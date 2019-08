Smrt bebe delfina u bugarskom parku: „Životinje se tamo bore za život"

Image copyright Bisser Lyubenov/BTV Natpis na slici Pet beba delfina i jedan morski lav umrli su ovde u proteklih pet godina

Delfinarijum u Varni, bugarskom gradu na obali Crnog mora, ponovo je meta kritika - ovog puta zbog smrti bebe delfina.

Incident se dogodio ranije ovog meseca tokom nastupa delfina, objavile su BTV Novinite citirajući jednog od gledalaca.

„Došlo je do nekog komešanja, delfini su prestali da se igraju i izvode trikove", priseća se Biser Lubenov.

On kaže da je predstava tada prekinuta, a posetiocima je rečeno da odu.

Telo delfina moglo se videti u kafiću zabavnog parka, navode bugarski mediji.

Međutim, u delfinarijumu negiraju da je smrt nastupila tokom predstave naočigled dece kao što se o tome izveštava.

Cvetan Stanve, biolog koji radi u ovom parku, tvrdi da su beba i majka bili odvojeni od ostalih delfina od kada je mladunče rođeno.

„Ne može majka ostaviti dete da bi učestvovala u predstavi. To se može dogoditi nakon šest meseci od porođaja. Da mladunče nastupa samo devet dana od kada se rodilo - to se nikada nije desilo u ovom delfinarijumu", kaže on.

Životinje „ovde ne preživljavaju"

Njegova izjava nije umirila one koji se bore za dobrobit životinja.

Javor Gečev iz organizacije za zaštitu životinja Četiri šape kaže da je šest životinja - pet delfina i jedna foka - uginulo u delfinarijumu u Varni u proteklih pet godina.

Stopa smrtnosti u ovom parku je mnogo viša nego u sličnim morskim parkovima, tvrdi Gečev.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Stručnjaci kažu da zatočeništvo izaziva veliki stres kod delfina

„To znači da ovaj park ne ispunjava ni minimalne standarda za držanje takvih životinja.

„Životinje se tamo bore za život i ne preživljavaju", kaže Gečev.

Društvenim mrežama kruži peticija kojom se traži zatvaranje centra, a mnogi besno komentarišu uslove u parku.

„Jednom sam gledao nastup. I dalje sam užasnut time kako se prema tim delfinima odnose! Očigledno je da se zarađuje veliki profit na račun životinja koje su prisiljene da nastupaju prečesto", napisao je neko na Fejsbuku.

Nekoliko dana nakon smrti delfina, iz organizacije Četiri šape stiglo je upozorenje o novom zakonu koji je predložila grupa narodnih poslanika. Predlog je dodatno razbesneo ljubitelje životinja.

Navodno je predložena promena zakona o zaštiti životinja koja bi omogućila korišćenje morskih lavova u nastupima. Ove životinje trenutno u parkovima „služe" za slikanje sa turistima.

„Ako bi se dozvolilo da morski lavovi nastupaju, to bi bio pakao za životinja", kaže Gečev.

„Poslanici moraju da promene način razmišljanja, i umesto toga razmisle o tome da zabrane ili ograniče nastupe sa delfinima".

Plivanje protiv struje

Danas je opšteprihvaćena činjenica da je zatočeništvo štetno za kitove. Zbog visoke inteligencije i socijalno kompleksne prirode, ove životinje zahtevaju slobodu i otvorena mora.

Uz izuzetak Španije u kojoj je broj zatvorenih delfina veliki, u Evropi je trend da se ovakvi objekti zatvaraju.

Predstave u kojima nastupaju delfini u Britaniji su ukinute pre 25 godina, nakon veoma popularne kampanje o zaštiti prava životinja.

Kanadski parlament je usvojio u junu federalni zakon koji zabranjuje uzgajanje kitova, delfina i morskih prasića u parkovima.

Američki zabavni park „Morski svet" koji je zabranio kontroverzni program uzgoja kita ubica 2016. godine, nedavno je kritikovan zbog načina na koji se odnosi prema delfinima.

U Indiji predstave sa delfinima nisu samo zabranjene. Ove životinje proglašene su „neljudskim bićima" koja bi trebalo da uživaju sopstvena posebna prava 2013. godine.

Pripremio: Krasi Tvig