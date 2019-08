Više sna pred put - manje svađa tokom odmora

Image copyright Getty Images Natpis na slici Svađe na odmoru

Ukoliko želite da izbegnete svađe na porodičnom odmoru, postarajte se da se lepo naspavate nekoliko dana pred put, savetuje psihološkinja.

Linda Bler, autorka knjiga o roditeljstvu i smirenosti, kaže da, umesto što planirate da nadoknadite propušteni san na odmoru, trebalo bi da težite da spavate više pre odlaska.

Psihološkinja tvrdi da je glavni razlog zbog kojeg se ljudi raspravljaju na odmoru taj što su previše napeti i posvađani čak pre nego što napuste kuću.

Možda deluje naopako, ali Bler kaže da bi dodatni sati sna pre odlaska na odmor mogli da umire nezgodne naravi pre nego što se otisnete na putovanje.

Emocionalno ranjivi

Ovo su udarni termini za odlazak na odmor. Procenjuje se da više od 30 miliona ljudi prođe kroz aerodrome, železničke stanice, brodove i autoputeve u Britaniji tokom leta.

Ali postoji velika verovatnoća da se odmor pretvori u takmičenje u urlanju.

„Muž i ja se dva dana svađamo ko će držati mlađu ćerku u rukama na aerodromu", napisala je Tviter korisnica Bonnie Wynand.

Starija cerka otisla na more sa bakom. Muz i ja se dva dana svadjamo ko ce drzati mladju na aerodromu a kome ce biti slobodne ruke. — Bonnie Wynand (@bonnie_wynand) 05. septembar 2016.

Bler kaže da dok obučemo kupaće kostime i stavimo naočare za sunce, mi smo već pregoreli.

Napori da se isprazne stolovi i organizuje put mogu da nas iscrpe i učine emocionalno ranjivim, tvrdi psihološkinja.

„Svi se toliko umore dok dočekaju odmor", ističe ona, dodajući da ljudi krenu na put neispavani i pod stresom, umesto opušteni.

Psihološkinja kaže da je taj pritisak porodičnog odmora „sličan Božiću", kada se članovi porodice nađu na okupu.

„Ako okupite bilo koju grupu sisara, oni postanu agresivni", kaže ističe da svaki član porodice treba da oseća da ima dovoljno ličnog prostora.

Ona kaže da je potrebno četiri dana kako biste iz napetog stanja sa posla prešli u opušteno.

Taman prestale svadje sa ženom, ono protivpožarni alarm u hotelu u 2 ujutro. Ovaj odmor počinje da obećava. — SurferiSa (@KaripskihOstrva) 15. jun 2019.

Takođe dodaje da, ukoliko želite da izbegnete raspravu sa decom tinejdžerima, roditelji moraju da izbegavaju preterano planiranje i organizovanje svakog mogućeg minuta porodičnog odmora.

„Ne moraju da vide bukvalno svaku katedralu", dodaje.

Pravi pakao su ljudi?

Ali postoji mnogo razloga zbog kojih može doći do svađa.

Ne radi se samo o stresu ranojutarnjih letova i problema sa internet vezom. Kako tvrdi korisnici Fejsbuka i Tvitera iz Srbije i regiona, pravi pakao na odmoru su drugi ljudi.

Ja stvarno STVARNO zelim da se radujem odlasku na more, ali sam tek sada videla da idemo u mesto za matorce i one sa decom i vec imam osecaj da cu se smoriti lmaooo idemo da bacimo pare i svadjamo se ✨✨✨ — ✨ (@onaya_yk) 29. jul 2019.

Korisnik Pol H je na Tviteru napisao da su porodični odmori dobri za „zabavu, hranu, muziku i pijane rasprave o nečemu što se dogodilo pre 35 godina".

„Već 15 godina svako putovanje započnemo svađom", napisala je učiteljica Gliter.

Ketrin Dikson se seća da su „roditelji vodili mene i moja tri brata na letovanje u Francusku. Jedan brat je odbio da nosi šorts, iako je temperatura bila visoka. Posle dva dana raspravljanja oko toga kako će prokuvati u pantalonama, kada je brat zaspao, majka mu je isekla sve pantalone i od njih napravila šortseve".

„Radi se o novcu"

„Često je reč o novcu", kaže Lian Taunsend.

„Odakle to? Moj partner samo želi lep porodični odmor, ali ja moram da razmišljam koliko sve košta i da li možemo da priuštimo. To dovodi do svađe."

Jedan roditelj takođe ima savet, setivši se posete fabrici slatkiša u Francuskoj.

„Kada ste na odmoru, postarajte se da vaše autistično dete ne prokrijumčari kesu punu slatkih Štrumpfova i pojede većinu... Zatim počne da vrišti, šutira sedište, peva, svađa se sa braćom i sestrama sve dok nivo šećera na opadne. Trajalo je samo nekoliko sati."

Toliko se svadjamo oko toga gde cemo na more, da li cemo u hotel ili apartman i kad cemo ici da mislim da na kraju necemo ni otici — game changer 🌤 (@nicijasimpatija) 19. jul 2019.

Ali prema Asocijaciji britanskih turističkih agenata „među-generacijska" letovanja postaju sve popularnija, jer ljudi koriste slobodne dane „kako bi proveli vreme sa širom porodicom".

„Turistički paketi su sve popularniji, naročito kod porodica, a posebno se roditelji s malom decom odlučuju za ovu opciju, jer gotovo nemaju o čemu da brinu", izjavila je portparolka ove organizacije.

Ovo možda i ukloni neke od „klasičnih stresova koji dovode do svađa", dodala je.