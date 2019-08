Image copyright Reuters Natpis na slici Akademik Lomonosov isplovio je iz Murmanska sa tri tegljača.

Plutajuća nuklearna elektrana Akademik Lomonosov isplovila je iz arktičke luke Murmansk i krenula na put dug 5.000 kilometara do krajnjeg istoka zemlje.

Iz nuklearne agencije Rozenergoatom kažu da će elektrana poboljšati snabdevanje udaljenih područja električnom energijom.

Elektrana bi trebalo da strujom snabdeva i Čaun-Bilibin rudarski kompleks koji obuhvata i rudnike zlata u mestu Čukotki na istoku Rusije.

Iz udruženja ekoloških aktivista Grinpis kažu da je ovo projekat visokog rizika koji će se odvijati u teškim klimatskim uslovima.

Kritičari, uključujući i aktiviste Grinpisa, ističu prethodne ruske i sovjetske nuklearne nesreće i upozoravaju da misija ove elektrane povećava rizik od zagađenja Arktika - udaljenog, slabo naseljenog regiona koji nema velika postrojenja za čišćenje.

Nuklearna elektrana, prve ove vrste na svetu, isplovila je samo dve nedelje nakon eksplozije nuklearnog motora na ruskom vojnom poligonu na Arktiku. U nesreći je poginulo petoro ljudi, a nivo radijacije je skočio - iako je katastrofa u Černobilju 1986. bila daleko gora.

Gorivo visoke radiokativnosti koje ova plutajuća elektrana potroši čuvaće se na samom postrojenju. Rusija planira da izradi još sličnih elektrana koje će napajati udaljene oblasti.

Elektrana Akademik Lomonosov snabdevaće strujom i ruske naftne platforme na Arktiku. Ovo postrojenje moguće je i zakačiti za postrojenje za desalinizaciju kako bi se proizvodila voda za piće. Veruje se da bi u budućnosti ostrvske zemlje mogle da imaju koristi do ovakvih elekričnih centrala.

Isled globalnog zagrevanja, periodi tokom kojih se može ploviti Severnim morskim putem koji povezuje evropski deo Rusije sa lukama krajnjeg istoka, sve su duži.

Tri broda tegljača će odvući će elektranu do Peveka, a očekuje se da će tu biti usidrena do kraja septembra. Pri dobrim vremenskim uslovima ploviće brzinom od sedam do devet kilometara na čas.

Centrala Lomonosov je sagrađena u Sankt Peterburgu i ima dva nuklearna reaktora iste vrste poput onih koji se koriste u ruskim ledolomcima.

U ruskoj televizijskoj emisiji Vesti rečeno je da će postrojenje imati dovoljno energije da osvetli i zagreje grad od 100.000 stanovnika. Očekuje se da ima posadu od oko 70 članova.

Dugačko je 140 metara, široko 30 metara i očekuje se da će raditi 40 godina.

U periodu od 1968. do 1976. godine, američka vojska je koristila plutajuću nuklearnu elektranu u Panamskom kanalu. U pitanju je bio adaptiran teretni brod iz Drugog svetskog rata koji je kasnije prestao sa radom.