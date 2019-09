Image copyright Getty Natpis na slici Da li možete da zamislite čajnik u svemiru

Zamislite da pijete kafu sa prijateljima. Neko od njih kaže da se u orbiti oko Sunca, negde između Zemlje i Meseca, nalazi jedan čajnik.

Vi želite dokaz, ali vam prijatelj kaže da je posuda toliko mala da ni najmoćniji teleskop na svetu ne može da je otkrije.

Dakle, vaš prijatelj ne može da dokaže da on postoji, a vi ne možete da demonstrirate da on ne postoji.

I eto je dilema - na čijim plećima treba da leži dužnost da to dokaže?

Image copyright Getty

Ova očigledno bezazlena analogija sastavni je deo ostrašćene rasprave između ateista i vernika.

„Raselov čajnik" osmislio je britanski filozof Bertrand Rasel 1952. godine i pomenuo ga u članku pod naslovom: „Ima li boga?"

Britanski biolog Ričard Dokins, jedan od najslavnijih savremenih ateista na svetu, pozvao se na tu analogiju u nekoliko govora i intervjua.

Ali kakve veze „Raselov čajnik" ima sa postojanjem boga - ili sa bilo čim drugim?

Sveti čajnik

Sam Rasel je ideju o svemirskom čajniku nazvao apsurdnom.

„Da je postojanje jednog takvog čajnika potvrđeno u drevnim knjigama, predavano kao sveta istina svake nedelje i ubacivano u umove dece u školi svaki dan, nespremnost da se veruje u njegovo postojanje postalo bi znak ekscentričnosti", napisao je Rasel, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. godine.

Svaki skeptik bio bi poslat kod psihologa... ili kod inkvizitora, dodao je on.

Image copyright Getty Natpis na slici Bertrand Rasel

Ovaj filozof želeo je da pokaže da činjenica da mnogi ljudi veruju u boga - ne znači da on stvarno postoji.

Još konkretnije, Rasel je tvrdio da to što nije moguće dokazati da nešto ne postoji - ne može da se uzme kao dokaz da to postoji.

„Nevidljivi zmaj"

Analogiju koriste ateisti argumentujući da im ne treba dokaz za njihovo uverenje da bog ne postoji.

Oni kažu da ne postoji dokaz o postojanju Boga, stoga oni ne vide razlog da veruju u njega.

„Tvrdnje koje ne mogu da se testiraju, uverenja imuna na opovrgavanje, praktično su beskorisna, kakvu god inspirativnu vrednost imali za nas", napisao je američki naučnik Karl Sagan u svojoj knjizi Svet posednut đavolom (1995).

Sagan se nadovezao na Raselovu ideju da bi došao do vlastite analogije: tvrdio je da u njegovoj garaži živi nevidljivi zmaj.

Image copyright Getty Natpis na slici Devojka u crkvi

Na kome je da dokaže?

Ipak, vernici kažu da ne moraju da traže dokaz o postojanju boga zbog „Raselovog čajnika".

„Raselov čajnik je čista fantazija", rekao je kolumbijski sveštenik i filozof Džerardo Remolina u raspravi sa Ričardom Dokinsom 2017. godine.

„Poređenje sa realnošću boga potpuno je drugačije, jer boga vidimo u prirodi, u našem životu", rekao je Remolina.

Image copyright Getty Natpis na slici Šta vi kažete?

Drugi filozof, profesor sa Univerziteta Notr Dam Alvin Plantinga tvrdi da je analogija sa čajnikom suštinski pogrešna.

U intervjuu za Njujork tajms 2014. godine, Plantinga je izjavio da iako Rasel tvrdi da nema razloga da se sumnja u postojanje čajnika, zapravo postoje mnogi dokazi protiv njega.

„Da je neka zemlja poslala čajnik u svemir, to bi se našlo u svim vestima; sigurno bismo čuli za to. Ali nismo. I tako dalje. Ima mnogo dokaza protiv čajnikizma", rekao je on.

Dakle, ukoliko je teizam poput čajnikizma, ateista bi (kao a-čajnikista) morao da ima jake dokaze protiv teizma da bi dobio raspravu, kaže Plantinga.

Zato ovaj filozof tvrdi da je zapravo na ateistima da dokažu da bog ne postoji.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk