada je objavio prvu odluku napisanu u potpunosti na kečua jeziku, jeziku Carstva Inka.

Sudija Osvaldo Ener Granados Guerero doneo je presudu u sporu između dvojice učesnika u procesu koji govore Ancah Kečua, jedan od dijalekata koji se još uvek govori u Andima, objavile su novine Diario Koreo.

„Sudija, nakon što je saznao da su tužilac i optuženi obojica govornici kečua iz područja poznatog kao Cacpacan u selu Vicos, odlučio je da pokrene postupak na njihovom maternjem jeziku", saopštio je Visoki sud u regionu Ancah.

„Pristup pravdi"

Dr Granados Guerero poslao je delove svoje presude Direkciji za razvoj kulture u Ancahu, gde su ih stručnjaci preveli u lokalni oblik kečua jezika i proverili ostatak prevoda, sa ciljem da „povećaju uključenost i pristup pravdi za više Peruanaca, "navela je agencija Andina.

Kečua, ili Runa Simi, bio je jezik moćne imperije Inka, koja je vladala većim delom severozapadnog dela Južne Amerike sve do španskog osvajanja u 16. veku.

On se još uvek koristi u planinskim predelima, gde četiri glavna dijalekta govori do 10 miliona ljudi od Ekvadora na severu do Argentine na jugu - i većina njih su u Peruu.

Kečua jezik je u Peruu imao zvanični status od 1975. godine, ali je još uvek u većoj meri govorni, a ne pisani jezik, čuje se mnogo češće u ruralnim područjima nego u medijima ili u sudovima.

Dr Granados Guerero je takođe bio vest i u septembru prošle godine, kada je napisao prvu presudu na kečua jeziku zvanično zabeleženu u sudu u regionu Ankaš, i saopštio da je Viši sud nameravao da proširi upotrebu jezika na svim sudskim nivoima.

Najnovije i najambicioznije dostignuće sudije je pohvaljeno u glavnim i društvenim medijima u Peruu.

„Dobro urađeno, stvarna kulturna raznolikost," bila je najčešća reakcijau, dok je jedan čitalac rekao da "ovo treba da se primeni širom zemlje".

Neki korisnici društvenih medija smatraju da je to dobar početak, ali insistiraju na tome da se još mnogo toga može uraditi.

Jedan komentator je napisao na Fejsbuk stranici Visokog suda da jedna odluka ne znači da govornici kečua mogu dobiti pravdu na svom jeziku kad god požele.