Image copyright 20th Century Fox Natpis na slici Ko će biti novi Kevin?

Kompanija Dizni saopštila je da će snimiti novo izdanje filma Sam u kući (Home alone) za novi servis za emitovanje koji pokreće.

Glavni izvršni direktor kompanije Bob Iger rekao je da će snimiti i nova izdanja filmova Noć u muzeju (Night At the Museum), Dnevnik šonjavka (Diary of a Wimpy Kid) i Što više, to bolje (Cheaper By the Dozen).

Kompanija Dizni je vlasnik franšiza pošto je kupila filmski studio 20th Century Fox.

Novi servis Dizni+ u Americi će početi sa radom u novembru.

Glumac Mekoli Kalkin glumio je u originalu iz 1990.

„Do sada smo ove godine objavili pet od šest najboljih filmova", rekao je Iger.

„Uključujući četiri koja su donela više od milijardu dolara u budžet."

Uz filmove Avatar (Avatar), Planeta majmuna (Planet of the Apes), Iks-men (X-Men) i Dedpul (Deadpool), „usmereni smo takođe i na to da iskoristimo veliku Foksovu biblioteku sjajnih naslova kako bismo dodatno obogatili kombinaciju sadržaja na našim... platformama", rekao je.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ekipa filma Noć u muzeju

Uz ova reizdanja, Dizni+ (Disney+) će prikazivati i Ratove zvezda (Star Wars) i Marvelove (Marvel) farnšize kada se pojavi na tržištz, u pokušaju da postanu gigant među servisima.

Imaće više od 7.500 epizoda serija i 400 filmova.

O tome kako će izgledati novi Sam u kući (Home Alone) za sad nema nagoveštaja.

Dizni (Disney) je samo saopštio da se nada da će novo izdanje ispuniti „iste standarde i kreativnu disciplinu" kao original.