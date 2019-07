Silikoni u grudima: Žene moraju da znaju šta sve može da im se desi

Natpis na slici Naomi Makartur

Žene koje ugrađuju implantate morale bi da budu upozorene na hroničan bol i umor koji mogu da se jave posle operacije, kažu iz Asocijacije estetskih plastičnih hirurga u Velikoj Britaniji.

Stotine žena piše po forumima da su nakon operacije grudi dobile BID (bolest implanta dojke), za koju ima malo naučnih dokaza.

Hirurzi, uključujići i one iz Asocijacije estetskih plastičnih hirurga Velike Britanije zatražili su da se na tu temu uradi još istraživanja.

Bolest implantata dojke nije zvanična dijagnoza, ali neke žene kažu da su je dobile posle operacije i da su se u potpunosti oporavile kada su silikoni odstranjeni.

Iz regulatorne agencije za lekove i proizvode za zdravstvenu zaštitu kažu da je u Velikoj Britaniji urađeno više od milion operacija ugradnje silikona u grudi, a hirurzi tvrde da je većina pacijenata njima bila zadovoljna.

Međutim, ima i onih koje su nakon operacije iskusile komplikacije na koje nisu bile upozorene, poput ovih u programu Viktorije Darbišir.

'Vratila sam se na staro'

Fitnes instruktorka 28-godišnja Naomi Makartur operisala je grudi 2014. godine, ali je nakon nekoliko nedelja osetila „najstrašnije simptome".

„Sećam se da sam osetila probadanja u stomaku i umor kao da sam trčala maraton i kopala rovove, iako nisam vežbala. Čak mi je i pisanje bilo previše naporno", kaže Makartur.

Kako je vreme prolazilo, lista negativnih simptoma se širila, počela je kosa da joj opada, dobila je alergiju i osip.

„Bilo je strašno", kaže ona kroz suze.

Makartur koja živi u Brikstonu izjavila je da su joj doktori više puta rekli da bolesti nisu vezane za operaciju grudi, iako su joj u jednom trenutku dijagnostikovali i lupus.

Prošle godine je otkrila da bolest implanta dojke zaista postoji, pa je preko interneta pronašla i grupu za podršku.

Donela je odluku da ih izvadi i za samo nekoliko dana su se simptomi koji su uticali negativno na nju, povukli.

„Nisam mogla da verujem kako sam se osećala dobro i kako sam se brzo povratila. To je ludo", kaže Makatur.

'Realno je'

Neki lekari i hirurzi ipak ostaju skeptični prema BID.

BBC je razgovarao za jednim hirurgom, koji nije želeo da bude imenovan. On je rekao da ne veruje da je to pravo stanje stvari.

Natpis na slici Konsultantkinja Nora Nadžent kaže da hirurzi moraju da upozore pacijentkinje na mogući rizik

Simptome su prijavile one koje su osećale umor, bol u grudima, gubitak kose, glavobolju, poremećaj spavanja, uglavnom sve bolesti koje se odnose na autoimuni sistem, što znači da trenutno nema dovoljno dokaza da se oni javljaju zbog ugradnje silikona.

Nacionalni sekretar Međunarodnog društva za plastičnu hirurgiju Navin Kaval kaže da nekim pacijentima zaista veruje da imaju tu bolest i da on ne može u to da sumnja, iako sa naučnog stanovišta za to nema smisla.

„BID nije nešto o čemu se govorilo ranije. Ali sada smo počeli oko toga da savetujemo pacijente, što mislim da je dobra stvar, jer će sada oni moći da donose još bolje odluke za sebe".

S ovim se slaže i Nora Nadžent, konsultantkinja plastične hirurgije koja kaže da hirurzi moraju da upozore pacijente na bolest imlantata dojke.

Uprava za hranu i lekove u SAD počela je istraživanje bolesti implantata dojke.

Skandal

Stotine hiljade žena našle su se u skandalu 2010. godine, kada su im tokom operacije ubačeni PIP silikoni, implanti koji sadrže neodobreni silikonski gel.

Implantati su imali dvostruko veću verovatnoću da puknu i bili su napunjeni silikonom koji je korišćen za punjenje dušeka.

U 2016. godini uspostavljen je nacionalni registar odobrenih implantata, a žene su pozvane da se registruju kako bi se pratilo stanje u budućnosti.

Postoji nada da će registar implantata za grudi i kozmetiku, koji pokriva procedure implantata u Engleskoj i Velsu, takođe dovesti do boljeg razumevanja bolesti implantata dojke.

Natpis na slici Stef (levo) kaže da je lakše prebrodila hemioterapiju nego hronični umor

Stef Haris iz Vokinga je imala tri različita implantata i kaže da je svaki put imala neke simptome BID.

Prethodno se borila sa rakom dojke, ali njen hirurg i onkolog veruju da se hronični umor javio upravo zbog silikona.

Haris je bila primorana da da otkaz na mesto medicinske sestre, jer nije mogla normalno da funkcioniše.

„Izboriti se sa rakom dojke je bilo lakše. Hemioterapija je bila lakša nego hronični umor. Znam da to čudno zvuči, ali izgleda da sam u tome jedinstvena. Imala sam oba i ovo je teže", kaže Haris.

Sada kada je izvadila implantate, sanja o jednostavnim stvarima, poput toga da može da ode u laganu šetnju.

MHRA je primila je 1.586 izveštaja o neželjenim indikacijama koje su izazvale operacije između 2014. i 2019. Ipak, bolest implantata dojke nije službeno priznata.

Pacijenti pozivaju da MHRA pojednostavi korišćenje sistema, tako da se zna prava razmera komplikacija koje mogu nastati nakon operacije.

U saopštenju se navodi da je „bezbednost pacijenta najveći prioritet i da se još uvek istražuje gde postoje problemi".