Inspiracija za superheroje - Saznajte ko je podario moći Supermenu, Spajdermenu i Čudesnoj ženi

Image copyright Getty Images Natpis na slici Superheroji već nekoliko milenijuma spašavaju svet

Ko nije sanjao o tome da poseduje supermoći? To je želja koja je, čini se, stara kao i samo čovečanstvo.

Ali ako mislite da su izvorni superheroji Supermen, Spajdermen i Čudesna žena, grdno se varate.

Pre više hiljada godina, Stari Grci, Rimljani i Nordijci već su stvarali vlastite heroje sa nadljudskim moćima.

I štaviše, mnogi naši savremeni superheroji pozajmljuju karakteristike i veštine od ovih klasičnih opakih dasa - a u nekim slučajevima čak nose i isto ime kao oni...

Ove mitske supermoći pokazale su Marvelu i DC-ju kako se to radi:

1. Nadljudska snaga (Kao Hulk)

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ko je prvi počeo?

Hulkovski rmpalija Herkul zvezda je Marvelovih stripova i naslovni lik u Diznijevom animiranom filmu - ali legenda o Herkulu zapravo je stara hiljadama godina.

Preimenovali su ga Rimljani, nakon što je prvobitno bio starogrčki polubog po imenu Herakle.

On je bio sin Zevsa i prelepe smrtnice Alkmene, a rođen je s nadljudskom snagom i izdržljivošću.

Između ostalih fascinantnih herojstava, Herakle/Herkul je izvršio 12 „nemogućih" podviga, pobio brojna čudovišta, neko vreme pridržavao nebo (da malo odmeni Atlasa), osvojio svaku disciplinu na prvim Olimpijskim igrama, a potukao se i sa samom Smrću - i pobedio.

2. Fatalna slaba tačka (kao kriptonit)

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ahil je možda bio najveći grčki heroj, ali njegovo ime je i sinonim za slabost.

Sin grčkog kralja Peleja i morske nimfe Tetide, Ahil je bio zvezda u svojoj generaciji... ali svaki superheroj mora da ima neku slabu tačku, inače kako bi drugačije bio ugrožen?

Supermenova je kriptonit, Vulverinnova je Muramasino sečivo, a ako prvobitnoj Čudesnoj ženi veže narukvice neki muškarac, ona gubi sve svoje moći.

Ahil je bio heroj Trojanskog rata i najveći od svih grčkih ratnika, ali i on je imao prostu slabu tačku. Jeste, pogodili ste, petu.

Kad je Ahil bio beba, proročanstvo je predvidelo da će umreti mlad.

Razumljivo uznemirena zbog toga, njegova majka ga je uronila u reku Stiks, za koju se smatralo da daruje moć neranjivosti. Ali zato što ga je držala za petu, taj deo tela ostao mu je suv - veliki propust u njenom planu.

U kasnijim verzijama legende o Ahilu - mada ne i u Ilijadi, izvornoj verziji priče o njemu - on je ubijen pogotkom strele u petu.

I tako je izraz „Ahilova peta" postao sinonim za slabu tačku, uprkos njegovoj sveukupnoj snazi.

3. Ulična snalažljivost (kao Betmen)

Image copyright Lefteris_ Natpis na slici Odisej je poznat po dovitljivosti i lukavstvu, kao kada se vezao za jarbol kako ne bi upao u more pod uticajem pesme sirena

Odisej je legendarni grčki kralj Itake, najpoznatiji kao naslovni junak Odiseje - koja priča priču o njegovom desetogodišnjem uzbudljivom putovanju do kuće po završetku Trojanskog rata.

Odisej se usput sreće sa mnogim izazovima i preprekama, ali umnogome kao Betmen, on uspeva da nadmudri neprijatelje uz pomoć dovitljivosti, intelektualne snage i lukavstva.

Kad ga uhvati Kiklop Polifem, jednooki džin proždere veliki broj njegovih ljudi.

Razmišljajući brzo, Odisej kaže Polifemu da se on zove „Niko".

On potom napije kiklopa i kad ovaj zaspi, oslepi ga drvenim kocem. Polifem jaukne od bola, ali kad ga njegova kiklopska sabraća pitaju šta se desilo, on im kaže: „Oslepio me je Niko!"

Razumljivo, njegovi prijatelji pomisle da je ovaj skrenuo s uma, a Odisej i njegova ekipa uspeju da pobegnu.

4. Magija (kao Vičfajer)

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kirka

Mnogi savremeni superheroji u svom arsenalu imaju i magiju.

U DC-ju tu je Vičfajer - prelepi foto-model, talentovana glumica i pevačica a (evidentno iz samog imena) i moćna veštica.

Rejven može da čita emocije drugih i manipuliše senkama tako da napadnu njene neprijatelje.

