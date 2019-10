Tajni život tinejdžera multimilionera: „Vodio sam posao za koji niko nije znao"

Image copyright Daragh Mc Sweeney/Provision Natpis na slici Marsin je softver počeo da piše kada je imao 14 godina

Mladi preduzetnik Marsin Klecinski u tajnosti je vodio kompaniju Malverbajts iz studentskog doma - i zarađivao milione.

Mnogi preduzetnici imaju „taj trenutak" u kojem shvate da su nabasali na nešto krupno.

Za Marsina Klecinskog to se dogodilo dok je diskretno - iz studentske sobe - vodio biznis, radeći na antivirus softveru.

Iako je njegova startap kompanija Malverbajts krajem 2008. postojala manje od godinu dana, već je sticala dobru reputaciju u svetu sajber bezbednosti.

Marsin, koji je tada imao samo 18 godina, jedva je uspevao da žonglira startap i studentski život na Univerzitetu u Ilinoisu.

Međutim, onda mu se posrećilo.

„Imao sam velikih problema da analiziram najnoviji kompjuterski virus kad mi se na monitoru odjednom pojavila potpuno bela stranica i poruka - izbačeni ste sa školske mreže zbog virusa na vašem desktopu", kaže on.

Image copyright Marcin Kleczynski Natpis na slici Marsin (levo), na koledžu

„Očigledno su otkrili da imam virus na kompjuteru, ali nisu shvatili da je to bilo namerno. I tako ja pozovem IT službu univerziteta, a oni mi pošalju klinca koji nije bio stariji od mene. On sedne za kompjuter, pogleda ga i kaže: 'Au, baš si uprskao stvar'."

„I onda se tu na moje oči uloguje na moju internet stranicu i skine Malverbajts."

„Ništa nisam rekao, samo sam stajao iza njega i gledao kako mi popravlja kompjuter mojim vlastitim softverom. Otišao je ne znajući ko sam, ali do dana današnjeg obožavam taj trenutak."

Marsin je 2012. diplomirao iz kompjuterskih nauka, a njegov Malverbajts je u tom trenutku već bio kompanija koja zarađuje nekoliko miliona dolara godišnje.

Za to vreme nijedan od njegovih profesora nije imao pojma šta mu oduzima toliko vremena i utiče na snižene ocene.

Malverbajts danas ima godišnji obrt od više od 126 miliona dolara i milione mušterija iz svih krajeva sveta.

Image copyright Malwarebytes Natpis na slici Kompanija sada ima više od 750 zaposlenih

Marsin je rođen u Poljskoj 1989. godine, a u Čikago se preselio sa porodicom kao trogodišnjak.

Kao tinejdžer opsednut video igrama, slučajno je zapatio kompjuterski virus, pa je na internet forumima i iz knjiga za početnike naučio sve što je morao o njima.

Zvanično je pokrenuo Malverbajts u januaru 2008, kad je imao svega 18 godina.

Kompanija je brzo rasla, pa je procenio da bi ga odlazak na fakultet u septembru iste godine samo usporio - naravno, njegova majka je imala druge ideje.

„Posao je počeo zaista da se zahuktava i ja sam pokunjeno otišao do majke i rekao joj: 'Mislim da neću studirati'", kaže Marsin.

„Petnaest sekundi kasnije pakovali smo moje stvari i išao sam na fakultet", dodaje.

Ono što je više zabrinjavalo gospođu Klecinski bilo je to što je njen sin tinejdžer pokrenuo posao sa čovekom u tridesetim, Brusom Harisonom.

Njih dvojica su zajedno pisali softver više od godinu dana, nakon što su prvi put počeli da pričaju na forumima za antiviruse.

„Imate sedamnaestogodišnjeg klinca... A imate i tridesetpetogodišnjeg muškarca. Zamislite da morate to da saopštite mami?", kaže Marsin.

Marsin i Brus se zapravo u to vreme još nisu ni sreli licem u lice.

Brus je bio ljubitelj kompjutera iz Masačusetsa, a Marsin je živeo u roditeljskom domu u Čikagu. Nisu se videli uživo sve dok Malverbajts nije bio star više od 12 meseci.

„Nismo se sreli sve dok nismo zaradili prvi milion, oko godinu dana nakon što smo izbacili proizvod na tržište", kaže Marsin.

„Čak je i to na neki način bilo antiklimaktično. Bilo je samo: 'Zdravo, Brus!' - rukovali smo se i nastavili dalje."

Brus je danas šef istraživačkog tima, a i dalje živi i radi na istočnoj obali Amerike, dok se Marsin nalazi u sedištu kompanije u Silicijumskoj dolini.

Kompanija sada ima više od 750 zaposlenih, kao i ogranke u Republici Irskoj, Singapuru i Estoniji. Od 2014. godine zaradila je 80 miliona u investicionim fondovima.

Image copyright Marcin Kleczynski Natpis na slici Inače, Marsin je i pilot

Iz Malverbajtsa navode da njihov softver svakog meseca izvede 187 miliona skeniranja u potrazi za virusima i za fizička i za pravna lica, a instalira se svakog dana više od 247.000 puta.

Kao i mnoge druge kompanije za antiviruse, radi na poslovnom modelu po imenu „frimijum" - osnovna verzija je besplatna, ali možete da platite za bolju zaštitu.

Iako je kompanija dosledno rasla i jačala, Marsin je usput naučio neke teške lekcije. Najteže je bilo proći kroz gotovo katastrofalni period 2014. godine kad je proizvod zatajio na krupnom planu.

„Imali smo lažnu prijavu, što znači da smo otkrili virus koji uopšte nije bio virus", kaže on.

„Naš softver je greškom srušio stotine hiljada kompjutera. Centri za hitan prijem su padali, sajtovi bolnica su padali, bilo je to strašno. To se, uzgred, dešava svakoj kompaniji koja se bavi antivirusima, ali takve greške mogu da ubiju kompaniju zato što izgubite poverenje ljudi."

„Popravili smo to i preživeli. Čak i danas, sistem koji smo stvorili da bismo sprečili da se to ponovi u budućnosti zove se 'Sistem za prevenciju istrebljenja Malverbajtsa' - naši inženjeri imaju sjajan smisao za humor."

Image copyright Marcin Kleczynski Natpis na slici Suprugu je upoznao na fakultetu

Karl Gotlib, podkaster za sajber bezbednost, kaže da Malverbajts „cveta", uprkos tome što radi u „ozloglašeno neprijateljski nastrojenoj".

„Sa toliko konkurentskih dobavljača, ključna je svest o brendu, a korak koji je Malverbajts preduzeo pre mnogo godina da ponudi proizvod besplatno danas mu se višestruko isplaćuje. Gomila mušterija zna za ime i već ga koristi u svojim domovima. Ono što su Marsin i njegov tim uspeli impresivan je prizor", navodi on.

Marsin danas ima 29 godina. Kaže da mu je mladost poslužila kao velika prednost, pa podstiče druge talentovane tinejdžere da osnuju firme.

„Čuli ste moju priču, pokrenuo sam kompaniju dok sam još živeo sa roditeljima", kaže on.

„A onda, čak i na koledžu, sve je bilo plaćano studentskim kreditom, tako da sam imao šta da jedem. Ako ste sad na koledžu, umesto da izađete i napijete se sa prijateljima, izdvojte možda jednu noć nedeljno da vidite ima li nešto na čemu želite da radite iz lične strasti."

On priznaje da su mu fakultetske godine bile teže nego njegovim prijateljima, da je jedva stekao diplomu, a njegov društveni život je nesumnjivo pretrpeo udarac. Međutim, drago mu je što ga je majka naterala da studira.

„Ako ništa drugo, tako sam upoznao suprugu", kaže on.

