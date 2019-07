Image copyright Getty Images Natpis na slici Kraftverk je trenutno na evropskoj turneji

Nemački elektro-pop pioniri, grupa Kraftverk dobila je na sudu bitku za autorska prava zbog dela pesme Metal na Metal (Metal On Metal) iz 1977. godine koju je koristila Sabrina Setlur u pesmi Samo ja (Only me).

Evropski sud pravde doneo je odluku da muzičari ne mogu da koriste delove pesama drugih izvođača bez prethodno dobijene dozvole,

Kraftverk je stupio u akciju protiv hip-hop producenata Mozesa Pelama i Martina Hasa 1999. godine.

Ovakva odluka suda imaće veliki uticaj na muzičku industriju, jer od sada svaki deo pesme mora da autorizuje onaj koji ju je producirao.

Ralf Huter i Florijan Šnajder Esleben su producirali pesmu Metal On Metal, koja se nalazi na njihovom albumu Trans-Evropa Ekspres (Trans-Europe Express).

Image copyright Getty Images Natpis na slici Keti Peri je takođe prekršila zakon o autorskim pravima

Sud je takođe presudio da dozvola nije potrebna, ukoliko je deo pesme prerađen toliko da se značajno razlikuje od originala.

Nemački Savezni sud je 2012. godine, presudio je da se pesma Sabrine Setlur više ne promoviše, jer krši autorska prava.

Ipak, 2016. godine nemački Ustavni sud, odlučio je da je kršenje autorskih prava u tom slučaju zanemarljivo i da Kraftverku nije narušena umetnička sloboda.

Slučaj je, nakon žalbe, završio na Evropskom sudu pravde.

Florijan Drike, predsednik sindikata nemačkih muzičara rekao je da je sud „jasno stavio do znanja da je proizvođaču fonograma dozvoljeno da odobri ili zabrani dupliranje istog pod određenim uslovima i da pod određenim uslovima kratke audio sekvence može da koristi treća strana".

Dodao je da je sud stvorio kriterijume o tome kada uzimanje delova pesama utiče na slobodu umetnika.

„Tumačenje novih kriterijuma Evropskog suda pravde je u toku", rekao je.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pesma benda Meatloaf „I Would Do Anything For Love" je veliki hit

U među vremenu, bend Mitlouf (Meatloaf) postigao je sporazum oko autorskih prava za hit I Would Do Anything For Love.

Slučaj je pokrenula produkcijska kuća Endors mjuzik 2017. godine na Federalnom sudu u Kaliforniji, zbog toga što je to pesma Džona Danmora Sinklera i Majka Moline, Sve za tebe (Anything for You).

Detalji nagodbe nisu obelodanjeni.

Na sudu se našla i Keti Peri zbog pesme Dark Horse, jer navodno sadrži manji deo tuđe numere.

Peri je, tokom suđenja koje je trajalo nedelju dana, dostavila dokaze tvrdeći da nikada nije čula pesmu izvođača Flejm, Joyful Noise.

Pevačica se ponudila da izvede pesmu u sudnici, pošto njeni advokati, zbog pokvarenog ozvučenja, nisu uspeli da puste poroti numeru.

Porota nije presudila u korist pevačice.