Zamislite ovo. Upravo ste se venčali, uživate u mladenačkim utiscima i prisećate se ceremonije. Poruke s čestitkama i dalje pristižu i osećate se potpuno blaženo.

A sad zamislite da neko u grupi na društvenoj mreži objavi fotografiju vaše haljine, ili izbor jelovnika kojim ste se bavili mesecima, uz neki zajedljiv komentar, kako bi drugi mogli da rastrgnu i vas i vaš poseban dan - a sve to zarad opšteg smeha.

Dobro došli u svet onlajn svadbenog sramoćenja i ismevanja.

Grupe na društvenim mrežama posvećene isključivo sramoćenju

Trenutno na društvenim mrežama raste broj ovih grupa, u kojima se ljudi okupljaju kako bi ismevali sve što ima neke veze sa venčanjima drugih. Najpopularnija je grupa na Fejsbuku, osnovana u Kanadi, koja broji više od 120.000 članova iz celog sveta.

Na Fejsbuku ukupno ima dvadestak sličnih grupa, čije članstvo varira od 62.000 do manje od 10 ljudi, u nekim od otcepljenih grupa. Na Reditu ova tema ima gotovo 28.000 članova i objave imaju po nekoliko hiljada sviđanja.

Iako su grupe na Fejsbuku privatne, svako ko želi, može lako da im se pridruži. Samo treba odgovoriti na nekoliko pitanja, kao što su:

Koje je najsramnije svadbeno iskustvo koje si doživeo/la

Zatim treba da objasnite kako ste pronašli grupu - što, pretpostavljamo, služi tome da moderatori procene vaše namere i uklone trolove.

Ali naći se unutar takve grupe nije za one slabog srca (uprkos tome što se ljudi slažu da će se pridržavati pravila o uvredljivim komentarima na račun rase, religije, seksualne orijentacije ili pola - a sve su to prekršaji za izbacivanje, baš kao i opširna udaljavanja od teme) i tu svakako nećete dobiti nikakve ideje o venčanju iz snova.

Brzim prelistavanjem fida najveće grupe otkrivaju se objave o svemu, od grozomornog ponašanja mlade na venčanju, preko jeftine dekoracije, užasnih fotografija (recimo, onih na kojima se roditelji mlade i mladoženje cmaču pred oltarom), sve do „ofucanih" mladoženja koje rasturaju od zezanja zato što ne izgledaju kako bi trebalo.

Recimo ovako: „Ona zaslužuje bolje", „Je li te pantalone skinuo s nekog iz Okružen mrtvima?", i „BLjAAAAAK". A da i ne govorimo o stalnom prilivu objava o venčanicama koje liče na „bakinu zavesu na tuš-kabini". Baš tako - joj!

Ali nisu svi komentari pogani. Objave koje dobijaju najviše sviđanja su i one ispunjene lakim humorom - kao što je beba koja je upala na ceremoniju i pojavila se na svim fotografijama (1.200 sviđanja) ili gošća koja je slučajno iscepala haljinu i pokazala stražnjicu porodici svog dečka (6.100 sviđanja).

Deverušina izdaja

Iako priče o izdaji deveruše uvek privlače pažnju (poput one o kumi koja se nije pojavila, niti je čak poslala poruku - 2.200 interakcija), dobro prolaze i neke saosećajnije - kao ona kada je radnica iz salona za venčanja u poruci napisala mladama da prestanu na silu da drže dijetu i slobodno naruče haljine u svojoj realnoj veličini (1.600).

Čini se da su ove grupe počele kao relativno bezbedni ventili za otpuštanje pritisaka povezanih s venčanjem. Dvadesetdvogodišnji Anton, koji sa devojkom uređuje najveću grupu na Fejsbuku, ne veruje da se tu podstiče zajedljivo ponašanje.

„Ne trajemo ni godinu dana, a već imamo skoro 120.000 članova i pregledamo oko dva miliona interakcija svakog meseca. Okruženje je nalik onom koje vidite bilo gde na internetu - ne postoje dobri, loši i zli." Da li se, međutim, oseća loše kad postane baš gadno?

„Termin 'svadbeno osramoćivanje' se često pogrešno tumači. Mnogi ljudi pristupe grupi kako bi dobili iskreno mišljenje. Za mnoge članove ona je najbolji prijatelj kojeg mogu da požele - neko s kim možeš da tračariš, ko će biti iskren prema tebi i nasmejati te. Ako uspete da pređete preko trivijalnih komentara, to je zaista skladna grupa ljudi."

