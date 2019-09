Šta se desi kad ambasador bude pozvan na konsultacije?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ovako bi pozivanje ambasadora moglo da izgleda u nekoj izmaštanoj stvarnosti

Ambasador je bio pozvan na konsultacije."

To je jedna od rečenica koju bi BBC mogao da koristi svaki dan i zvuči jako ozbiljno. Zato se izvinjavamo ako nikad nismo objasnili šta to zapravo znači.

Šta taj proces podrazumeva? Šta njim želi da se postigne? Je li to zaista toliko ozbiljno? Da bismo to saznali, razgovarali smo sa četiri ambasadora koji su bili pozivani.

Džon Kason - bivši britanski ambasador u Egiptu

U avgustu 2015. godine, tri novinara Al Džazire bila su osuđena na zatvorsku kaznu u Egiptu zbog „širenja lažnih vesti".

Ispred suda, Kason je dao izjavu egipatskoj televiziji na arapskom u kojoj je osudio presudu.

Ubrzo posle toga, egipatsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ga je pozvalo na razgovor. Uradivši to, iskorišćen je jedan od svega nekolicine diplomatskih alata koje zemlja domaćin ima na raspolaganju da izrazi nezadovoljstvo nekoj drugoj zemlji.

„Pozvalo me je Ministarstvo spoljnih poslova i rečeno mi je: 'Moramo smesta da vas vidimo'", kaže Kason za BBC. „Prvo što su mi rekli bilo je: 'Mi vas ne pozivamo, ali ćemo medijima reći da vas pozivamo. Da je ovo pozivanje, poslali bismo vam zvaničnu diplomatsku notu kojom vas pozivamo."

To je način na koji stvari obično funkcionišu prilikom pozivanja - formalna, ljubazna diplomatska nota šalje se ambasadi zemlje u pitanju tražeći od nje - ali ne i zahtevajući - da njen predstavnik dođe na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova ili njegov ekvivalent. Medij poziva je poruka, kaže Kason.

„Suština je da je to deo diplomatskog pozorišta i svi znaju svoju ulogu i igraju je", kaže Kason, koji je u Kairu bio između 2014. i 2018. godine. U Londonu, drama može da podrazumeva da vas nateraju da čekate u velelepnom okruženju Forin i Komnonvelt ofisa, kako biste shvatili ozbiljnost situacije.

„Zanimljivo pitanje", pita se Kason, „jeste ako je ovo pozorište, ko je publika?"

Image copyright AFP/Getty Images Natpis na slici Džon Kason daje izjavu novinarima posle avionske nesreće u Šarm El Šeiku 2015. godine

U ovom konkretnom slučaju, on kaže da je publika bila egipatska javnost, koja je morala da razume da njihova vlada pruža otpor nečemu što se doživelo kao mešanje strane zemlje u njihov pravosudni sistem.

Ali malo je verovatno da će poziv sam po sebi izmeniti stav ambasadorove zemlje, kaže Kason. „Nije potpuno beskorisno - to je način da se kaže: 'Nemojmo da gubimo glavu.' To je simbol ozbiljne političke volje, ali ne sam za sebe - mora da bude praćen drugim stvarima. To ne tera vladu da pomisli: 'Do vraga'."

Ičiro Fuđisaki - bivši japanski ambasador u SAD

Fuđisaki, bivši japanski ambasador u Ujedinjenim nacijama, služio je i kao predstavnik svoje zemlje u Vašingtonu između 2008. i 2012. godine.

U decembru 2009. godine, pozvala ga je američka državna sekretarka Hilari Klinton. To je bilo značajno iz dva razloga: to nije nešto što američki Stejt department radi često, a Japan je bliski saveznik SAD-a, tako da je on malo verovatan predmet pozivanja. Vašington post piše da je nastup Klintonove prema Fuđisakiju bio „otvoren, ali diplomatski".

„Bilo je to prilično neobično", kaže Fudžisaki. „Ali pomislio sam da je američka vlada želela brzo da prenese poruku."

Image copyright AFP/Getty Images Natpis na slici Ičiro Fuđisaki sa Hilari Klinton, dve godine nakon što ga je pozvala (ili ga možda nije pozvala)

Poruka o kojoj se radilo ticala se planova da se iseli američka vojna baza sa Okinave. Postojao je samo jedan problem: novi japanski premijer Jukio Hatojama protivio se detaljima selidbe. I tako, Fuđisaki je pozvan u Stejt department usred snežne oluje, kad su sve druge vladine zgrade bile zatvorene, da sasluša stav Klintonove: vojna baza se seli, kraj priče.

