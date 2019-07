Image copyright DIANEY / BEYONCE Natpis na slici Bijons je dala glas za lik Nale u novom filmu

Kralj lavova postao je četvrti Diznijev film koji je ove godine došao do magične brojke od milijardu dolara (890.000 evra) zarade na bioskopskim blagajnama.

Rimejk crtanog filma iz 1994. počeo je da se prikazuje u bioskopima širom sveta pre manje od tri nedelje.

Pre Kralja lavova, milijardu i više dolara zarade Dizniju doneli su Osvetnici: Kraj igre, Kapetan Marvel i Aladin.

Kako je objavio Varajeti (Variety), Kralj lavova već sada je peti najuspešniji film u 2019.

U Severnoj Americi doneo je zaradu od 361 miliona dolara (324 miliona evra), a u ostatku sveta 638 miliona dolara (573 miliona evra).

Izvan SAD, najviše gledalaca do sada ovaj film imao je u Kini i Brazilu.

Image copyright Disney Natpis na slici Kralj Lavova

Muzika je od početka imala veliku ulogu uspehu originala. Ser Elton Džon je 1994. dobio Oskara za numeru Da li večeras osećaš ljubav (Can You Feel the Love Tonight).

U rimejku je muziku radila Bijons i taj album je već u prvih 10 na američkoj top listi filmske muzike.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Bijons na londonskoj premijeri filma

Na ovom albumu Bijons je sarađivala sa Kendrikom Lamarom, Farelom Vilijamsom i mnogim drugima.

Zanimljivo, album sa muzikom iz originalnog filma vratio se na američku listu 150 najboljih albuma.