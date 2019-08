Image copyright Getty Images Natpis na slici S leva nadesno: Loren Ridlof (tumači Makari), Simu Liu (Šang-Či), i Tesa Tompson (Valkira)

Obožavaocima stripova vrti se u glavi od iščekivanja otkad je Studio Marvel predstavio obilnu ponudu predstojeće superherojštine na ovogodišnjem Komikonu.

Pojedinosti Marvelove takozvane Faze 4 takođe su pobudile nade u to da će Holivud napraviti pravi iskorak napred u pogledu predstavljanja različitosti.

U sledećoj fazi Marvelovog filmskog univerzuma (MCU), gledaćemo prvog gluvog superheroja, prvog superheroja azijsko-američkog porekla, i superheroinu koja je neskriveno gej.

A iza kamere će stajati više režiserki nego ikad pre.

„U Marvelu se trude da predstave različitosti tako da to ne bude isforsirano", kaže za BBC voditeljka i ljubiteljka Marvela Kler Lim. „Samo gledaju da predstave ono što svakodnevno viđamo na ulici."

Neki cinici optužili su Marvel studio da se na boljem predstavljanju poradilo tek pošto je prošlogodišnji Crni panter postao hit na blagajnama.

„Da li je još nekom malo ljigavo da u čitavom MCU nikog nije bolelo uvo za različitosti sve do faze 3, i tek POŠTO su se uverili da je to isplativo, najave SVE MOGUĆE RAZLIČITOSTI u filmovima Faze 4?" napisala je L. Dž. Tomas.

Takođe na Tviteru, korisnica Hippie J napisala je: „Drago mi je što će u Fazi 4 biti zastupljeno više različitosti, ali neću mnogo da hvalim MCU i Marvel studio, jer su čekali sve dok različitost nije počela da se isplaćuje".

Lim, međutim, ne veruje da se iza poteza studija kriju loši motivi. „Mislim da su iskreni, zato što mnogo milenijalaca i pripadnika generacije Z očekuje valjano predstavljanje različitosti", kaže. „Nije im cilj da to samo nakače."

„Ovo je veliki korak"

Angažovanje gluve glumice Loren Ridlof za ulogu superheroine Makari u filmu Večni (Eternals), koji je najavljen za sledeću godinu, dočekano je glasnim aplauzom na društvenim mrežama.

„Ovo je ogroman korak" napisao je Adam Potl na Tviteru. „Milioni gluve dece videće Loren u ulozi superheroja i osetiti da i oni mogu da tumače superheroje."

„Čestitke za Loren Ridlof!" napisala je Meri Harman, koja sebe opisuje kao „ponositu gluvu ovisnicu o naučnoj fantastici". Dodala je: „Jedva čekam da vidim autentično predstavljanje gluvih osoba."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Selma Hajek (treća sleva) i Ričard Meden (četvrti zdesna) glume u Večnima

Drugi korisnici društvenih mreža hvalili su ljude iz Marvela zbog toga što su angažovali crnkinju da glumi superheroinu koja je u stripu uvek bila predstavljena kao belkinja.

Ridlof je i sama izrazila oduševljenje zbog prilike da glumi u istom filmu sa Anđelinom Žoli, Ričardom Medenom i drugima, pod rediteljskom palicom Kloi Žao.

„Tako sam počastvovana što sam ovde", rekla je glumica dok je stajala na podijumu zajedno sa drugim članovima glumačkog tima, među kojima je i glumac pakistansko-američkog porekla Kumail Nanđijani, kao i glumac iz Južne Koreje, Ma Dong-seok, poznat i pod imenom Don Li.

Meksička glumica Selma Hajek takođe je izjavila da je ponosna što učestvuje „u filmu koji će povećati vidljivost onih koji nikad nisu osetili da ih superheroji predstavljaju".

Kler Lim tvrdi da je angažovanje Ridlof „značajna promena".

