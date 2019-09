Image copyright Getty Images Natpis na slici Rik Okasek na nastupu 2018. godine

Rik Okasek, glavni pevač benda The Cars, preminuo je u 75. godini.

Proglašen je mrtvim u njegovom stanu na Menhetnu, nakon što je porodica pozvala hitnu pomoć, potvrdila je njujorška policija. Uzrok smrti još uvek nije utvrđen.

Bend The Cars je bio jedan od ključnih u nju vejv talasu.

Bend su sredinom sedamdesetih u Bostonu osnovali Okasek i Bendžamin Or, koji su se upoznali u srednjoj školi.

Spojivši gitarske rok rifove i zvuk pop sintisajzera, iznedrili su hitove poput Just What I Needed, My Best Friend's Girl i Good Times Roll.

Njihova balada Drive iz 1984. godine je korišćena kao pozadinska muzika za snimke gladi u Etiopiji i ponovo je objavljena kao singl nakon što je sakupljen novac na Lajv Ejd koncertu.

Nakon raspada benda krajem osamdesetih, Okasek je započeo solo karijeru, ali je radio i kao producent za bendove poput Bad Religion i No Doubt.

Or je umro 2000. godine od raka pankreasa.

Bend se ponovo okupio 2011. godine. Tada su izdali poslednji album, a sedam godine kasnije su ušli i u Rokenrol Dvoranu slavnih.

Okasek je 1987. godine izjavio za Njujork Tajms: „Srećan sam što se pop pesme malo razlikuju. Kada pišem muziku, nikada ne znam šta će ispasti."

Ranije je izjavio da je dosta čitao poeziju, koja ga je inspirisala u pisanju.

Počast su odali mnogi muzičari, poput Brajana Adamsa, basiste Red Hot Čili Pepersa i pevača benda Brendona Flauersa.

Okasek je iza sebe ostavio suprugu Polinu Porizkovu i šest sinova.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk