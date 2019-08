Protesti, „spitfajer avioni“ i molitve: Najbolje fotografije u nedelji iza nas

Protesti, „spitfajer" avioni, molitve i potrage. Pogledajte neke od najboljih fotografija u protekloj nedelji.

Image copyright Mark Ralston/AFP Natpis na slici Svetlost mobilnih telefona tokom molitve u El Pasu, u Teksasu, nakon masovne pucnjave u Volmart prodavnici. Veruje se da su meta napada bili Hispanoamerikanci. Ubijeno je 22 ljudi.

Image copyright Cpl Rob Travis / MOD / PA Media Natpis na slici Helikopter britanskog Kraljevskog fazduhoplovstva približava se oštećenoj Todbruk brani, u blizini sela Vejli Bridž u Derbiširu. Stanovnici Vejli Bridža evakuisani su na šest dana.

Image copyright Fazry Ismail / EPA Natpis na slici Jedan od malezijskih spasilaca u potrazi za petnaestogodišnjom Norom Kuoirin, koja je nestala tokom odmora sa porodicom. Glas njene majke su puštali sa razglasa tokom potrage.

Image copyright Adrian Dennis/AFP Natpis na slici Restaurirani „spitfajer" avion iz Drugog svetskog rata u letu i tri aviona koja ga prate. „Spitfajer" je sa aerodroma u Čičesteru, na jugu Engleske, krenuo na let oko sveta.

Image copyright Kim Kyung-Hoon / Reuters Natpis na slici Demonstrantkinja baca ciglu na policijsku stanicu u Hong Kongu, tokom antivladinih protesta.

Image copyright Dibyangshu Sarkar / AFP Natpis na slici Transrodna žena Tista Das pozira za fotografiju pre njenog venčanja u Kalkuti u Indiji.

Image copyright Henry Nicholls / Reuters Natpis na slici Ljubitelji Bitlsa obeležavaju pola vela od čuvene Ebi roud fotografije. Originalnu fotografiju napravio je škotski fotograf Ian Mekmilan, koji je tada stajao na merdevinama nasred ulice, dok je policajac blokirao saobraćaj.

Image copyright Lucy Nicholson / Reuters Natpis na slici Protest ispred pritvora imigracionog centra u Adelantu u Kaliforniji, nakon velike racije u Misisipiju. Oko 700 radnika poljoprivredne fabrike uhapšeno je tokom te racije.

Image copyright Owen Humphreys / PA Media Natpis na slici Graem Votson iz Severnog Jorkšira sa ogrozdom - vrsta ribizli - kojim je oborio svetski rekord. Levi ogrozd je težinom od 64,56 pobedio prethodnog rekordera u težini.

Image copyright Jane Barlow / PA Media Natpis na slici Bendrju Tejlor, obučen kao „berimen", pije viski na slamčicu, koji mu daje Meri Hemblin. Tejlor je u tom kostimu prošao kroz ceo gradić Južni Kvinsferi u Engleskoj. Reč je o drevnoj tradiciji koja se održava svake druge nedelje avgusta.

