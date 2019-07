Image copyright Chase Dekker

Fotografija grbavog kita koji „guta" morskog lava obilazi svet.

Čejs Deker, dvadesetsedmogodišnji fotograf i podvodni biolog, veruje da nikada pre ovakav trenutak nije „uhvaćen" okom kamere.

Deker je bio na brodu sa posmatračima kitova u zalivu Monterej u Kaliforniji 22. jula.

„Nije bilo veliko jato, samo tri kita i oko dvesta morskih lavova", rekao je Čejs za BBC.

Životinje su se hranile velikim jatom inćuna, kada je u kitovim ustima završilo nešto mnogo veće.

„Dugo smo ih gledali kako se hrane, a onda se dogodio prizor koji se viđa samo jednom u životu", kaže Čejs.

„To je bio samo delić sekunde. Video da se morski lav nalazi na kitu, a zatim ispucao ostatak fotografija."

Nismo sigurno ko se više iznenadio - kit, morski lav i Čejs

Čejs je „više nego 100 odsto siguran" da je morski lav bezbedno otplivao nakon što se našao u kitovim ustima.

Grbavi kitovi nemaju zube, već samo ploče sa čekinjama u ustima. One služe kao filteri - čekinje odvajaju hranu od vode. Morski lavovi tu baš i ne pripadaju.

Kitu je obično potrebno manje od pet sekundi za hranjenje, kaže Čejs, ali u ovom slučaju, kit je polako zaranjao duže od 15 sekundi sa otvorenim ustima, ostavivši dovoljno vremena morskom lavu da otpliva.

„Kit zapravo nije ni zaklopio vilicu oko morskog lava, tako da ne bi trebalo da je povređen. Jako uplašen, siguran sam, ali nepovređen."

Čejs kaže da su morski grabljivci - poput kitova, morskih lava, delfina i ajkula - evoluirali tako da se zajedno hrane istim vrstama ribe. Stoga veruje da je prava retkost da bilo koja morska grabljivica završi unutar kita.

Razloga za brigu imaju samo sitne ribe.

Čejs kaže da veruje da je napravio prvu fotografiju morskog lava u kitovim ustima

Tokom razgovora za BBC, Čejs je bio na putu za Tongu. On vodi grupu zaljubljenika u prirodu na plivanje sa grbavim kitovima, ali kaže da ne postoji rizik da bilo koga proguta kit na ovom putovanju.

„Plivamo sa grbavim kitovima, ali u delu za razmnožavanje, tako da se neće hraniti", dodao je.

„Gotovo nikad ne otvore usta dok smo tu."

Plivači ne moraju da brinu šta će kitovi raditi ispod njih - ali moraju da obrate pažnju šta se dešava iznad.

„Prošle godine su se kitovi umalo probili do nas. To su trenuci kada kitovi dođu gotovo do površine, tako da smo bili jako blizu, što je takođe bilo strašno."