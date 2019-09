Image copyright Nicole Rixon/ Vagina Museum Natpis na slici Vunena reprodukcija klitorisa

Prvi muzej posvećen isključivo vaginama biće otvoren u Velikoj Britaniji.

Londonski Muzej vagine otvoriće vrata za posetioce 16. novembra, nakon akcije u kojoj je sakupljeno 50.000 funti.

Muzej ima za cilj da edukuje i skrene pažnju na zdravlje vagine i vulve i da se bori protiv stigmi.

Osnivačica muzeja ga opisuje kao „prvi muzej od cigle i maltera posvećen ginekološkoj anatomiji".

Posetioci muzeja mogu da obiđu izložbe, učestvuju u radionicama i nastupima stend ap komedije gde će centralna tema biti vagina.

Direktorka Florens Šehter je rešila da otvori muzej nakon što je 2017. godine otkrila da islandski Falološki muzej, koji sadrži najveću svetsku postavku penisa, nema deo za vulve i vagine.

Kaže da je cilj muzeja da „ukloni stigme koje okružuju ginekološku anatomiju", bez obzira na nečiji pol, rasu ili seksualno opredeljenje.

Organizacija za istraživanje raka grlića materice Jo's Trustotkrila je da je više od četvrtine Britanki između 25 i 29 godina „previše sramota" da odu na pregled.

Šehter kaže da će se u muzeju, koji je u osnovi kulturni centar, organizovati i programi prilagođeni za decu, za škole i porodice.

Takođe će imati i program koji će pomoći deci da se oslobode i govore o ženskim genitalijama od ranog detinjstva.

„Kada ih je sramota sopstvenog tela, teško im je da pričaju o nekim stvarima", rekla je. „Zato treba da destigmatizujemo ovaj deo tela i budemo iskreni o tome kako funkcioniše".

„Ovo je deo tela koji treba slaviti. Muzej je fantastičan način da se proširi poruka da ne postoji ništa sramotno i uvredljivo po pitanju vagine i vulve."

Muzej vagine je takođe ostvario saradnju sa Kraljevskim koledžom za ginekologiju i akušerstvo, kako bi ohrabrio žene da razgovaraju o tabuima koji postoje o ženskom zdravlju.

U muzejski program su takođe uključena predavanja o bezbednom seksu, različite edukacije o vezama, a planirana je i saradnja sa doktorima i medicinskim stručnjacima koji pružaju pomoć trans i interseks osobama.

„Reakcije su dosad bile jako dobre i pozitivne. Oduševljeni smo koliko ljudi nam kaže kako je ovo dobra ideja", izjavila je za BBC Zoe Vilijams, šefica za marketing i razvoj.

„Stvarno želimo da razbijemo mitove i verujemo u inkluziju i prihvatanje svih."

Šehter je dodala da se ulaz u muzej neće naplaćivati, kao i da su svi dobrodošli jer „nije svako ko ima vaginu žena, ali nema ni svaka žena vaginu".

Prva izložba pod nazivom Muff Busters: Vagina Myths and How To Fight Thembiće otvorena 16. novembra i trajaće do Nove godine.

