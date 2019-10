Image copyright Science Photo Library Natpis na slici Mauna Kea i kometa koja proleće

Razdor oko uspavanog vulkana na Havajima ponovo je aktuelan, u sukobu kulture i istorije ove zemlje sa njenim društvenim i političkim ambicijama.

Planovi za podizanje moćnog novog teleskopa blizu vrha vulkana Mauna Kea mogli bi da donesu stotine novih radnih mesta i daju podstrek nauci i ekonomiji. Ali neki starosedeoci Havaja insistiraju da je ova lokacija sveta zemlja i da na njoj ne sme da otpočne dugo planirana gradnja.

Prošle nedelje su demonstranti blokirali pristup gradilištu na Mauni Kea, najvišoj planini na svetu kad se meri od njenog podvodnog dna. Najmanje 33 ljudi je uhapšeno, dobilo poziv da se pojavi na sudu i pušteno na slobodu.

Guverner Havaja izdao je „hitni proglas" kojim se povećava ovlašćenje za razbijanje blokade, ali je izjavio i da želi da pronađe „mirno i zadovoljavajuće" rešenje za obe strane.

U ovom članku neki ljudi koji su se našli u središtu ove rasprave objašnjavaju šta im znače Mauna Kea i projekat Trideset-metarskog teleskopa (TMT).

Za: „Mogao bi nas dovede do vanzemaljskog života"

TMT u vrednosti od 1,4 milijarde dolara mogao bi da pomogne da se pronađe odgovor na jedno od najvećih pitanja čovečanstva - ima li života na drugim planetama? Tako misli Roj Gal, vanredni astronom sa Univerziteta na Havajima.

„Mi ćemo, po prvi put, biti u stanju da izmerimo atmosfere planeta veličine Zemlje u naseljivim zonama oko drugih zvezda", rekao je on. „Videćemo da li atmosfere tih planeta imaju vodu i molekule koji mogu nastati iz bioloških aktivnosti."

Image copyright Thirty Meter Telescope Natpis na slici Umetnikova impresija kako će izgledati TMT

„Ja proučavam galaksije i kako se one vremenom razvijaju u različitim okruženjima u univerzumu. TMT bi nam omogućio da ta proučavanja prenesemo na slabo razaznatljive galaksije - one koje su udaljenije i stoga ih vidimo iz jednog mnogo ranijeg vremena. To bi nam omogućilo da sastavimo kompletniju životnu priču galaksija, od njihovog detinjeg do zrelog doba."

„Sa trenutnim teleskopima, to je kao da počinjemo da proučavamo ljude dok su bili tinejdžeri. TMT bi nam omogućio da ih vidimo još kao bebe."

Roj je rekao da Mauna Kea ima idealne uslove za posmatranje kosmosa i da su tamošnji teleskopi već doprineli velikim otkrićima, uključujući opservaciju da se širenje univerzuma ubrzava.

„Sa svakim novim proširenjem naših teleskopskih sposobnosti, mi uvek, ali uvek, bez izuzetka, pronađemo nešto novo što dosad nismo očekivali", rekao je on.

Protiv: „To je naš hram"

Planina je za lokalne Havajce hram, nudeći im vezu između „stvaranja i tvorca", rekla je Kealoha Pišiota, predsednica Mauna Kea Anaina Hou, jedne od glavnih grupa koje se protive TMT-u.

„Na njoj se nalaze ostaci nekih od naših najviše rođenih i najpoštovanijih predaka. To je simbol mira i alohe", rekla je ona.

Vrh, za kog se smatra da se nalaz u svetu bogova, „rezervisan je za posebne stvari, jedinstvene stvari, stvari koje rade poglavari i poglavarke, stvari koje rade sveštenici i duhovne vođe. To nije uopšteno mesto za običnog čoveka."

Veliki broj teleskopa već je podignut na vrhu Maune Kea, a Kealoha i drugi kažu da ne veruju obećanjima da će TMT biti poslednji.

„Dozvolili smo da astronomija dobije svoje mesto na Mauni Kea, ali oni nastavljaju da traže još, i još, i još, i mi u ovom trenutku to moramo da odbijemo. Jer kad pristanemo, to znači da smo pristali na uništenje naših ugroženih zemljišta", rekla je ona.

Gradnja na Mauni Kea je kao „uništavanje unutrašnjosti neke crkve zato što se na čitavom području nalaze verske stvari", dodala je Kealoha.

„Sve te građevine koje je podigao čovek nalaze se usred okruženja naše vere."

Image copyright Alamy

Ona je rekla da je planirana gradnja TMT-a znak da ekonomija ima prednost nad ljudskim pravima i da je, pored toga što je sveti krajolik, planina važna ekološka lokacija i izvor vode.

Kealoha je pozvala grupe koje stoje iza TMT-a da razmisle o selidbi na rezervnu lokaciju na Kanarskim ostrvima i rekla da će se protesti nastaviti sve dok se to ne desi.

„Ljudski životi su važniji od našeg osećanje otkrića. Osećanje otkrića je dobro, ali šta ono znači ako ste spremni da dozvolite da ljudi stradaju?", zapitala se ona.

Za: „Astronomija mi pomaže da se osećam povezanom sa vlastitom kulturom"

Vulkan je „sveto i posebno mesto prema kom moramo da se odnosimo sa krajnjim poštovanjem", rekla je Aleksis Akohido, rođena Havajka koja više od četiri godine radi za postojeće opservatorije na Mauni Kea.

„Podržavam projekat trideset-metarskog teleskopa zbog prilike za edukaciju koju on može da pruži", rekla je ona.

„Astronomija je jedan od načina da se osećam povezanijom sa vlastitom kulturom. Havajci su neverovatni naučnici, inženjeri i generalno dobro rešavaju probleme. Način na koji su uspeli da savladaju beskrajni Pacifik posmatrajući vetrove, talase i zvezde za mene je velika inspiracija."

„Moje je uverenje da je nauka kojom se bavimo na Mauni Kea produžetak tog nasleđa i ponosna sam što mogu da se nazovem Havajkom."

Image copyright Science Photo Library Natpis na slici Mlečni put fotografisan sa Maune Kea

Aleksis je rekla da TMT neće narušiti kulturološki važne lokacije na planini.

„Za mene, TMT je pono" - havajski izraz koji znači ispravan ili moralan - „tokom čitavog trajanja ovog procesa. To mi pokazuje da su oni spremni da budu odgovorni čuvari Maune Kea."

Protiv: „Nije protivljenje nauci"

„Mauna Kea je priznata kao dom nekoliko božanstava od kojih se sva vezuju za vodu", rekla je Noelani Gudjir-Kaopua, profesorka političkih nauka koja se bavi domorodačkom i lokalnom havajskom politikom. „Ona su otelotvorena u oblicima taloga od padavina koji okružuju planinu."

Planina je deo havajskih „otcepljenih zemalja" koje su nekada pripadala havajskom kraljevstvu a sada su poverene državi. Zemljište na kom su izgrađeni teleskopi iznajmljeno je Univerzitetu na Havajima, gde radi Noelani.

Ona je rekla da se podela oko projekta prenela i na sam univerzitet, jer je ona sama počela da dovodi u pitanje istraživačku etiku projekta.

Stotine naučnika i astronoma, uključujući mnoge iz institucija povezanih sa projektom, takođe su osudili „kriminalizaciju" ljudi koji se protive TMT-u.

Noelani je istakla da protesti protiv TMT-a nisu „protivljenje nauci".

„To je zapravo protivljenje industrijskom razvoju i uništavanju zemlje i prirodnih resursa, i dragocene i krhke ekologije", rekla je ona.

„Stajali smo po strani dok se previše naših dragocenih resursa i životne sredine prljalo i narušavalo, i to više nećemo trpeti."

Za: „Planina je dovoljno velika za svakoga"

Kalepa Bajbajan, havajski moreplovac, rekao je da Mauna Kea odavno služi kao „svetionik" koji ga dovodi kući sa putovanja po morima.

„Moj odnos sa planinom potiče iz iskustava koja sam imao putujući preko okeana i koristeći zvezde kao pomoć pri stvaranju navigacionih sistema za nas", rekao je on.

„Tokom putovanja, pokušavajući da se navedem do Havaja bez ikakvih instrumenata, obično bismo počinjali sa Maunom Kea."

„Moje divljenje prema astronomiji potiče iz jedne krajnje kulturološke vizure", dodao je on.

„Naš posao kao čovečanstva jeste da se staramo da naša planeta živi dugim, ispunjenim životom. Ali u nekom trenutku u veoma, veoma dalekoj budućnosti, život na ovoj planeti će se primaći kraju, a astronomija se bavi samim počecima univerzuma i pravcem u kom se krećemo."

„Razlog iz kog podržavam astronomiju jeste zato što želim da znam kakve su to opcije preostale čovečanstvu. Ono što ne želim jeste da se čovečanstvo ponovo vrati u naučnički mračni srednji vek", rekao je Kalepa.

Kalepa je ustvrdio da bi njegovi preci odobrili TMT kao „portal u drugi univerzum".

„Mislim da su ljudi naprosto zaboravili činjenicu da smo još kao istraživači okeana napustili bezbednost obala i otkrili zvezde ploveći našim kanuima hiljadama kilometara preko okeana", rekao je on.

On je rekao i da bi od TMT-a postojala čak i ekonomska korist, uključujući novac od iznajmljivanja i novih radnih mesta.

„Na planini ima mesta za svakoga. Ljudi moraju da nauče da dele."

Protiv: „Havaje čine njihova kultura"

Ova planina ključna je za havajski identitet, rekla je Teresa Keohunani Tejber, protivnica projekta TMT koja pomaže da se sakupi podrška za pokret na društvenim mrežama.

„Havaji su havajska kultura, havajski jezik, havajski resursi i havajski narod. Ako počnete da uklanjate taj narativ, onda više nema Havaja", rekla je ona.

Tereza je prvo krenula da učestvuje u zaštiti Maune Kea kad se preselila na Havaje sa američkog kopna i počela da odlazi na sastanke stotine protivnika jednog drugog projekta na planini 2002. godine.

„Bilo je to moje prvo upoznavanje sa važnošću i uticajem Maune Kea, ne samo za našu državu, već i za našu kulturu i istoriju kao Havajaca", rekla je ona. „Bio je to jedan veoma moćan trenutak."

Image copyright Ryan Finnerty/Hawaii Public Radio via REUTERS Natpis na slici Demonstranti na Mauni Kea tvrde da neće odustati dok se TMT ne zaustavi

Ona je rekla da su ona i drugi Havajci „osetili bol" naroda Francuske kad je požar zahvatio katedralu Notr Dam u aprilu ove godine.

„Ne bismo to poželeli nijednom narodu; da izgubi mesto na kom izražava svoju veru ili mesto koje ga povezuje sa višom silom u koju veruje. Mauna Kea i sve druge planine, sva sveta mesta, jednako su vredna poštovanja, jednako su važna kao neka crkva ili džamija."