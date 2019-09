Image copyright EPA Natpis na slici Boris Džonson je prošle srede pozvao na vanredne izbore

Poslanici britanskog parlamenta ponovo su odbili zahtev premijera Borisa Džonsona za raspisivanjem vanrednih izbora, dok počinje petonedeljna suspenzija Parlamenta.

Ukupno 293 poslanika glasalo je za predlog premijera, što je daleko manje od potrebnog broja.

Ranije su opozicioni poslanici potvrdili da neće podržati izbore u oktobru i insistirali su na tome da prvo mora da se sprovede zakon koji blokira Bregzit bez dogovora.

Parlament je zvanično suspendovan nešto pre dva časa ujutru u utorak, a ponovo će početi da radi 14. oktobra.

Pristalice laburista su protestovale protiv ovog poteza i tokom žestoke rasprave u parlamentu su pokušale da blokiraju predsednika britanskog parlamenta Džona Berkova da to i uradi.

Berkov je bio „ućutkan", a ranije je najavio ostavku, baš kada je trebalo da predvodi poslanike Doma lordova u procesu suspenzije parlamenta.

Šta se dogodilo u jednom danu:

Premijer je pretrpeo još jedan poraz, pošto su poslanici podržali pozive za objavljivanje razgovora u Vladi koji se odnose na suspenziju parlamenta i izlaženje iz EU bez plana

Džonson je upozoren da ga možda čeka pravni postupak zbog nepoštovanja zakona zbog blokiranja rasprava o izlaženju iz Unije bez plana

Poslanici su bez glasanja usvojili predlog lidera laburista Džeremija Korbina i zahtevali da se vlada pridržava vladavini zakona

'Ako težite dogovoru'

Trenutno, zakon Velike Britanije kaže da će zemlja 31. oktobra napustiti EU, bez obzira da li je sporazum o povlačenju dogovoren sa Briselom ili ne.

Ali novi zakon, koje je kraljica odobrila u ponedeljak, to menja i primorava premijera da odloži izlazak do 31. januara 2020. godine ukoliko to do 19. oktobra odobre poslanici.

Politička urednica BBC-a Lora Kunsberg kaže da, iako je Boris Džonson rekao da ne želi da krši novi zakon, on pokušava da ga zaobiđe.

Premijer je rekao da će vlada iskoristiti period u kome je parlament suspendovan kako bi sa EU pregovarala o planu, dok se „priprema za izlazak (iz EU) bez plana".

„Bez obzira na to koliko ovaj parlament pokušava da mi veže ruke, ja ću težiti postizanju sporazuma u ​​nacionalnom interesu", rekao je.

„Ova vlada više neće odlagati Bregzit."