Ali „najbolji prijatelji" većine ljudi uglavnom ne blate njihove priče o prosidbama i ne reaguju emodžijima zelenim od mučnine na njihove dekoracije u stilu Diznija, zar ne?

Mi „utišavamo" članove ili tražimo od njih da smanje doživljaj ako stvari postanu baš gadne", kaže Anton. „Mislim da se sve svodi na stavove ljudi i to u kakvu se osobu pretvore kada stanu za tastaturu."

Ovaj trend onlajn šejmovanja ušao na velika vrata u avgustu 2018, kada je u objavi grupe koja tvrdi da je „prva" ismejana mlada zbog toga što je od zvanica tražila da plate unapred oko 1.500 dolara za njeno venčanje. Priča je postala viralna nakon što su je podelila zvezda društvenih medija i model Krisi Tajgen.

Moderatori te grupe rekli su za Wired kako su smatrali da su stvorili prijatan prostor u kom ljudi mogu da podele svoje frustracije.

„Ne zanima me šta bilo ko misli o našoj grupi", rekao je jedan administrator. „To je mesto na kom ljudi mogu da podele svoja luda iskustva s venčanja." Drugi administrator ju je opisao kao Fejsbukov pandan gledanju rijaliti programa na televiziji: „Ako nema razloga za ismevanje, ismevanja neće ni biti."

Ovakve grupe na Fejsbuku su od tada eksponencijalno rasle. Prema Orli, dvadesetpetogodišnjoj članici grupe, za sve je zaslužan satirični humor. „Naprosto volim da gledam sve te lude ideje za venčanja koje ljudima padaju na pamet", kaže ona.

Grozne mlade

Za druge, to je iskustvo koje pročišćava.

„Moja prijateljica je bila grozna dok je planirala venčanje, sve što radila, pogotovo na društvenim mrežama, bilo je usmereno isključivo na nju - bukvalno kao da je jedina koja će se ikad udati", otkriva tridesetdvogodišnja Hana.

„To me je izludelo. Potražila sam na Guglu 'grozne mlade' i tako pronašla grupu. Osetila sam se bolje kad sam videla iskustva drugih ljudi kad je reč o nerealnim prohtevima mladih. Uživala sam da se uključim u kritikovanje. Nije me brinulo to što je vređam, pošto ona to nikad ne bi saznala."

A ima i onih koji su svesni okrutnosti - ali ipak ostaju članovi grupe.

„Ceo koncept je donekle sramotan - širi negativnost i zluradost, i ne donosi ništa dobro", kaže dvadesetšestogodišnja Ketrin. „Ali sviđa mi se što je zabavan. Trudim se da se držim onoga 'svako po svojoj meri'. Ako ništa drugo, naučićete šta ne treba da radite na venčanju."

Bez obzira na pojedinačne motivacije ljudi, opšta poruka je jasna - sada postoji niša na internetu u kojoj superzainteresovana publika jedva čeka da ismeje nešto u vezi s tuđim svečanim danom, pri čemu najbizarnije i najbrutalnije objave redovno dospevaju na naslovnice tabloidnih sajtova.

Ket Vilijams, osnivačica onlajn časopisa za venčanja Rokenrol brajd, naišla je pre šest meseci na ovaj trend kada je shvatila da članovi Fejsbuk grupe njenog časopisa, koja broji 15.000 članova, skrinšotuju slike venčanja drugih članova i opanjkavaju ih u tim grupama za „zle žene".

„Šta to nosi mladoženja?"

„Uglavnom se obrušavaju na izbor odeće", kaže mi ona. „Najsvežiji primer je par koji se slikao u čamcu - mlada je nosila pufnastu jaknu, a mladoženja kilt, i nisam imala pojma šta je tu toliko sramotno. Mislim da neki ljudi naprečac osuđuju ono što je za njih neobično ili drugačije.

Zbog toga se verovatno osećaju bolje u sopstvenoj koži. Ali nikad neće postati srećniji tako što će unesrećiti druge."

„Kejt Bivis, koja vodi blog o venčanjima, smatra da i ostale društvene mreže nenamerno podstiču taj trend.

„Instagram i Pintrest nam nude viziju toga kako treba da izgleda „savršeno" venčanje, i neki ljudi neće biti zadovoljni ni sa čim skromnijim. Ali te slike su obično provučene kroz filtere, fotošopirane ili profesionalno obrađene.