A tu je i Doktor Strejndž, bivši hirurg koji se predao izučavanju mističnih veština kad je povredio dragocene ruke u saobraćajnoj nesreći.

Ali mnogo pre nego što je bilo koji od ovih likova bio tek iskra u oku njihovih tvoraca, bila je tu Kirka: najslavnija boginja vradžbina u grčkoj mitologiji.

Kirka - koja je prognana na mitsko ostrvo u društvu brojnih nimfi - bila je vešta u magiji preobraženja i iluzije.

Uz pomoć njenog ogromnog poznavanja napitaka i bilja, i korišćenja magičnog štapa, ona bi preobražavala neprijatelje - ili čak bilo koga ko joj se nije dopao - u životinje i čudovišta.

Tako je ljubavna rivalka Scila pretvorena iz lepotice u zastrašujuće šestoglavo čudovište sa dvanaest pipaka, toliko gladno ljudskog mesa da bi gutala svakog mornara koji prođe kraj njene pećine.

I ne zaboravimo da je, kad je Odisej posetio njeno ostrvo, ne trepnuvši pretvorila njegove ljude u svinje.

5. Žene ratnice (kao Čudesna žena)

Image copyright Getty Images Natpis na slici Amazonke i Grci u žaru bitke

U grčkoj mitologiji Amazonke su pleme brutalnih i agresivnih ratnica - u Ilijadi su opisane kao iskusni borci - ravne svakom muškom protivniku po fizičkoj snazi, otpornosti i hrabrosti.

Zvuče li vam poznato? To je zato što su te snažne žene ratničkog porekla poslužile kao inspiracija za DC-jevu junakinju sa papira i velikih ekrana Čudesnu ženu.

U ranijim izdanjima, priča o poreklu Čudesne žene bila je da ju je od gline izvajala njena majka kraljica Hipolita i blagoslovila je darom velike snage i moći grčkih bogova.

Ali u skorijim verzijama, DC je promenio njeno poreklo tako da joj je otac Zevs.

I sada ne samo da potiče iz loze opasnih Amazonki - već je i poluboginja.

6. Skriveni identitet (kao Supermen)

Image copyright track5 Natpis na slici Nije prvo što vam padne na pamet kada pomislite na Betmena ili Spajdermena, zar ne?

Rimski bog Kupidon - kod Starih Grka poznat i kao Eros - verovatno je jedan od najprepoznatljivijih od svih božanstava klasične starine.

Svi znaju za bucmasto, krilato dete sa srebrnim lukom i strelom, kao i njegovu reputaciju provodadžije: svako koga pogodi Kupidonova strela zatreskaće se do koske u prvo stvorenje koje ugleda.

Jedna od stvari zajednička za mnoge superheroje jeste želja da prikriju stvarni identitet. Neki to rade kostimima - uzmite na primer Betmena ili Spajdermena - ili ako ste Supermen, samo stavite naočare na nos i odjednom ste ponovo Klark Kent.

7. Nevidljivost (kao Nevidljiva žena)

Image copyright Getty Images Natpis na slici Persej se dobro poslužio štitom, ali je Hadski šlem zadobio pažnju Nevidljive devojke

Kao što pokazuje Nevidljiva žena iz Fantastične četvorke, nevidljivost je još jedna ključna superherojska moć... uz čiju pomoć je polubog Persej uspeo da nadmudri zloglasnu neman iz grčke mitologije.

Persej je poslat da učini nemoguće: da donese glavu Meduze, Gorgone čiji pogled ljude pretvara u kamen.

Ali Persej nije posustao pred tim izazovom: naoružao se moćnim mačem i Kapom nevidljivosti - poznatom i kao Hadski šlem - koja učini svakog ko je nosi nevidljivim, i prišunjao se uspavanoj Meduzi u njenoj pećini.

Gledajući Meduzu posredno, samo preko odraza u štitu, uspeo je bezbedno da joj priđe i odseče joj glavu.

I uz pomoć okrilja noći u kojoj je bio nevidljiv, uspeo je da pobegne čak i dvema drugim Gorgonama koji su mu se našle za petama.

8. Moćni čekić... i sve ostalo (kao Tor)

Image copyright Google Natpis na slici Dalje od tog čekića

Iskorišćavanje vremenskih prilika za vođenje bitaka? To je jedno ozbiljno superherojsko svojstvo.

U nordijskoj mitologiji, Tor je bog groma koji vitla čekićem - i ne povezuju ga slučajno sa gromom, munjama, olujama, hrastovim drvetom i snagom.

On je vlasnik magičnog čekića po imenu Mjolnir, koji mu sasvim zgodno omogućuje da leti i manipuliše vremenskim prilikama kako bi ostvario glavni cilj: zaštitio ljudsku rasu.

Njegov imenjak iz Marvela, Tor Odinson, zasnovan je na istom nordijskom mitološkom božanstvu.