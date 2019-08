Antonio Basko je očekivao polupraznu crkvu tokom sahrane njegove supruge, ubijene u masovnoj pucnjavi u teksaškom gradu El Pasu početkom meseca.

Basko je u emotivnoj poruci objavljenoj u medijima rekao da supruga i on nisu imali porodicu, pa je pozvao svakog ko želi da prisustvuje sahrani.

Zapanjio se kada je video koliko je ljudi čekalo u redu da oda počast njegovoj supruzi.

Od ranog jutra ljudi su stali u red ispred pogrebnog preduzeća da bi odali počast 66-godišnjoj Mardži Rekard, jednoj od 22 žrtve oružanog napada u El Pasu.

Pogrebnici su odlučili da službu organizuju u većoj crkvi kada su videli da je oko 700 ljudi u redu nekoliko sati pre početka službe.

„Ovo je neverovatno", rekao je Basko dolazeći u crkvu.

Bilo je i onih koji su došli iz drugih gradova, poput Hale Hidžazi, koja je rekla da je pročitala priču o Antoniju Basku.

„Pogodila me je njegova priča i odmah sam rezervisala kartu za let do El Pasa. Moramo da pokažemo da kada Amerika pati, svi patimo", izjavila je ona.

Dnevnik Njujork Tajms piše da je na sahranu poslato oko 900 venaca i buketa, neki čak i iz Azije.

Nekoliko desetina buketa poslato je iz Dejtona u Ohaju, gde je samo nekoliko sati posle pucnjave u El Pasu, zabeležen još jedan oružani napad u kome je devetoro ljudi izgubilo život.

Na sahrani je svirao i marijači bend.

Din Rikard, Mardžin sin iz prethodnog braka, rekao je da je njegova majka „volela sve ljude, bez obzira na boju kože, veru ili političke stavove."

„Gde god pogledam, svuda je cveće. Mislim da nikad u životu nisam video ovoliko cveća", rekao je on.

Njen unuk Tajler je rekao da su izjavljivali saučešće ljudi „različitih vera, iz različitih gradova."

„Neverovatno je koliko ste ljubavi i podrške pokazali svi koji ste došli", rekao je Tajler.

Antonio Basko i Mardž Rekard upoznali su se u baru u Nebraski pre 22 godine. Nastanili su se u El Pasu i često su putovali po Americi voѕom.

Basko je rekao da je njihov život bio „nalik na bajku."

„Bila je prava dama i ljubav mog života", rekao je Basko.

Direktor pogrebnog preduzeća rekao je za BBC da je odlučio da snosi troškove sahrane kada je čuo Baskovu priču.

„Otkako smo objavili datum sahrane i reči gospodina Baska, stiglo je bezbroj poruka podrške. Čast nam je da pomognemo našoj zajednici i olakšamo bar malo žrtvama tragedije koja je pogodila našu zajednicu", rekao je Harison Bi Džonson.

„Želeli smo da pomognemo onoliko koliko možemo", dodao je on.

