Image copyright Reuters Natpis na slici Mnogi Italijani stali su u odbranu nove ministarke poljoprivrede od napada sa Tvitera

Od ujedinjenja Italije u 19. veku ova država je imala 58 premijera - svi su bili muškarci.

Nijedna žena se nije približila vodećoj poziciji u zemlji. Političarke u Italiji često su korišćene ili kao ukras ili kao pokazatelj jednakosti koje zapravo još nema.

No, nova koalicija populističkog Pokreta pet zvezdica i levičarske Demokratske stranke (PD) donela je male promene. Sedam žena postavljeno je za ministarke u ovoj vladi. U prethodnoj koalicionoj vladi Pet zvezda i krajnje desne Lige - bilo ih je pet.

Novo raspoloženje je iskoristila ministarka poljoprivrede Tereza ​​Belanova, bivša radnica na farmama i aktivna članica sindikata koja nije išla na fakultet. Na inauguraciji novog kabineta nosila je upadljivu plavu haljinu.

Kada je novinar i bivši političar Daniel Kapecone objavio na Tviteru njenu fotografiju uz podrugljivi komentar „Karneval? Noć veštica?", mnogi Italijani su ga kritikovali zbog seksizma i snobizma.

„Kritikovali su je zbog šerpa plave haljine", kaže Emiliana de Blazio, profesorka političkih nauka na Luis univerzitetu u Rimu.

„Ali ovo je prvi put da smo videli da većina nije saglasna sa takvim nadmenim stavom prema političarki. Nešto se promenilo i svakog meseca vidimo da se nešto menja.

„Prvi put su žene dobile neka od najznačajnijih mesta u vladi. U tri prethodna kabineta je takođe bilo ministarki, ali nisu imale istu moć".

Image copyright EPA Natpis na slici Sedam ministarki, predsednik Serđe Matareli i premijer Đuzepe Konte: (sleva nadesno) Paola Pizano - tehnološke inovacije, Paola de Mikeli - saobraćaj, Lućana Lamorgeze - policija, Tereza Belanova - poljoprivreda, Elena Boneti - jednake mogućnosti, Nuncija Katalfo - rad i Fabiana Dadone - državna uprava

Koristeći hešteg #qualcosadiblu (nešto plavo), Belanova je na Tviteru napisala da „prava elegancija prati nečije raspoloženje."

„Bila sam uzbuđena i plava haljina sa karnerima bila je upravo ono kako sam želela da se predstavim."

Mesto na čelu ministarstva unutrašnjih poslova dobila je 66-godišnja Lućana Lamorgeze. Poziciju je preuzela od lidera Lige Matea Salvinija koji je iznenada otišao u opoziciju,

Biografije Lamorgeze i Salvinija potpuno su različite.

Lider Lige često objavljuje postove na društvenim mrežama na svakih deset ili 15 minuta i uživa da slika selfije sa biračima.

Lamorgeze nema profil ni na jednoj društvenoj mreži.

„Ona je vrlo stručna osoba, vrlo skladna," kaže Laura Boldrini, bivša predsednica poslaničke grupe koja se više puta sukobljavala sa Salvinijem.

„Ona je neko ko zna kako se radi posao. Ima iskustva. Potpuna suprotnost Salviniju".

Image copyright AFP/epa Natpis na slici Lućana Lamorgeze i Mateo Salvini

Političarke su u Italiji često na meti kritika zbog izgleda. Bivši premijer Silvio Berluskoni, milijarder i biznismen, bio je okružen ženama koje je smatrao privlačnim.

Berluskonijeva era će ostati upamćena, između ostalog, po takozvanim bunga-bunga žurkama tokom kojih su devojke izvodile striptiz.

Image copyright AFP Natpis na slici Silvio Berluskoni postavio je bivšu manekenku i striptizetu Maru Karfanju za portparola partije Forca Italija

Za kritičare, period Berluskonijeve vladavine je period seksizma i posmatranja žena kao objekata. Godinama kasnije, deluje da ženama u vladi izgled nije na prvom mestu.

Haljina Tereze Belanove simbol je te promene. Ljudima na Tviteru je laknulo kada su videli da ih predstavlja takva žena.

Je li ovo nova Italija? To je pitanje koje sam postavio Lauri Boldrini koja je godinama bila izložena napadima Salvinija.

„U principu, s ovom novom vladom trebalo bi da se pojavi i novi način ophođenja", kaže ona.

„Zaista se nadamo da će se to dogoditi. Salvini je manje moćan, manje vidljiv. U opoziciji ima manje prostora da se nastavi sa govorom mržnje. Možda je ta sezona gotova. Bilo je to kao da ima kap otrova u vodi svakog dana. Nadajmo se da je to gotovo. "

Ali će konačne odluke u Italiji i dalje donositi muškarci. Žene još nisu zauzele najviše položaja u državi. Ali sada jesu uzele veće parče moći.

Image copyright AFP Natpis na slici Laura Boldrini je borkinja za ženska prava

Biće zanimljivo pratiti napredak Lućane Lamorgeze, kao i drugih van vlade: Kjare Apendino, gradonačelnice Torina; i Federike Mogerini, odlazeće šefice EU diplomatije.

Kada će Italiji dobiti premijerku? Pitao sam Lauru Boldrini.

„Kada? Ne znamo. Nadam se vrlo, vrlo brzo. Vreme je."

