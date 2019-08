Image copyright Reuters

Šestog jula, sin princa Harija i Megan Markl Arči Harison je kršten u crkvi blizu zamka Vindzor.

Ceremonija je održana iza zatvorenih vrata u krugu porodice.

Krštenja u kraljevskoj porodici održavala su se tradicionalno u drugačijim okolnostima - i uz prisustvo medija.

Ove nedelje, tabloidi nisu bili ništa srećniji zbog gostovanja Megan Markl kao urednice u časopisu Vog. Bilo je tvrdnji da će kraljica misliti da je to „idiotska odluka" (Ekspres), San se ostrvio na nju zato što nije uvrstila kraljicu na spisak „uticajnih", a Dejli Mejl ju je upozorio da se kloni politike.

U proleće i leto 2019. godine, vojvotkinja od Saseksa našla se u situaciji da je britanska tabloidna štampa predstavlja kao negativnu osobu.

Pre dve godine, štampa ju je dočekala sa velikim simpatijama, ali sada se Megan nalazi na meti napada na svakom koraku, optužena da kao članica kraljevske porodice ne ume da se nosi sa vlastitim dužnostima.

Savršena vojvotkinja

U proleće 2017. godine, Megan Markl bila je miljenica britanske štampe. Od njihovog prvog zajedničkog pojavljivanja u javnosti, tabloid kao što je San „gađao se" poetskim slikama o „nehajno zanosnoj Megan Markl koja gleda Harija dok igra polo."

Za razliku od njegovog ozbiljnog starijeg brata Vilijama, princ Hari se često pojavljivao u skandaloznim člancima o drogiranju i ludim žurkama, a britanska štampa je opet bila voljna da mu zaboravi i oprosti.

Dopala im se Megan - bila je otelotvorenje svih promena koje su se poslednjih godina desile u društvu. Svet je naizgled bio spreman za nju.

Image copyright Press Association Natpis na slici Princ Hari i Megan Markl najavili su veridbu u novembru 2017.

Prošle godine, tabloidi su pisali o njenim nezgodama, ali su i dalje to radili sa simpatijama.

Prvo, njen otac je odbio da dođe na venčanje - zvanično zbog bolesti. Potom, kraljica joj je zabranila da nosi tijaru koju je odabrala - zato što se mislilo da su je pravili Rusi.

Bilo je to razumljivo. U jeku skandala oko trovanja Sergeja i Julije Skripal, kraljevska kuća odlučila je da izbegne bilo kakve negativne konotacije na dan venčanja.

A opet, u proleće i leto ove godine, uprkos rođenju Harijevog i Meganinog prvog deteta, ona je postala jedna od najkritikovanijih osoba u britanskim tabloidima.

Sada je napadaju bukvalno zbog svega - skupocenog renoviranja kuće, izgleda, ponašanja u javnosti, čak i upotrebe društvenih mreža.

Savršena meta

U junu, štampa je napala kraljevski par zbog troškova renoviranja Frogmor Kotidža - kuće na zemljištu zamka Vindzor. Renoviranje je koštalo 2,4 miliona funti - sve je plaćeno iz javne kase.

Citirajući izvor blizak kraljevskoj porodici, Dejli Ekspres je izvestio da je posle jedva nedelju dana od useljenja par navodno izbacio „luksuzni tepih". Jedan od porodičnih pasa ga je uneredio, a dodatno je oštećen kad su čistači pokušali da ga spasu.

Porodica je navodno bila „nepotresena" dodatnim troškovima zamene.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Frogmor Kotidž

Nova kontroverza pratila je priču o njenom vereničkom prstenu. Pričalo se na sva zvona o tome kako je originalni prsten osmislio sam princ Hari. On je sadržao tri kamena - dva dijamanta od njegove majke, princeze Dajane, i još jedan iz Bocvane, gde je par proveo prvi zajednički odmor.

Godinu dana posle venčanja, Megan je odlučila da ga preoblikuje, dodajući mu još dijamanata i - prema tvrdnjama štampe - obesmislivši tako Harijev gest „zarad mode".

Potom je usledio niz ostavki. Prvo je u jesen 2018. godine ostavku dala njena lična asistentkinja Melisa Tubati. Zatim je stigla ostavka bivše lične asistentkinje kraljice Elizabete - Samante Koen.

Konačno, u martu 2019. godine, predata je ostavka još jedne lične asistentkinje - Ejmi Pikeril - koja je bila dodeljena Megan Markl od samog početka. Njen posao bio je da pomogne da se Megan što bolje uklopi u kraljevsku porodicu.

Sada se Megan kritikuje zato što je otpustila tri dadilje u roku od samo mesec dana.

Prema tabloidima, sluge su joj nadenule dva nadimka - Mi-Gejn (moja korist) i Nezgodna vojvotkinja - zbog neprestanog dizanja glasa i slanja mejlova sa zahtevima u ranim jutarnjim časovima.

Rođenje njenog prvog deteta u maju 2019. godine nije nimalo popravilo imidž njene porodice.

Hari i Megan odlučili su da objave prve fotografije novorođenčeta na Instagramu, povodom čega je Miror napisao da „obožavaoci ne žele tri dana kasnije da na Instagramu vide umetničku fotografiju Arčijevog stopala. Slike koje oni objavljuju krajnje su stilizovane."

„Ljudi samo žele da vide Harija, Megan, bebu, haljinu i kumove, to je sve. To je tradicija. Nema ničeg lošeg u malo tradicionalnog kad je u pitanju kraljevska beba."

Spisak pritužbi u međuvremenu je samo rastao.

Image copyright Chris Jackson Natpis na slici Tabloidi optužuju Megan da je „previše holivudska".

Početkom jula, na njega je dodato krštenje Arčija Harisona.