„Stalno pričamo o LGBTQ+ osobama, o ljudima različitih rasa i roda, ali često zaboravljamo da pod različite spadaju i ljudi različitih mogućnosti", kaže ona.

„Ulozi su ogromni"

U isto to vreme, reditelj havajskog porekla, Destin Danijel Kreton, objavio je da će kanadska zvezda Simu Liu tumačiti prvog filmskog superheroja azijsko-američkog porekla u okviru MCU, u filmu Šang-Či i legenda o deset prstenova (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

„Sjajno je videti kako Kevin [Fajgi] i njegov tim stvaraju jedan MCU koji verno oslikava ljude svih divnih boja koje vidite u ovoj prostoriji", rekao je.

Glumac je potom tvitovao sledeće: „Ulozi su ogromni. Borimo se za naš identitet, za naše pravo da budemo vidljivi, da PRIPADAMO".

Oduševljenja nije manjkalo ni među drugim korisnicima Tvitera zbog vesti da će se Šang-Či - majstor kung-fua koji se na stranicama stripa prvi put pojavio 1973. godine - zaputiti na veliko platno. „Znam da su stripovi za sve, ali ovaj film je baš za mene", napisala je Amanda Jio.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Destin Danijel Kreton (levo) i Simu Liu na Komikonu u San Dijegu

Neki nisu požurili da podsete ljude u Marvelu na neke prethodne pogrešne korake u predstavljanju kineskih likova. U filmu o pustolovinama Šang-Čija igraće i hongkonški glumac Toni Lien, u ulozi Mandarina, negativca koji se prethodno pojavio u trećem delu Ajronmena, 2013. godine.

Tom prilikom, međutim, ispostavilo se da 'Mandarina' igra glumac, Trevor Sleteri, koji se samo pretvarao da je okoreli terorista. „Da li to Dizni napokon priznaje da je obrt u trećem Ajronmenu bio užasna ideja?" pita jedan korisnik na Tviteru.

„Velika stvar"

Pre dve godine, ributovaniMoćni rendžeri dospeli su u naslove jer je jedan od glavnih junaka, žuti rendžer Trini, bio otvoreno gej lik. Prošle godine počelo je snimanje televizijske serije Betvumen u kojoj će Rubi Rouz tumačiti prvog otvoreno lezbijskog superheroja u svetu stripa.

Iz Marvela su se - dosta kasno - nakačili na ovaj trend, tako što su potvrdili seksualnu orijentaciju Valkire, superheroine koju smo prvi put gledali pre dve godine u filmu Tor: Ragnarok.

U narednom filmu o Toru, otkrila je glumica Tesa Tompson, Valkiri će „prvo na spisku" biti „da nađe svoju kraljicu". Bog i batina Marvela, Kevin Fajgi, naknadno je potvrdio da to znači da će Valkira biti prva otvoreno LGBTQ superheroina u nekom Marvelovom filmu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Tompson će igrati sa Natali Portman (levo) u filmu Tor: Ljubav i grmljavina

Na sajtu LGBTQ Nacija, Danijel Vilarial je napisao da su ove vesti „velika stvar", jer „u 23 filma studija Marvel... kvir osobe praktično da nisu ni predstavljene".

Međutim, po Metu Muru koji piše za Gej Tajms, ovaj trenutak je „mogao da se desi i ranije". On ističe odluku studija da ukloni referencu o Valkirinoj biseksualnosti iz filma Tor: Ragnarok.

Mikelu Stritu iz časopisa Aut ova objava pokazuje da Marvel „konačno staje iza onoga što priča".

„Dug je bio put dovde", napisao je. „Ali, koliko god da je bio dug, stigli smo."

Sudeći po Kler Lim, u studiju Marvel samo prate ono što se u stripovima dešava već dugi niz godina.

„Crni panter je bio tako uspešan jer su ljudi konačno mogli da vide sebe na velikom platnu", tvrdi ona.

„Ova generacija ne želi da gleda jedno te isto. To dosadi. A svaka generacija zahteva neku promenu."

Saradnik na tekstu: Jan Jangs