„Stoga, iako te platforme mogu da ponude inspiraciju za dane venčanja, one postavljaju standard za neke ljude i govore im kako venčanja treba ili ne treba da izgledaju", kaže ona.

Imajući u vidu s kolikom ozbiljnošću neki gledaju na venčanja, postojanje (polu) privatnog onlajn prostora na kom se provetrava prljav veš moglo bi se posmatrati kao protivteža izrazito javnim elementima venčanja koje smo svi navikli da gledamo na našim fidovima.

Međutim, ako provedete dovoljno vremena u tim grupama - posebno čitajući kometare - primetićete da ispod blesavih svadbenih priča leži onlajn poligon mržnje. Proganjanje ljudi na društvenim mrežama, posebno kada je reč o njihovom oblačenju ili ponašanju u vezama, ne predstavlja ništa novo.

Ali ovaj procvat grupa osmišljenih isključivo u cilju kritikovanja tuđih posebnih dana iziskuje da se postavi ključno pitanje: zašto neki ljudi prosto ne umeju da se raduju tuđoj sreći?

Zabava

Psiholog Ema Keni istraživala je zajednice hejtera na internetu. „Neki od tih ljudi možda imaju ono što se naziva crtama ličnosti mračne trijade, što podrazumeva visoke nivoe narcizma, makijavelizma i psihopatije", tvrdi ona.

„Ako uradimo nešto loše, zbog toga se obično osećamo bedno, nervozni smo ili ljuti na sebe, ali kod ljudi sa ovim crtama ličnosti ne dolazi do negativnog obrasca, te stoga oni traže što više prilika da budu grozni i groteskni prema drugima."

Takvi ljudi obično smatraju da „svako ko nešto radi bolje od njih nema nikakvo pravo da to tako radi", kaže Ema. Ali kada neka grupa ima hiljade članova, ne može se sve svaliti na jedan tip ličnosti.

To predstavlja jedan ekstrem, ali isto tako imate one koji nisu zadovoljni sopstvenim životom i pridružuju se zato što im istresanje na nekom umanjuje osećanje usamljenosti. Na kraju krajeva, postojanje mesta na kom se može usmeriti neprijateljstvo i povezati sa drugima koje tište slična nezadovoljstva stvara plodno tle za zloćudnost", dodaje ona.

Čak i ako to ne liči na vas, Ema savetuje da ne dozvolite sebi da budete uvučeni u ovakve grupe.

„Što više ljudi učestvuju u tome, to je verovatnije da će postati neosetljivi na uznemiravanje drugoga. Ljudi se mogu pretvoriti u čudovišta i ta zloba se može na kraju preliti u njihov materijalni svet.

Ljudi bi trebalo oprezno da se upuštaju u svadbeno ismevanje, ili da se uopšte zabavljaju time, zato što vas ono može pretvoriti u loše osobe."

Borba protiv hejtera

Suočimo se s tim, ljudi će neizbežno gajiti stav o venčanjima, iskazivali ga onlajn ili ne. Ali jedno je kada uputite peckav komentar nekoj zvanici ili mladoj lično - a nešto sasvim drugo kada ih totalno sahranite pred hiljadama neznanaca.

I, na nesreću, grupe za svadbeno šejmovanje ni po čemu ne pokazuju da posustaju, pošto se trenutno na desetine onlajn objava odobrava i šalje svakog sata.

„Moja devojka je u nekoliko navrata ozbiljno pomišljala da je zatvori, zbog toga što joj je oduzimala previše vremena", kaže Anton.

„Ne mislim da će iko reći da je dobro šejmovati tuđa venčanja, ali mogućnost davanja i dobijanja saveta o venčanjima donosi ljudima osveženje, zato što ima previše onih koji se plaše da budu iskreni prema mladoj."

Ket, urednica Rokenrola, ne smatra da će se bes stišati u skorije vreme, ali se protiv hejtera bori na svoj altruistički način.

„Na našim društvenim mrežama stalno objavljujem životno afirmativne i inkluzivne sadržaje - kao što je nedavno venčanje u Las Vegasu na kom je mladoženja bio krosdreser i nosi je istu haljinu kao mlada - i reakcije su bile sjajne. Nadam se da će to privući pozitivne ljude sličnih stavova i naposletku prosejati one podle, koji bi samo da prigovaraju." Skidamo kapu za to.

Imena su izmenjena - prvobitno napisano za BBC tri.