Ni novinarima, ni pripadnicima obične javnosti nije bilo dopušteno da prisustvuju ovom tradicionalno javnom događaju. Par se na kraju izvinio zbog toga i obećao da će kasnije objaviti slike.

Na to je Telegraf odgovorio kolumnom pod naslovom: „Otvoreno pismo Megan: Zašto tajnovitost oko Arčijevog krštenja? To vređa nas, britanski narod."

Bakingemska palata nije komentarisala čitav slučaj.

„Kraljevski život su, s jedne strane, palate i slava, ali glavna razlika u odnosu na život neke obične zvezde jeste da je to i odgovornost. Ne možete tek tako da uđete u avion i odletite negde za vikend. Taj život ima svoja pravila", kaže za BBC Džoni Dajmond, kraljevski dopisnik.

Članovi kraljevske porodice ne bi smeli da se svađaju u javnosti, a opet su Megan i princ Hari jednom viđeni u „žučnom razgovoru". Oni ne bi smeli ni da daju autograme, a Megan opet to radi sa velikim zadovoljstvom.

Čini se da je Megan rešila da prepravi sva pravila - a nekima se to očigledno ne dopada.

„Najvažnija stvar koju morate da razumete u vezi sa britanskom kraljevskom porodicom jeste da suština nije toliko u liderstvu, koliko u stvaranju savršene slike za koju će svakom građaninu biti drago da je vidi", dodaje Dajmond.

„Kako stvari sada stoje, iako to uopšte nije bilo planirano, porodica je postala deo globalne industrije javnih ličnosti. Tu je kraljica - uzor stabilnosti, službe i žrtve. A onda su tu i druge ličnosti - i one ispunjavaju neke kraljevske dužnosti, mada u manjoj meri.

„Njihova lica na naslovnim stranama pomažu da se bolje prodaju novine, a Megan Markl je najvažniji deo svega toga."

Image copyright WPA Pool/Getty Images Natpis na slici Megan stalno upoređuju sa Kejt

Prema Dajmondu, tabloidi su delom odgovorni za stvaranje Meganinog javnog imidža. „Priča je počela sa njenim dolaskom ovde. Njima je bitno da se taj narativ nastavi", kaže on.

Istovremeno, teško je ignorisati konstantnu baražnu vatru negativnih priča o vojvotkinji.

„Videli smo koliko je Megan zahtevna. Videli smo koliko rado troši novac onako kako ona želi. To se posebno ističe u odnosu na činjenicu da dolazi iz drugačijeg okruženja - i tako se, dakle, došlo do njenog trenutnog imidža", kaže on.

Iako je Hari tek šesti po redu za preuzimanje trona i malo je verovatno da će ikad postati kralj, Megan ne može da izbegne poređenja sa snajom Kejt.

Savršena zlica

Okretanje jednog člana porodice protiv drugog tehnika je koju tabloidi rado koriste kako bi izazvali sukob.

Od 1960-tih do 1980-tih, kraljica Elizabeta predstavljana je kao neko ko besprekorno obavlja dužnost.

Za razliku od kraljice Elizabete, njena sestra - princeza Margaret - imala je ljubavnika, pušila, često je viđana kako pije alkohol, odlazila je na žurke i čak je fotografisana u kupaćem kostimu.

Image copyright Hulton Archive/Getty Images Natpis na slici Princeza Margaret je volela žurke (ovde je prikazana sa pevačem Eltonom Džonom 1974.), a kontrast između nje i njene sestre Elizabete se često naglašavala

Osamdesetih, štampa je obožavala skromnost princeze Dajane, ali nije mogla da podnese njenu dobru prijateljicu Saru Ferguson kada je ova postala vojvotkinja od Jorka.

Bila je maltretirana zato što potiče iz niže klase, iako su je, isprva, isti tabloidi veličali kao „princezu iz naroda". Optuživana je da ne zna da se ponaša, za pojavljivanje u javnosti sa drugim muškarcima i kritikovana zato što se ugojila posle porođaja.

Ferguson je kasnije priznala da se borila sa teškom depresijom nakon što su novine počele da je zovu „vojvotkinja od Porka" (praseta).

Image copyright Anwar Hussein Natpis na slici Tokom 1980-ih, britanski tabloidi bili su obuzeti rivalstvom između Sare Ferguson (druga s leva) i princeze Dajane (druga s desna).

Sada mediji pokušavaju da zavade princa Harija i Megan Markl sa princom Vilijamom i Kejt Midlton.

Kejt se predstavlja kao besprekorna i „rođena majka". Ali kad se govori o Megan, često se citira izjava princa Filipa - „čovek treba samo da izlazi sa glumicama, ne i da se ženi sa njima."

Konačni razdor između dve porodice dogodio se oko dobrotvornih aktivnosti. U junu su Hari i Megan saopštili da će prestati da učestvuju u Kraljevskoj fondaciji koju je osnovao princ Vilijam.

Oni planiraju da osnuju vlastitu dobrotvornu organizaciju koja će se baviti sasvim drugim stvarima.

I tako, sada se sve ne vrti više samo oko Megan, već je u pitanju sukob između dva brata i dve porodice sa kraljevskog dvora.

„Nemojte da mislite da je sve u ovoj priči loše po Markl", upozorava Džoni Dajmond. „Decenijama su članovi kraljevske porodice morali da dokazuju sposobnost da žive pod pritiskom i trpe udarce."

„Mi kao nacija i kao građani prosto na kraljevsku porodicu projektujemo ono što želimo da vidimo u sebi samima", nastavlja on.

„Oni nam raspiruju maštu, a istovremeno predstavljaju naš odraz u ogledalu. Mnogo govori o nama to što toliko zavisimo od tih priča."