Iako je svuda objavljeno da je Fuđisaki pozvan, on osporava upotrebu te reči - i tvrdi da je niko u diplomatskoj službi ne koristi. „Pozivanje zvuči kao da vi morate da budete tamo, kao da je to nekakav pravni izraz", kaže on. „U ovom slučaju, vlada traži da budete tamo, ali to je molba."

Fuđisaki kaže da ambasador mora da razgovara sa svojom vladom kod kuće kako ona ne bi saznala za poziv preko medija. Vlada kod kuće tada mora da upozna ambasadora sa najprimerenijim načinom da se odgovori i koje stavove treba da iznese.

Ambasadori mogu biti pozvani u neodgovarajućim okolnostima - kao kad je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo predstavnike 12 zemalja 25. decembra 2016. godine, kad su mnogi od njih uzeli odmor za Božić.

Da li je onda prisiljavanje Fuđisakija da putuje na drugi kraj grada kroz snažnu oluju bio način da mu bude neprijatno i da se potcrta nezadovoljstvo Stejt departmenta. On tvrdi da nije.

Piter Bekingam - bivši britanski ambasador na Filipinima

Natpis na slici Hari Enfild i Pol Vajthaus: malo verovatni izazivači diplomatske krize

Bekingem je možda jedini ambasador na svetu pozvan zbog televizijskog komičarskog skeča.

Serija BBC-ja Hari i Pol je 2008. godine imala skeč u kom jedan lik ohrabruje drugog da „uzjaše" filipinsku sobaricu. Skeč je izazvao zgražavanje na Filipinima i bio proglašen „potpuno sramotnim" i „neukusnim".

Usledio je poziv ministra spoljnih poslova Filipina Alberta Romula. „Poznavao sam ga vrlo dobro", kaže Bekingam, koji je danas u penziji. „Igrali smo golf jednom prilikom i bili u kući jedan kod drugog."

„Mislim da je verovatno znao da je BBC potpuno odvojena organizacija od britanske vlade, ali je smatrao da mora da izrazi stav po tom pitanju. Bio je to krajnje uljudan razgovor i sećam se da smo proveli više vremena razgovarajući o britanskoj istoriji i politici, koju je vrlo dobro poznavao."

„Potom su izdali prilično strogo saopštenje koje mislim da nije bilo potpuno u skladu sa razgovorom koji smo vodili. Ali u tome je bila poenta čitave vežbe - da mogu da kažu da su uložili protest britanskoj vladi."

Ilir Boka - Albanski ambasador u Srbiji

Boka, albanski ambasador u Beogradu od 2014. godine nalazi se u neobičnom položaju: on je jednom odbio poziv svog domaćina.

Četiri meseca od početka njegovog ambasadorskog mandata, albanska fudbalska reprezentacija doputovala je u Srbiju na kvalifikacionu utakmicu za Evropsko prvenstvo 2016. godine. Posle oko 40. minuta, utakmica je prekinuta kad je teren nadleteo dron noseći albansku nacionalističku zastavu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Verovatno prvi put da je dron izazvao diplomatski incident

Izbila je tuča i utakmica je odložena. Ubrzo posle toga, Boka je dobio demarš srpskog Ministarstva spoljnih poslova - ljubaznu molbu da dođe, pre nego zahtev.

„To je najuobičajeniji način na koji se vodi diplomatija", kaže Boka za BBC. „Zamole vas da dođete, obično kod ministra, i morate da saslušate šta imaju da vam kažu, a istovremeno imate pravo da iskažete vlastiti stav."

Godinu dana kasnije, priča je bila sasvim drugačija. Pred revanš utakmicu u Tirani, autobus sa srpskim timom gađan je kamenjem i razbijen je prozor. Usledio je poziv i podizanje diplomatskog pritiska.

„Tražili su da smesta dođem u Ministarstvo spoljnih poslova, ali ja sam to odbio", kaže Boka. On je smatrao da kamenovanje autobusa nije vredno njegovog pozivanja. „Znao sam šta se desilo: ništa! Bilo je 22:00, rekao sam: 'Možda sutra', ali želeli su da imaju tu vest na TV-u, pa sam im rekao: 'Ne, neću doći'. Rekao sam im da ne želim da igram njihovu igru."

Boka priznaje da je retkost da ambasador odbije poziv svog domaćina, a ni ovo odbijanje nije prošlo bez posledica. Nekoliko meseci nakon toga, on nije bio pozivan na događaje Ministarstva spoljnih poslova, iako je njegovo osoblje nastavilo neometano sa radom.

Ali ostao je na tom položaju i četiri godine kasnije ponovo je u dobrim odnosima sa domaćinima. „Naši odnosi su nakratko bili narušeni", kaže on. „Ali danas? Danas su dobri."

