ДиКаприо помоги спасите Байкал 👇 . Здравствуйте! Состою в паблике домохозяек " халатов"- это те, кто дал движение по поводу ухода Бредли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге, об этом пишут все СМИ, включая ВВС и Евроньюс. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель- нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо Ди Каприо о проблемах Байкала. Он- известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!! Байкал- наше все!! Пишите в постах у ДиКаприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш . Ну не поленитесь, поддержим движ!! @leonardodicaprio