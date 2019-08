Image copyright Getty Images Natpis na slici Obama je bezuspešno pokušao da kontroliše oržje

Bivši američki predsednik Barak Obama pozvao je Amerikance da odbace jezik bilo kog lidera koji podstiču mržnju ili rasizam.

Obama nije naveo nikog posebno, ali njegovi komentari, koji su inače retki, usledili su nakon što je predsednik Donald Tramp pokušao da odbaci kritike da je njegova antimigrantska retorika podstakla nasilje.

Tramp je, u govoru u ponedeljak, osudio mržnju i teoriju nadmoći belaca.

Njegov govor usledio je nakon masovnih pucnjava u Teksasu i Ohaju u kojima je 31 osoba izgubila život.

Dok je bio na funkciji, Obama se bezuspešno borio da ograniči vlasništvo nad oružjem.

On se suzdržava da komentariše Trampovu kontroverznu retoriku u vezi s migrantima, ali u ponedeljak se oglasio.

„Trebalo bi da odbacimo jezik bilo kog lidera koji hrani atmosferu straha i mržnje ili normalizuje rasizam. Lidere koji demonizuju sve koji ne liče na nas ili tvrde da drugi ljudi, uključujući migrante, prete našem načinu života, kao i one koji druge ljude gledaju sa visine ili podrazumevaju da Amerika pripada samo određenim ljudima", rekao je on.

„U našoj politici i javnom životu tome nema mesta. I vreme je da većina Amerikanaca dobre volje, svih rasa, vera i političkih stavova, kaže to - jasno i nedvosmisleno."

Tokom predsedničke kampanje, Tramp je rekao da su među meksičkim imigrantima dileri droge, kriminalci i silovatelji.

Šta je Tramp rekao?

U saopštenju Bele kuće u ponedeljak, Tramp je pozvao na reforme u oblasti mentalnog zdravlja, uvođenje smrtne kazne za one koji počine masovna ubistva i veću saradnju u vezi sa zakonima o oružju.

Nije izrazio podršku merama kontrole oružja koje su predložene u Kongresu.

„Naš narod jednim glasom mora da osudi rasizam, bahatost i nadmoć belaca", rekao je Tramp. „U Americi nema mesta mržnji."

Predsednik je istakao niz politika, uključujući veću saradnju vladinih agencija i društvenih mreža, izmene zakona o mentalnom zdravlju, kao i okončanje „veličanja nasilja" u američkoj kulturi.

Image copyright Reuters Natpis na slici Okupljanje zbog nasilja

Ali nije se bavio kritikama vlastite oštre retorike protiv ilegalne imigracije, za koju protivnici kažu da je doprinela porastu rasno motivisanih napada.

Tramp je dobio niz kritika nakon što je pogrešno nazvao grad Ohajo u Dejtonu - gde je devet ljudi ubijeno u jednoj od dve masovne pucnjave koja su se dogodila u razmaku od samo 13 sati - kao Toledo.

„Neka Bog blagoslovi sećanje na one koji su poginuli u Toledu, neka ih Bog čuva. Neka Bog čuva sve one od Teksasa do Ohaja", rekao je pre odlaska sa bine.

Tramp će posetiti El Paso u sredu.