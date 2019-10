Život divljine u fotografijama

Image copyright Frank Deschandol/WPY2019

Bizarno je i krajnje lepo u isto vreme.

Ovo nije čudan raspored antena na bubi, već plodna tela „zombi gljiva" koje preuzimaju kontrolu nad insektom.

Osvajanje je završeno, pa će gljiva uskoro krenuti u potragu za novom žrtvom.

Fascinantne fotografija Franka Dešandola su dobile pohvalu na godišnjem takmičenju Wildlife Photographer of the Year (WPY).

Pobednici će biti proglašeni ovog meseca u londonskom Nacionalnom istorijskom muzeju.

Francuz Frank Dešandol fotografije je snimio u peruanskoj Amazoniji, u blizini grada Ikitosa, u Madre Selva biološkoj stanici.

„U početku sam se pitao šta bi moglo da bude to čudno stvorenje", rekao je. „Onda sam prišao bliže i bio sam zaista fasciniran pogledom i savršenom simetrijom gljiva", rekao je on za BBC.

Frank je video i neke druge parazite, ali nijedna nije bila tako fotogenična.

Parazitiranje, gde jedan organizam živi na račun drugog, jedno je od velikih čuda evolucije. A ponekad to može da postane predivno i sofisticirano.

U ovom slučaju, gljiva se širi unutar insekta, preuzimajući hemijsku kontrolu nad stvorenjem i primoravajući ga da se popne. Kada dostigne pogodnu visinu - za gljivu - insekt će se blokirati na stabljici i uginuti.

U međuvremenu, nahranjena unutrašnjošću insekta, počeće da rastu ova izuzetno plodna tela gljive. Kapsule na vrhu će se na kraju rasprsnuti i osloboditi bezbroj sitnih spora koje će zaraziti novi plen.

„Savršena simetrija me je podstakla da razmišljam da fotografišem bubu spreda da bih obuhvatio čitave gljive i glavu bube", kazao je Frank.

„Dalje, kako je buba bila mrtva i nepokretna, pokušao sam da je uslikam pod dnevnom svetlošću, izbegavajući sunčevu svetlost kako bi smanjio kontrast pozadine."

Takmičenje koje se organizuje već 55 godina postalo je jeno od najprestižnijih takve vrste na svetu. Za ovogodišnje nadmetanje stiglo je oko 50.000 prijava.

U kategoriji biljaka i gljiva, Frankova fotografija je veoma pohvanjena u kategoriji biljaka i gljiva. Brojne fotografije koje su takođe dobile ovo priznanje nalaze se u nastavku teksta.

Pobednici će biti proglašeni 15. oktobra.

Velika mačka i pas iz objektiva Pitera Hajgarta, Velika Britanija

Afrički divlji psi su poznati kao vrlo dobri lovci. Ali ne i u ovom slučaju. Ovaj usamljeni gepard je upravo uspeo da pobegne. Fotografija je nastala u rezervatu u Južnoj Africi. Kategorija - Ponašanje: Sisari.

Krug života Aleksa Mastarda, Velika Britanija

Jato riba u Crvenom moru. Kruženje je način za upoznavanje pre parenja riba, ali i način za odbijanje predatora. Kategorija - Crno-belo.

Srećna pauza Džejsona Bantlija, Kanada

Ženka rakuna je izbacila glavu kroz šoferšajbnu automobila iz 1970-ih u Saskačevanu u Kanadi. Auto je koristila kao sigurno mesto za odgajanje mladunaca. Rupa je bila premala za kojote predatore . Kategorija - Urbana divljina.

Dodir poverenja Tomasa Pešaka, Nemačka/Južna Afrika

Radoznali mladi sivi kit prilazi rukama spuštenim sa turističkog broda u laguni San Ignjacio, Meksiko. Majke i mladunci u laguni aktivno traže kontakt sa ljudima kako bi ih oni dodirivali po glavi ili im trljali leđa. Kategorija - Fotonovinarstvo divljeg sveta.

Oklop za larvu Mingija Juana, Kina

Ova zapetljana struktura je kavez kakuna u kojem je čaura moljca Cina. Gusenica plete mrežu kako bi se zaštitila od grabljivica tokom svoje metamorfoze u odraslog moljaca. Kategorija - Ponašanje: beskičmenjaci.

Otpad na plaži, Tomasa Vera , SAD

Zagađenje okeana ostavlja za sobom posledice. Ova Kempova morska kornjača udavila se od alata za ribolov koji je bio pričvršćen za stolicu za plažu. Fotografija je snimljena u Alabami. Kategorija - Fotoreporterstvo divljih životinja.

Poslednji izdisaj, Adrijana Hirčija, Švajcarska

Novorođenče nilskog konja napada mužjak u plićaku jezera Kariba u Zimbabveu. Ovo ponašanje je retko, ali može se dogoditi ako postoji konkurencija za prostor ili mužjak želi da nametne svoju dominaciju. Kategorija - Ponašanje: Sisari.

